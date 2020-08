Plus de 100 hommes noirs américains de premier plan ont appelé lundi Joe Biden à choisir une femme noire comme vice-président, alors que l’ancien vice-président se rapprochait de sa décision.

Le magnat du divertissement Sean «Diddy» Combs, la personnalité de la radio et co-animateur de «The Breakfast Club» Lenard «Charlamagne Tha God» McKelvey, l’ancien défensif de la NFL Michael Bennett, l’avocat des droits civiques Benjamin Crump et bien d’autres ont signé la lettre ouverte à Biden.

« Comme quelqu’un qui a dit tout au long de la campagne que le VP Joe Biden doit choisir une VP femme noire, l’urgence de ce choix est passée de quelque chose qui DEVRAIT arriver à quelque chose qui DOIT arriver », indique la lettre.

La lettre dénonçait le traitement de certains des choix potentiels de Biden, y compris la sénatrice Kamala Harris sur son ambition perçue et son débat sur les attaques contre le bilan de Biden en matière de droits civiques alors qu’elle était candidate rivale à l’investiture démocrate à la présidence.

« Cela nous dégoûte que les femmes noires ne soient pas seulement examinées dans ce processus de vice-président, mais injustement critiquées et examinées », indique la lettre. «Joe Biden a-t-il déjà été qualifié de« trop ambitieux »parce qu’il s’est présenté trois fois à la présidence? … Pourquoi le sénateur Kamala Harris [D-Calif.] doit montrer des remords pour avoir remis en question la position précédente de Biden sur le bus intégré lors d’un débat primaire démocrate?

Parmi les noms sur la lettre figurent l’artiste Nick Cannon, l’évêque William J. Barber et le contributeur politique de . Van Jones. Aucune personnalité politique noire de premier plan au niveau national n’a été répertoriée comme signataire.

Ce n’est pas la première fois que Combs et Charlamagne Tha God parlent de la campagne de Biden. Biden et Charlamagne ont fait la une des journaux en mai lorsque, lors d’une interview dans son émission de radio, Biden a déclaré que les Noirs américains qui soutiennent le président Trump «ne sont pas noirs».

Dans une interview avec la top model Naomi Campbell en avril, Combs a déclaré que Biden devait montrer comment il améliorera la vie des Noirs et des Marrons s’il veut le «vote des Noirs», a rapporté Black Enterprise.

Le gouverneur Gretchen Whitmer, la représentante Karen Bass, Joe Biden, Susan Rice et le sénateur Kamala Harris. (Illustration photo: Yahoo News; photos: AP)

Harris serait l’un des principaux prétendants au signe de tête de Biden, avec l’ancienne conseillère à la sécurité nationale de l’administration Obama, Susan Rice. Les autres à l’étude sont la représentante Karen Bass de Californie, la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts, la représentante Val Demings de Floride, la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer et la sénatrice Tammy Duckworth de l’Illinois, USA Today ont rapporté. Harris, Rice, Bass et Demings sont noirs.

Whitmer s’est rendue au Delaware le week-end dernier pour rencontrer Joe Biden, une indication possible qu’elle figure sur la liste restreinte, a rapporté vendredi l’Associated Press.

Biden a promis de choisir une femme comme vice-présidente. Mais la lettre de lundi dit que ce n’est pas suffisant.

«Ne pas sélectionner une femme noire en 2020 signifie que vous perdrez les élections», indique la lettre. « Nous ne voulons pas choisir entre le moindre de deux maux, et nous ne voulons pas voter le diable que nous connaissons contre le diable que nous ne voulons pas parce que nous sommes fatigués de voter pour les démons – point final. »

En avril, des centaines de femmes noires ont signé une lettre ouverte demandant à Biden de choisir une femme noire comme vice-présidente.

«… Nous, les femmes dirigeantes noires soussignées de divers horizons et expériences, des secteurs public et privé, qui avons toujours soutenu à maintes reprises le parti démocrate à l’échelle nationale et à travers le pays – écrivons pour recommander et vous encourageons à reconnaître et à saisir ce moment de l’histoire de notre pays, et son avenir audacieux, en sélectionnant une femme noire pour devenir votre vice-candidate à la vice-présidence », indique la lettre.

Biden devrait prendre une décision cette semaine.

