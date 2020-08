(Noah Berger / Associated Press)« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/MAXX70ppfps5sPkOZ5BNmg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ2OS4xNjA3MTQyODU3Mtrc03bficles1 » : //s.yimg.com/ny/api/res/1.2/MAXX70ppfps5sPkOZ5BNmg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ2OS4xNjA3MTQyODU3MTQz/https: //media.zenfs.com/en/la_times_articles_853/2ea4baa9c0f1b94fcf1905587d1b3ff0″ /> vétéran de la marine Adam Winther tient un drapeau tout en formant un « Mur de vétérans » lors d’une manifestation Black Lives Matter au palais de justice américain Mark O. Hatfield, vendredi à Portland, Oregon (Noah Berger / Associated Press)

Les participants au «Mur des vétérans» se sont rassemblés tôt, mettant en place une chaîne humaine à la tombée de la nuit devant le palais de justice américain Mark O. Hatfield.

«Je suis un Blanc d’âge moyen. J’ai une maison, deux enfants, un chien », a déclaré Adam Simmons, 43 ans, ancien médecin de l’armée en Irak. « Je n’ai vraiment pas besoin d’être ici. »

Mais il était là, avec une douzaine d’autres vétérans – blancs et noirs – pour témoigner et protéger le droit des manifestants à manifester.

Souvent appelée la grande ville américaine la plus «blanche» – plus de 72% de la population est blanche – Portland s’est transformée en un centre national pour un mouvement qui pourrait sembler plus à l’aise à Chicago, New York, Los Angeles ou dans un autre lieu plus diversifié. «La vie noire compte» est devenu un cri de ralliement omniprésent dans une ville où seulement 6% de la population est noire – alors que 9% est latino et 7% d’ascendance asiatique.

La ville de 650 000 habitants, à 90 minutes de route du mont enneigé. Hood, a longtemps eu la réputation d’être une ville facile à vivre avec des transports publics efficaces, un temps doux, de bonnes écoles publiques et une politique progressiste. C’est un espace urbain pour les amateurs de plein air. L’Oregon était un chef de file dans la décriminalisation de la marijuana.

La discorde raciale semble être une préoccupation lointaine dans un État dont l’histoire est rattrapée par les traditions de Lewis et Clark, l’Oregon Trail et les diligences du 19e siècle livrant des pionniers intrépides.

Mais beaucoup disent que l’image idéalisée efface un héritage horrible d’intolérance et d’antipathie envers les Noirs, tout en ignorant les problèmes graves tels que le sans-abrisme et la consommation de drogue.

L’une des principales raisons pour lesquelles Portland est majoritairement blanche est que les Noirs ont été exclus de la résidence dans l’Oregon jusqu’à une bonne partie du XXe siècle, a noté Ethan Johnson, professeur agrégé et président du Département des études sur les noirs de l’Université de l’État de Portland.

Alors que l’Oregon a connu un afflux de travailleurs noirs pendant la Seconde Guerre mondiale, c’est l’État du Pacifique qui a reçu le moins de transplantations noires au cours de la grande migration du sud du XXe siècle, a noté Johnson.

L’histoire continue

C’était en partie parce que c’était considéré comme particulièrement malvenu pour les Noirs.

«Bien qu’il s’agisse d’une ville progressiste, le revers de la médaille est qu’il existe une image cachée des Noirs qui souffrent», a-t-il déclaré, citant des taux élevés de décrochage scolaire, d’homicides, d’incarcération et de pauvreté parmi les résidents noirs.

La gentrification, la rénovation urbaine, les inondations et d’autres facteurs ont dispersé une population noire qui était petite au départ. Il n’y a plus de quartier noir distinctif à Portland.

