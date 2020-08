Dimanche, les dirigeants démocrates du Congrès ont appelé à ce qu’un rapport de renseignement sur l’ingérence étrangère dans les élections de 2020 soit rendu public afin, ont-ils déclaré, que les électeurs puissent être plus informés sur ces efforts qu’ils ne l’étaient en 2016.

« Le peuple américain a besoin de savoir ce que font les Russes dans cette affaire et le peuple américain pense qu’il devrait décider qui sera le prochain président, pas Vladimir Poutine », a déclaré la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, qui a participé à l’émission « Fox News Sunday » et « L’état de l’Union » de ., en référence au président russe.

Vendredi, William Evanina – directeur du Centre national de contre-espionnage et de sécurité, qui fait partie du Bureau du directeur du renseignement national – a publié un communiqué selon lequel « les États étrangers continueront d’utiliser des mesures d’influence secrètes et manifestes dans leurs tentatives d’influencer Les préférences et les perspectives des électeurs américains modifient les politiques américaines, augmentent la discorde aux États-Unis et sapent la confiance du peuple américain dans notre processus démocratique. »

Evanina a déclaré que la Chine, la Russie et l’Iran étaient les principales préoccupations. Il a déclaré que pendant que la Russie travaillait pour « renforcer » la candidature du président Donald Trump, la Chine et l’Iran travaillaient pour contrecarrer sa réélection.

Mais Pelosi a déclaré que les efforts de la Russie au nom de Trump étaient d’une ampleur différente de ceux de la Chine et de l’Iran.

«Ils ne sont pas équivalents», dit-elle. « La Russie interfère activement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans nos élections. Elle l’a fait en 2016, et elle le fait maintenant », a déclaré Pelosi. La Chine, en revanche, préfère peut-être Biden « mais ils ne s’impliquent pas vraiment dans l’élection présidentielle ».

La déclaration d’Evanina a déclaré que « la Russie utilise une série de mesures pour dénigrer principalement » l’ancien vice-président Joe Biden, le candidat démocrate présumé. Il n’a pas fourni de détails, mais a déclaré: « Certains acteurs liés au Kremlin cherchent également à renforcer la candidature du président Trump sur les réseaux sociaux et la télévision russe ».

En revanche, la déclaration indique que la Chine considère Trump comme « imprévisible » et cite sa rhétorique et ses déclarations « publiques » comme exemples de son opposition à la réélection de Trump.

Le conseiller à la sécurité nationale, Robert O’Brien, a défendu la gestion de la sécurité électorale par l’administration dans l’émission «Face the Nation» de CBS News et a insisté sur le fait que «ce n’est pas seulement la Russie» qui essaie d’intervenir.

« Il n’y a pas de plus grande préoccupation que nous avons que de maintenir des élections libres et équitables qui sont la pierre angulaire de notre démocratie », a déclaré O’Brien. « Nous savons qu’il y a des gens à l’étranger, des Chinois, des Iraniens, des Russes, d’autres qui voudraient interférer avec notre démocratie. Et nous allons lutter contre cela. Et nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour durcir notre infrastructure électorale, durcir notre cyberinfrastructure et protéger nos élections à 100%. »

Le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn., A écrit dans un éditorial du Washington Post vendredi que la déclaration du DNI « ne fait allusion qu’aux menaces » à l’élection et que les détails qu’il a vus dans un briefing confidentiel étaient « effrayants ».

« Je crois que le public américain a besoin et mérite de les connaître. L’information doit être déclassifiée immédiatement. »

Le chef de la minorité au Sénat, Charles Schumer, D-N.Y. a déclaré dimanche sur ABC News « This Week » qu’il convenait que les informations concernant l’ingérence électorale devraient être déclassifiées « sans compromettre les sources ».

Le communiqué de la DNI a déclaré que la Russie était particulièrement concentrée sur le travail de Biden en Ukraine sous l’administration Obama et a nommé « le parlementaire ukrainien pro-russe Andriy Derkach » comme une personnalité qui « répand des allégations de corruption – y compris en publiant des fuites d’appels téléphoniques – pour saper l’ancien vice Candidature du président Biden. »

Trump a été destitué en décembre pour avoir prétendument utilisé l’aide militaire pour faire pression sur l’Ukraine afin qu’elle annonce des enquêtes pour corruption liées à Biden et à son fils, Hunter. Le président a finalement été acquitté des articles de mise en accusation par le Sénat.

Schumer a lié les efforts de la Russie pour dénigrer Biden à une enquête du Comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales menée par le sénateur Ron Johnson, R-Wisc., Sur le travail de Hunter Biden en Ukraine. Il a dit que Johnson et le sénateur Lindsey Graham, R-S.C., Menaient l’enquête «sur la base de faux renseignements russes».

« Ils devraient avoir honte pour ce qu’ils font, en laissant les Russes les manipuler, eux et nous, le peuple américain », a déclaré Schumer.

Schumer a appelé l’administration à imposer des sanctions supplémentaires à la Russie, mais O’Brien a déclaré qu’il n’y avait « presque rien » de la gauche russe à sanctionner parce que l’administration Trump avait déjà pris tant d’actions contre le pays.

« Il ne reste plus grand-chose que nous puissions faire avec les Russes », a-t-il dit, « Mais néanmoins, nous continuons à envoyer un message aux Russes. Et le président Trump continue d’envoyer un message aux Russes: ‘ne vous impliquez pas dans nos élections.’ »

Mais O’Brien a refusé de commenter lorsqu’on lui a demandé si Trump avait dit à Poutine de ne pas s’immiscer dans les élections américaines lors de leur plus récente conversation.

« Contrairement peut-être à certains de mes prédécesseurs ou à d’autres qui ont divulgué des documents, je n’entre pas dans les conversations que le président a avec les chefs d’État étrangers », a déclaré O’Brien dans une référence apparente à l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton. « Ce sont des conversations privées. »

Trump a remis en question l’évaluation unanime de la communauté du renseignement selon laquelle la Russie a tenté d’influencer les élections en sa faveur en 2016.

En réponse à la déclaration du DNI, Trump a déclaré vendredi dans son club de golf à Bedminster, New Jersey: « Je pense que la dernière personne que la Russie veut voir au pouvoir est Donald Trump parce que personne n’a été plus dur envers la Russie que moi – jamais. »

Mais le président semblait être d’accord avec les renseignements indiquant que la Chine ne voulait pas qu’il soit réélu. « Si Joe Biden était président, la Chine serait propriétaire de notre pays », a déclaré Trump.

