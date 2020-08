Des centaines d’incendies de forêt brûlent à travers la Californie, ce qui a conduit des milliers à évacuer – au milieu d’une vague de chaleur fulgurante qui en est maintenant à sa deuxième semaine.

Jeudi, des incendies ont menacé des milliers de maisons et noirci le ciel de la ville, alors que les pompiers luttent pour l’endiguement. Au moins une personne est décédée.

Des centaines de milliers d’hectares ont brûlé alors que les incendies ont rongé les broussailles, les zones rurales, le pays des canyons et la forêt dense au nord, à l’est et au sud de San Francisco. Les flammes se sont également frayées un chemin à travers la région viticole et la Sierra Nevada.

« Les incendies se propagent dans plusieurs directions et ont un impact sur plusieurs communautés », a déclaré mercredi soir un communiqué du Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie (Cal Fire).

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré mardi une urgence dans tout l’État, pour aider à garantir la disponibilité des ressources pour lutter contre les incendies.

Voici ce que nous savons.

‘Siège historique de foudre:’ Des milliers de personnes fuient alors que des centaines d’incendies de forêt éclatent à travers la Californie

Plus: Qu’est-ce qu’une tornade de feu? Une « activité de feu extrême » déclenche un avertissement météorologique rare à Loyalton Fire près de Reno.

Un mort, des dizaines de blessés

Un pilote d’hélicoptère est mort dans un accident, alors qu’il combattait l’un des plus petits incendies de l’État dans le comté de Fresno occidental, dans le centre de la Californie, mercredi, selon des responsables de Cal Fire.

Le département du shérif du comté de Fresno a identifié le pilote d’hélicoptère tué comme étant Michael John Fournier, 52 ans, de Rancho Cucamonga. «C’était un homme incroyable et incroyable et je suis tellement fière d’être sa femme», a déclaré LeAnne Fournier à KNBC-TV.

Jeudi après-midi, 33 civils et pompiers avaient été blessés dans les incendies, selon le directeur adjoint adjoint de Cal Fire, Daniel Berlant.

Dans le nord de la Californie, la police et les pompiers ont fait du porte-à-porte avant l’aube mercredi dans une course effrénée pour avertir les habitants d’évacuer alors que le feu empiétait sur Vacaville (une ville entre Sacramento et San Francisco). Les responsables des incendies ont déclaré qu’au moins 50 structures avaient été détruites et 50 avaient été endommagées et que quatre personnes avaient été blessées.

L’histoire continue

Un pompier détenu se repose pendant une pause dans la lutte contre l’incendie de la rivière à Salinas, en Californie, le lundi 17 août 2020. Les équipes de pompiers de la région se sont efforcées de contenir des dizaines d’incendies provoqués par la foudre alors qu’une vague de chaleur se poursuit dans tout l’État.

Des dizaines de milliers évacués

En tout, selon le Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie (Cal Fire), plus de 50000 résidents californiens ont évacué en raison d’incendies qui brûlent environ 780 miles carrés à travers l’État. C’est une superficie égale à environ la moitié de la taille du Rhode Island.

Des dizaines de milliers de personnes étaient sous ordre d’évacuation dans les régions autour de la baie de San Francisco mercredi. La fumée recouvrait la ville et pouvait être vue de l’espace, par satellite au Service météorologique national.

Les cendres et la fumée dans l’air de San Francisco provenaient d’au moins sept incendies – connus sous le nom de LNU Lightning Complex – qui avaient brûlé plus de 100 bâtiments, dont certaines maisons, et menacé 25000 autres dans les comtés de Napa, Sonoma, Lake, Yolo et Solano. .

Les habitants de Vacaville ont été réveillés avant l’aube mercredi par l’ordre de fuir.

«Tout le ciel était rouge orangé … c’était énorme. Je n’ai jamais rien vu de tel et il n’a fallu que quelques minutes pour arriver ici », a déclaré Karen Hansen, qui a quitté sa petite ferme à l’approche des flammes mardi, à l’Associated Press.

«Vous pouvez goûter la fumée dans votre bouche», a ajouté John Gardiner, 60 ans.

Dans le comté de Solano, une zone rurale au sud-est de Vacaville, des ordres d’évacuation ont été donnés à 8 000 habitants – certains ont fui pour la première fois.

«Je vis ici depuis 30 ans, je n’ai jamais eu à évacuer auparavant», a déclaré Tim Lukehart, un résident. « Il y a eu des incendies bien sûr, mais pas comme celui-ci. »

Tous sauf trois des «incidents actifs» (ou incendies) répertoriés sur le site Web de Cal Fire jeudi matin étaient à 50% ou moins contenus.

Le complexe Lightning LNU est actif depuis 2 jours et a brûlé 131 000 acres. Jeudi, il était contenu à 0%.

Un groupe de 20 incendies distincts qui brûlent près de San Jose a été nommé le SCU Lightning Complex Fire. Jeudi, 137 475 acres avaient été brûlés et les flammes étaient contenues à 5%. SCU Lightning Complex menace plus de 1400 structures, selon la branche SCU de CalFire.

Dans le sud de la Californie, un incendie vieux de 8 jours près du lac Hughes, dans les montagnes du nord du comté de Los Angeles, a continué de menacer 4 570 structures après avoir détruit 21 bâtiments. Il était contenu à 48% jeudi.