(Noah Berger / Associated Press)« src = » « data-src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/smsvTAFzQFdH8hkgQlAR8g–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ2OS4wNg/smsvTAFzQFdH8hkgQlAR8g–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ2OS4wNg/https://media.zen85 bea02e0a2f14aa7d688e5ca6a8816540 « /> (Noah Berger / Associated Press)« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/smsvTAFzQFdH8hkgQlAR8g–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ2OS4wNg–/https://media.zenfs3aimes8_lacs6 » -img « /> Jorge Mendoza tient une pancarte lors d’un rassemblement au palais de justice fédéral samedi à Portland. (Noah Berger / Associated Press)

C’est à la fois une ville avec une tradition de mouvements sociaux et d’activisme, avec notamment des manifestations de 2003 contre la guerre en Irak, les rassemblements Occupy Portland de 2011 inspirés par le mouvement Occupy Wall Street et de fréquentes mobilisations axées sur la violence policière.

«Il y a beaucoup d’activisme et d’institutionnalisation de la résistance et du soutien ici pour les personnes qui se sentent profondément marginalisées ici, à la fois noires et blanches», a déclaré Johnson. « Il y a une conscience ici de l’inégalité … une culture qui ‘si vous violez mes droits civils, alors je vais parler et protester.’ »

À ce jour, certains habitants noirs parlent d’une sorte de racisme subtil, d’un sentiment de condescendance.

«Les gens du Sud vous disent en face que vous n’êtes pas à votre place ici», a déclaré Anita Randolph, neuroscientifique noire à l’Oregon Health and Science University, qui résidait auparavant à Atlanta, une ville à majorité noire. «Mais à Portland, ce n’est pas comme ça. C’est manipulateur. … Il y a une attitude de sauveur blanc. »

Pour certains manifestants noirs, cette posture a quelque peu atténué l’expérience de protestation.

«Je suppose que je ne suis pas tout à fait heureuse que les Blancs doivent protester pour que mes préoccupations soient traitées», a déclaré Jay, 19 ans, une femme noire qui a déclaré avoir participé à 50 nuits de manifestations mais ne voulait pas que son nom de famille soit utilisé ainsi. ne pas aliéner les collègues blancs.

Originaire du Mississippi, Jay a déclaré qu’elle n’avait jamais été appelée le mot N jusqu’à ce qu’elle déménage à Portland il y a deux ans. «Ils n’ont pas de porte-armes ni de drapeaux confédérés ici, mais il y a toujours du racisme», a-t-elle déclaré.

(Marcio Jose Sanchez / Associated Press)« src = » « data-src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/QKO_0Zx4_pDRJMBiEwGZNA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ3MA–/https://marticles_fr_fs3MA–/https://marticles_fs3times.com 2cabe76bd70c0c463cb33b7c69c3bd3e « /> (Marcio Jose Sanchez / Associated Press)« src = » « class = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/QKO_0Zx4_pDRJMBiEwGZNA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ3MA–/https://media.zenfs.com/en/la_times_articles_853/2cabe76bd70c0c463cb33b7c69c3bd3e caas -img « /> Un manifestant crie des slogans à l’aide d’un mégaphone à côté d’un groupe d’anciens combattants lors d’une manifestation Black Lives Matter à Portland. (Marcio Jose Sanchez / Associated Press)

Mais d’autres Noirs interrogés ont déclaré avoir été encouragés, voire émus, par l’effusion de soutien de nombreux Blancs.

«Il y a beaucoup de gens libres d’esprit ici – et c’est une bonne chose», a déclaré Vaughn Waddell, 49 ans, originaire de Brooklyn, New York, qui vend des t-shirts Black Lives Matter dans un stand de rue – l’un des rares à prospérer inquiétudes dans un centre-ville fantomatique où de nombreux propriétaires d’entreprises ont fermé et cloué du contreplaqué sur les vitrines des magasins pour éviter tout vandalisme potentiel.

« Les gens ici n’ont pas les vieux problèmes », a ajouté Waddell.

Il désigna ensuite une jeune femme blanche qui s’était arrêtée pour regarder sa sélection de t-shirts. « Demande-lui. »

Elle s’appelle Grace Kyle, 20 ans, et elle fait l’éloge de Black Lives Matter.

