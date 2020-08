La présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi (D., Californie) a rejeté jeudi une demande de certains démocrates de la Chambre de voter pour prolonger les allocations de chômage par le biais d’un programme de secours plus petit pour les coronavirus, affirmant que cela pourrait saper les négociations sur d’autres priorités de financement démocrates.

Plus de 100 démocrates à la Chambre avaient exhorté les chefs de parti à autoriser un vote samedi sur un projet de loi visant à rétablir l’indemnité de chômage hebdomadaire de 600 $ pour les travailleurs qui a expiré en juillet. L’oratrice a déclaré qu’elle était en faveur de lier les paiements d’assurance-chômage à des paramètres économiques tels que le taux de chômage, plutôt que de voir les prestations expirer à des dates arbitraires, mais que le moment n’était pas approprié pour organiser un vote.

«C’est une initiative très positive. J’ai encouragé cela, j’ai accueilli favorablement cette suggestion », a déclaré Pelosi lors d’une interview sur« PBS NewsHour ».

« Je ne pense pas stratégiquement que ce soit là où nous devrions aller en ce moment, parce que les républicains aimeraient faire passer quelque chose comme ça et dire oublier », a poursuivi Pelosi. «Oubliez l’état et le local [government funding], oublions nos investissements dans la lutte contre le virus, oublions les autres initiatives qui nourrissent les enfants en situation d’insécurité alimentaire dans notre pays, vote par correspondance et le reste.

«Je ne pense pas que le moment soit venu pour nous de le faire maintenant, car, imaginez, les républicains pourraient apporter cela au Sénat, mettre des pilules empoisonnées partout. Et il est difficile de voter contre l’extension des allocations de chômage », a-t-elle déclaré. «Et, encore une fois, je pense, en très grande majorité, nos membres – qui ne voudraient pas prolonger les prestations de chômage? Comme je l’ai dit, c’est quelque chose que je soutiens pleinement, ainsi que la stabilisation, mais pas nécessairement dans la négociation. »

Pelosi a déclaré qu’elle ne prévoyait pas de projet de loi adopté dans les prochains jours, les démocrates et les républicains restant en désaccord sur la manière de restaurer les avantages. Les démocrates ont fait pression pour un programme d’aide de 3,4 billions de dollars qui comprendrait la prestation hebdomadaire complète de 600 $ et un financement fédéral pour soutenir les bulletins de vote par la poste, tandis que les républicains ont proposé un paquet plus petit de 1 billion de dollars avec une prestation hebdomadaire plus petite.

Au milieu des combats partisans, le président Trump a signé un décret visant à remplacer la prestation hebdomadaire de 600 $ expirée par un paiement hebdomadaire réduit de 300 $.

Les démocrates de la Chambre avaient exhorté Pelosi à tenir un vote samedi, car elle avait déjà rappelé la Chambre après la pause pour voter ce jour-là sur une législation qui bloquerait tout changement dans les opérations du service postal américain avant l’élection présidentielle de 2020.

