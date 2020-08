Le vice-président Mike Pence n’est pas heureux que le juge en chef John Roberts ait joué un rôle dans le maintien de la loi sur les soins abordables et le rejet de la contestation par une église du Nevada des restrictions relatives aux coronavirus, le qualifiant de « déception pour les conservateurs ».

Dans une interview accordée mercredi au Christian Broadcast Network, Pence a déclaré que de tels cas « rappellent à quel point cette élection est importante pour l’avenir de la Cour suprême ». Roberts s’est également rangé du côté de l’aile libérale de la cour en juin pour abroger une loi sur l’avortement en Louisiane, et Pence a déclaré que cette décision devrait être « un appel au réveil pour les électeurs pro-vie à travers le pays qui comprennent dans un sens très réel que le destin de la La Cour suprême est sur le bulletin de vote en 2020. «

Bientôt, le président Trump publiera une liste «d’hommes et de femmes dont il tirera toutes les nominations futures à la Cour suprême des États-Unis», a ajouté Pence, comme il l’a fait en 2016. «Il a tenu parole, il va le faire. qu’à l’automne 2020 et au cours des quatre prochaines années, il tiendra parole et nommera plus de conservateurs de principe à nos tribunaux. «

EXCLUSIF: Le vice-président Mike Pence appelle le juge en chef de la Cour suprême John Roberts par son nom. Il dit: «Le juge en chef Roberts a déçu les conservateurs». Regardez de mon entretien avec @VP en Floride aujourd’hui. Rapport complet sur @ 700club jeudi + clips sur @CBNNews pic.twitter.com/z6IANVONr5 – David Brody (@DavidBrodyCBN) 6 août 2020