«C’est une question de libertés civiles pour tout le monde», a déclaré Kyle. «Si le racisme n’est pas arrêté, il pourrait toucher tout le monde.»

Elle a acheté un t-shirt Black Lives Matter à 20 $ sur le stand.

Des manifestants blancs, dont beaucoup sont jeunes, sont devenus des fantassins dans le mouvement pour la justice raciale en se concentrant ici sur le palais de justice fédéral.

(Noah Berger / Associated Press)« src = » « data-src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/DNHz32QYV.akxfeWKuLjvQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ2OS4wNg–/hfs/en/en.zen. la_times_articles_853 / 2d1b449b2981e92cd94a2df3f85aa6c2 « /> (Noah Berger / Associated Press)« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/DNHz32QYV.akxfeWKuLjvQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ2OS4wNg–/https://media.zenfs4a4a9a_d_tc » « caas-img » /> Un manifestant lève la main alors qu’un texte est projeté sur le palais de justice américain Mark O. Hatfield (Noah Berger / Associated Press)

Le palais de justice est un Fort Apache vitré par des graffitis, mis en valeur par des barrières anti-souffle en béton et une clôture métallique; ses fenêtres du niveau inférieur sont fermées et, le soir, un banc de lumières puissantes brille sur les foules rassemblées en contrebas. Les conflits à l’extérieur se sont atténués depuis que les autorités ont accepté le mois dernier de renvoyer des agents fédéraux lourdement armés. Mais les manifestations nocturnes continuent.

Parmi les manifestants lors d’une soirée récente, il y avait Josie Chole, 19 ans, qui a dénudé une pancarte manuscrite déclarant: «Si vous êtes fatigué d’entendre parler de racisme, imaginez à quel point les gens sont fatigués de le vivre.»

Chole, une greffe récente d’Arizona qui est blanche, s’objecte quand les gens lui disent que «toutes les vies comptent».

«Ils ne comprennent pas», a-t-elle dit lors d’une soirée récente alors qu’elle se tenait dans un coin en face du palais de justice. «C’est le moment pour Black Lives Matters. C’est tout ce qui compte. »

Les manifestants ont dirigé leur colère non seulement vers le palais de justice fédéral – qui est devenu un mandataire du président Trump après avoir ignoré les fonctionnaires locaux et ordonné le déploiement d’agents fédéraux vêtus de camouflage, qui ont régulièrement tiré des gaz lacrymogènes et d’autres projectiles sur les manifestants. Auparavant, les manifestants avaient ciblé une statue apparemment bénigne d’un élan majestueux qui se tenait dans un parc du centre-ville pendant plus de 100 ans. La sculpture est passée d’une source de fierté civique à un symbole de colonialisme et de dépossession.

«Terre volée!» était l’un des chants des manifestants, faisant référence à un territoire pris aux premiers habitants autochtones de la région. « Rends le! »

Les autorités ont retiré la statue le mois dernier après que sa base a été endommagée lors des manifestations. Certains ont critiqué les manifestants en ligne, se demandant si l’élan avait montré des signes de racisme ou de suprématie blanche.

De nombreux habitants ici se plaignent que l’accent national sur les manifestations a déformé l’image de la ville, jouant le rôle de Trump en la déclarant un foyer d ‘«anarchistes et d’agitateurs» du mouvement antifasciste connu sous le nom d’antifa, qui en réalité n’a pas de central. organisation ou liste des membres.

«Si vous partez à deux pâtés de maisons, les choses sont relativement normales», a déclaré Robert Atkinson, 77 ans, un avocat à la retraite qui tenait une pancarte déclarant «Feds Go Home» alors qu’il se tenait devant le palais de justice. «Malheureusement, les médias se concentrent sur la violence, mais les personnes impliquées dans la violence ne sont qu’une petite minorité.»

Il ne fait aucun doute que certains manifestants ont cherché des ennuis, lançant des feux d’artifice, des bouteilles et des pierres sur le complexe du palais de justice. Mais la plupart des manifestants nient avoir tenté de fomenter le chaos, affirmant qu’ils se défendaient contre des officiers fédéraux trop zélés envoyés par Trump.

