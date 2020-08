La nouvelle pandémie de coronavirus a provoqué au moins 793847 décès dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a signalé l’apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l’. ce vendredi à 11h00 GMT selon des sources officiers.

Depuis le début de l’épidémie, plus de 22 734 900 personnes dans 196 pays ou territoires ont contracté la maladie. Parmi ceux-ci, au moins 14 298 000 ont été récupérés, selon les autorités.

Ce nombre de cas diagnostiqués positifs ne reflète qu’une partie de toutes les infections en raison des politiques disparates des différents pays pour diagnostiquer les cas, certains ne le font qu’avec les personnes qui ont besoin d’hospitalisation et dans un grand nombre de pays pauvres, la capacité de les tests sont limités.

Jeudi, 6 209 nouveaux décès et 273 683 infections ont été enregistrés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de décès selon les derniers bilans officiels sont les États-Unis avec 1 213, le Brésil (1 204) et l’Inde (983).

Le nombre de décès aux États-Unis s’élève à 174 290 dont 5 575 386 infections. Les autorités considèrent que 1 947 035 personnes ont été guéries.

Après les États-Unis, les pays qui comptent le plus de décès sont le Brésil avec 112 304 décès et 3 501 975 cas, le Mexique avec 59 106 décès (543 806 cas), l’Inde avec 54 849 décès (2 905 823 cas) et le Royaume-Uni avec 41 403 décès (322 280). cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique a le taux de mortalité le plus élevé, avec 86 décès pour 100 000 habitants, suivie du Pérou (82), de l’Espagne (62), du Royaume-Uni (61) et de l’Italie (59).

La Chine, sans tenir compte des territoires de Hong Kong et de Macao, a enregistré un total de 84 917 personnes infectées, dont 4 634 sont décédées et 79 792 ont été complètement guéries.

Vendredi à 11h00 GMT et depuis le début de l’épidémie, l’Amérique latine et les Caraïbes ont ajouté 252233 décès (6,501,985 infections), l’Europe 212,135 (3,648,960), les États-Unis et le Canada 183,376 (5,699,039), l’Asie 85,076 (4.322.802), Moyen-Orient 33.556 (1.375.745), Afrique 26.964 (1.159.513) et Océanie 507 (26.861).

Cet équilibre a été réalisé à partir des données des autorités nationales collectées par les bureaux de l’. et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En raison de corrections des autorités ou de la publication tardive des données, l’augmentation des chiffres publiés au cours des dernières 24 heures peut ne pas correspondre exactement à celles de la veille.

âne / mon