L’Église, l’UE et l’ONU demandent instamment d’abandonner les blocus et de reprendre le dialogue

MADRID, 12 août (EUROPA PRESS) –

Ces dernières heures, l’ancien président bolivien Evo Morales a demandé à ses partisans, y compris la Central Obrera de Bolivia (COB), d’accepter le 18 octobre comme date des élections générales au milieu des manifestations dans la nation andine. pour obtenir le rendez-vous avec les sondages à venir.

Les élections présidentielles et parlementaires étaient initialement prévues pour le 3 mai, mais ont été reportées «sine die» en raison de la pandémie de coronavirus. Le Congrès – contrôlé par le MAS de Morales – les a fixés pour le 6 septembre, mais le Tribunal suprême électoral (TSE) les a reportés au 18 octobre pour les mêmes raisons.

Le TSE et le gouvernement intérimaire de Jeanine Áñez, qui a accepté à contrecœur la date du 6 septembre, soutiennent qu’il n’est pas possible de voter au milieu de la crise sanitaire, la Bolivie n’ayant pas encore atteint le pic des infections, alors que le MAS estime que c’est une stratégie retardatrice pour nuire à son candidat à la présidentielle, Luis Arce.

Ainsi, ces dernières semaines, des manifestations, barrages routiers compris, se sont déroulées dans toute la géographie bolivienne et le gouvernement a tenté d’instaurer un «dialogue national» qui lui résiste.

« Il y a des collègues qui disent que ce devrait être au moins le 4 ou le 11 octobre, mais pas le 18 octobre. Je me demande, pourquoi se battre pendant une semaine? Je pense que ce genre d’approche n’a pas de sens. Pendant deux semaines ou Trois d’entre nous ne vont pas faire de problèmes », a défendu Morales lors d’une rencontre avec des jeunes sur Facebook Live.

Face à la montée de la violence, le leader indigène avait déjà demandé aux «personnes mobilisées» de reconsidérer la proposition du TSE. L’ancien président a avancé que dans les prochaines heures, le MAS et les mouvements associés répondraient à l’offre de dialogue d’Áñez, selon le journal bolivien «El Deber».

En outre, il a averti ses partisans qu’ils suivraient en fait les prétendus plans cachés de l’exécutif. « Le gouvernement ne veut pas que les blocus soient résolus pour continuer à nous blâmer pour la crise », a-t-il averti.

DIALOGUE BRISÉ

La COB a déclaré le dialogue avec le TSE rompu et a exclu tout contact avec le gouvernement après que le président du corps électoral, Salvador Romero, a déclaré dimanche matin, après des heures de réunion, que le 18 octobre est la « date définitive « .

Selon ‘El Deber’, la principale pierre d’achoppement pour les négociations en ce moment est que les manifestants, principalement des mineurs et des paysans de La Paz et d’El Alto, réclament déjà la démission d’Áñez, ce que le MAS ne partagerait pas car, en son opinion ne ferait que retarder davantage l’élection.

D’autre part, l’Assemblée de La Cruceñidad, convoquée par le Comité civique de Santa Cruz, rival politique du MAS mais aussi critique d’Añez, a exigé la démission de Romero en tant que président du TSE et a accordé au gouvernement un délai de 48 heures. débloquer les routes de Santa Cruz, selon le journal bolivien «La Razón».

Parallèlement à son offre de dialogue, le Gouvernement a annoncé le lancement d’une opération militaire et policière pour briser les blocus et pouvoir transporter 66 tonnes d’oxygène de Santa Cruz à La Paz, Cochabamba et Oruro.

Le ministre du gouvernement, Arturo Murillo, est venu dire ces dernières heures, dans un entretien avec ., qu’ils essayaient d’éviter une « guerre civile ». « Ce n’est pas seulement sortir et mettre une balle, ce serait politiquement correct, mais ce n’est pas ce que nous devrions faire en ce moment », a-t-il dit.

MESSAGE DE L’ÉGLISE, DE L’UE ET DE L’ONU

Dans ce contexte, la Conférence épiscopale bolivienne, l’Union européenne et les Nations Unies ont publié une déclaration commune dans laquelle ils demandent aux acteurs de cette crise «des réponses efficaces en faveur de la vie et de la défense des droits de l’homme».

Plus précisément, ils ont exhorté «les secteurs mobilisés qui bloquent les routes à abattre ces attitudes pour le bien de la coexistence». «Aujourd’hui plus que jamais, l’unité et la solidarité sont fondamentales pour faire face aux grands défis de santé publique et à la crise politique qui nous place dans des scénarios de conflit et de violence, dont les conséquences pourraient être plus importantes si les positions opposées sont maintenues», ont-ils informé.

Ils ont également exprimé leur « plein soutien » au Tribunal suprême électoral, soulignant « les efforts qu’il a déployés pour parvenir à un consensus parmi les acteurs politiques et sociaux qui contribuent au renforcement des institutions démocratiques et du processus électoral ».

De même, ils ont opté pour «le dialogue comme instrument approprié pour construire des accords et garantir un chemin de justice, de progrès dans la paix, de compréhension, de sauvegarde des droits de l’homme et de respect de tous».

« C’est le moment de rechercher le bien commun, de regarder vers l’avenir, de ne pas mettre en danger la coexistence pacifique, démocratique et institutionnelle entre tous les Boliviens et, encore moins, la santé et la vie de leur population », ont-ils soutenu. .

La crise politique actuelle en Bolivie a éclaté avec les dernières élections du 20 octobre. L’opposition a dénoncé une fraude électorale de Morales qui a été confirmée par l’Organisation des États américains (OEA) lorsqu’elle a détecté des «irrégularités».

Morales a démissionné et s’est exilé – d’abord au Mexique puis en Argentine -, entraînant une vague d’émeutes qui a fait plus de 30 morts dans des affrontements entre ses partisans et ses détracteurs et avec les forces de sécurité.