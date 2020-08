08/05/2020 Chanteur portoricain Anuel AA.

CULTURE

Le chanteur portoricain Anuel AA a annoncé une tournée européenne pour l’année prochaine qui le mènera sur les principales places de notre pays, parmi lesquelles quelques festivals et concerts à Madrid, Barcelone, Malaga, Valence, Bilbao, Alicante, Almería, Grenade, Murcie, Galice, les îles Canaries et Ibiza.

Anuel revient en Espagne après sa tournée « Real hasta la muerte » en 2019, dans laquelle il s’est déjà produit dans des endroits tels que le Wizink Center (Madrid), la Bizkaia Arena (Bilbao), le Palau Sant Jordi (Barcelone) et l’Auditorium Rocío Jurado (Séville), entre autres.

Les concerts en Europe sont organisés par Chris Rosas Entertainment, la société responsable dans notre pays des tournées de Daddy Yankee, Natti Natasha ou Ñengo Flow.

Concernant les dates, l’agence Anuel AA en Espagne n’a pour l’instant révélé que les concerts auront lieu entre juin et septembre, et il est prévu que les billets seront mis en vente prochainement.

La visite comprend également des arrêts confirmés dans des capitales telles que Londres, Paris, Rome et Stockholm; événements en Allemagne, Autriche, Suisse et Belgique; et des incursions dans des pays arabes tels que Dubaï et le Maroc.