Près de 11000 coups de foudre, une chaleur excessive a déclenché des incendies

La plupart des incendies de forêt qui brûlent aujourd’hui en Californie ont été causés par une tempête parfaite de chaleur extrême et des éclairs consécutifs.

La chaleur a été générée par une forte crête de haute pression au-dessus de l’ouest des États-Unis, qui a également produit un assaut d’orages et de foudre qui ont enflammé les flammes – souvent poussées par des vents forts.

Au cours des 72 dernières heures, nous avons constaté une augmentation de l’activité des feux dans toute la Californie, en grande partie en raison des orages et des températures extrêmement élevées. MAINTENANT est le moment de vous assurer que vous et votre famille êtes prêts. Ayez un plan et rappelez-vous, si vous ne vous sentez pas en sécurité, n’hésitez pas à évacuer. https://t.co/CHdTupzTIa pic.twitter.com/bYeEexHlp4 – CAL FIRE (@CAL_FIRE) 19 août 2020

Termes à connaître: Que sont les tourbillons de feu, les tornades de feu, les nuages ​​de feu et les incendies de couronne?

La Californie a enregistré près de 11 000 frappes en 72 heures, a déclaré mercredi le gouverneur Gavin Newsom.

«Il s’agit certainement d’un événement fulgurant historique», a déclaré Daniel Berlant, directeur adjoint adjoint du Département d’État des forêts et de la protection contre les incendies. «La dernière fois que nous avons eu un siège éclair comparable, c’était en 2008.»

En tout, environ 21 millions de personnes sont sous avertissements de chaleur excessive dans l’Ouest, principalement en Californie, en Arizona et au Nevada. Selon le National Weather Service, un avertissement de chaleur excessive «est un indice de chaleur de 105 ° F ou plus qui durera 2 heures ou plus».

Des conditions météorologiques de feu élevées et critiques généralisées sont attendues jeudi dans le centre de la Californie et le Grand Bassin, a déclaré le National Weather Service. Les conditions chaudes et sèches devraient se poursuivre au moins pendant le week-end.

Le week-end dernier, la chaleur élevée a conduit à des pannes d’électricité en raison de l’augmentation de la demande d’électricité.

Les équipes de pompiers maintiennent un backburn pour contrôler l’incendie de la rivière près du quartier de Las Palmas à Salinas, en Californie, le mercredi 19 août 2020.

La Californie connaît des incendies annuels dus à une combinaison comprenant des vents d’automne féroces, des sécheresses fréquentes ponctuées par des poussées d’averses, des maisons ou des terrains qui brûlent facilement – et surtout le changement climatique.

«La Californie a un écosystème vraiment inflammable», a déclaré Jennifer Balch, spécialiste des incendies à l’Université du Colorado, à l’Associated Press. «Les gens vivent dans des endroits inflammables, fournissant un allumage, provoquant des incendies de forêt dans un contexte de réchauffement climatique qui aggrave les incendies de forêt.»

La superficie brûlée par les incendies de forêt en Californie a plus que quintuplé depuis 1972, passant d’une moyenne de cinq ans de 236 miles carrés par an à 1394 miles carrés par an – selon une étude réalisée en 2019 par A. Park Williams, Balch et autres.

Environ 97% des incendies sur la côte californienne sont déclenchés par des personnes, intentionnellement ou accidentellement, selon une étude de Balch.

Les flammes des incendies du LNU Lightning Complex sautent sur l’Interstate 80 à Vacaville, en Californie, le mercredi 19 août 2020. L’autoroute a été fermée dans les deux sens peu de temps après. Les équipes de pompiers de la région se sont précipitées pour contenir des dizaines d’incendies de forêt provoqués par la foudre alors qu’une vague de chaleur se poursuit dans tout l’État.

Combien d’incendies y a-t-il?

Selon Newsom, les pompiers luttent contre 367 incendies de forêt connus à travers la Californie, dont 23 sont considérés comme des incendies majeurs.

Mais sur ces 367 incendies, « la perspective d’une augmentation de ce nombre est bien réelle », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mercredi.

Au début de jeudi, Cal Fire a signalé qu’il y avait eu jusqu’à présent un total de 5 762 «incidents», ou nombre d’incendies de forêt, au cours de la saison des incendies de 2020.

Efforts de rétablissement

Afin de contenir les incendies, certains pompiers travaillaient par quarts de 72 heures au lieu des 24 heures habituelles, a déclaré le porte-parole de Cal Fire, Jonathan Cox.

«Nous sommes dans la position malheureuse où les pompiers vont passer plusieurs jours sur la ligne de feu», a déclaré Cox. « C’est épuisant, c’est épuisant. »

Des subventions d’aide à la gestion des incendies (FMAG) ont été demandées et accordées par l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) cette semaine, pour fournir un financement / une assistance fédérale dans la lutte contre les incendies, y compris le complexe LNU Lightning, le Jones Fire et le Carmel Fire.

Contribuant: The Associated Press, Scott Linesburgh, Elinor Aspegren, USA TODAY.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Incendies de forêt en Californie: ce que nous savons sur les dégâts, les évacuations, la mort