« Ce n’est pas seulement une violence aléatoire », a déclaré Wolfgang Taylor, 19 ans, qui a brandi un bouclier en panneaux de particules – portant un trou où il a été touché par une cartouche de gaz lacrymogène tirée par des gardes au palais de justice.

«Nous avons des demandes légitimes», a déclaré Taylor. «Nous voulons professionnaliser la police. Il devrait y avoir des évaluations psychologiques pour ceux qui ont des plaintes répétées contre eux.

(Marcio Jose Sanchez / Associated Press)« src = » « data-src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/tCC8s_tXZNoXfXtMbtj4OQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ3MA/https://marticles_fs3MA–/https://marticles_fs3times.com e9d018310006ef40aa61cf7b5b86ad5b « /> (Marcio Jose Sanchez / Associated Press)« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/tCC8s_tXZNoXfXtMbtj4OQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ3MA–/https://media.zenfs0fs.com/fr/https://media. -img « /> Les manifestants se blottissent et soufflent des gaz lacrymogènes avec des souffleurs de feuilles lors d’un affrontement avec des officiers fédéraux. (Marcio Jose Sanchez / Associated Press)

Il a ensuite remis son masque à gaz et s’est précipité dans le chaos du palais de justice, bouclier devant. D’autres alliés ont mis à nu des souffleuses à feuilles pour disperser le gaz.

Malgré l’image progressiste de Portland, tout le monde ne soutient pas le spectacle nocturne. Un après-midi récent, de nombreux automobilistes ont envoyé des signaux de pouce levé à la police qui évacuait un campement de sans-abri d’un parc juste en face du palais de justice.

De l’autre côté de la rue, un groupe de contre-manifestants a brandi des pancartes déclarant «Soutenez la police» et applaudissant chaque fois que des policiers passaient avec des manifestants arrêtés en détention.

«Tout le monde veut être victime maintenant», a déclaré Shelly Fenner, 51 ans, manifestante pro-police. «Je pense que beaucoup d’entre eux sont endoctrinés, politiquement et pédagogiquement. Ils veulent que nous nous sentions coupables de quelque chose qui est arrivé aux ancêtres des Noirs. Ce n’est pas de notre faute. »

Pendant qu’elle parlait, deux policiers sont passés avec une jeune femme blanche menottée qui portait un haut licou Black Lives Matter.

«Jésus ne vous aime pas!» la personne arrêtée a crié aux militants pro-police.

Les manifestants disent qu’ils prévoient de poursuivre leurs manifestations nocturnes devant le palais de justice. Avant la tombée de la nuit, une atmosphère de carnaval domine, alors que des orateurs exhortent la foule, certains rassemblés préparent des pancartes et des bénévoles distribuent gratuitement de la nourriture, de l’eau et des masques.

« Je ne pense pas que Portland ait eu un moment comme celui-ci avant », a déclaré Damien Fair, 44 ans, un professionnel de la santé noir qui a vécu à Portland pendant 12 ans avant de retourner le mois dernier dans son Minnesota natal. « C’est quelque chose de différent. Mon seul l’espoir est que cela entraîne un réel changement. »

(Marcio Jose Sanchez / Associated Press)« src = » « data-src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/DOrjfuOeHKAldphRkXrLKA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ3MA–/https://media.lafstimes.com/ 6ba567eedfd1c73d953176d30cbd6b5b « /> (Marcio Jose Sanchez / Associated Press)« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/DOrjfuOeHKAldphRkXrLKA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ3MA–/https://media.zenfs.com/en/la_times_cb_5673d_bc6b_b_5_3d_3d_3d_bc_3d_bc_3d_3d_bc_3dd_bc_base_base_base_base_categories -img « /> Les manifestants lèvent la lumière de leur téléphone portable alors qu’ils scandent des slogans lors d’une manifestation. (Marcio Jose Sanchez / Associated Press)