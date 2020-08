Le gouvernement philippin a annoncé tôt lundi matin que Manille et les provinces entourant la capitale du pays revenaient au confinement strict en raison de l’augmentation des infections au COVID-19, qui dépassent déjà 100000 sur le territoire national, et de la demande de la communauté médicale pour des mesures plus efficaces pour enrayer la pandémie.

Manille et les provinces de Bulacan, Cavite, Laguna et Rizal reviendront demain, mardi 4 août, dans la quarantaine la plus dure jusqu’au 18 août, après que 80 associations médicales du pays, représentant des milliers de médecins et d’infirmières, aient signé une déclaration commune samedi demandant une nouvelle approche du COVID-19, car après cinq mois, les hôpitaux sont surpeuplés et le personnel médical épuisé.