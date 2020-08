Les résidents de Porto Rico et les autorités de gestion des urgences se sont préparés vendredi à l’arrivée de la dernière tempête à frapper une île qui, au cours des trois dernières années, a traversé deux ouragans majeurs et plusieurs tremblements de terre graves et fait face à la pandémie de coronavirus.

Porto Rico ressentira les effets de la tempête tropicale Laura dès vendredi soir, et le pic de la force de la tempête sur l’île est prévu pour samedi matin. Le système devrait apporter entre 3 et 6 pouces de pluie sur l’île, bien que certaines zones puissent recevoir jusqu’à 8 pouces.

Vendredi soir, la gouverneure Wanda Vázquez a déclaré qu’elle avait signé un état d’urgence alors que la tempête tropicale Laura s’approchait de l’île.

«Par-dessus tout, mon message à tous les Portoricains est de rester calme. … La majorité des Portoricains ont leurs plans d’urgence », a-t-elle déclaré. « Ce qui est le plus important, c’est que les personnes qui vivent dans des zones inondables ou à proximité de rivières sachent qu’elles doivent chercher un endroit sûr pour passer la nuit. »

Lors d’une conférence de presse dans l’après-midi, des fonctionnaires de Porto Rico ont fait le point sur l’impact potentiel de Laura et la menace pour la vie qu’elle pourrait présenter.

Roberto García, le météorologue responsable du Service météorologique national de San Juan, a déclaré que, parce que l’île ne subit pas de sécheresse, comme c’était le cas lors du passage de la tempête tropicale Isaias, les inondations et les glissements de terrain sont plus probables.

Nino Correa, chef du Bureau de gestion des urgences de Porto Rico, a assuré que l’agence était prête à faire face aux effets de la tempête, mais a averti les Portoricains de rester chez eux ou dans des endroits sûrs pendant le week-end.

Il a évoqué le cas de Marisol Morales Ruiz, une femme de 51 ans qui a été emportée par les crues soudaines causées par la tempête tropicale Isaias.

«Elle a perdu la vie parce qu’elle est allée chercher un gâteau pour l’anniversaire de son mari», a-t-il déclaré. «Mais quatre jours plus tard, il n’a jamais imaginé qu’il nous aiderait à récupérer le corps de sa femme. Simplement, l’excès de confiance tue les gens.

D’autres responsables ont également assuré les Portoricains des préparatifs du gouvernement.

L’histoire continue

L’administrateur du logement public de Porto Rico a déclaré que dans toute l’île, 324 abris anti-tempête seraient disponibles, qui pourraient ouvrir à la demande des maires municipaux. Le président de l’Autorité de l’aqueduc et des égouts de Porto Rico a déclaré qu’il y avait des centaines de générateurs d’urgence disponibles pour continuer à fournir le service en cas de panne de courant.

Mais la gestion des urgences à Porto Rico présente un paysage complexe. L’île gère non seulement cette saison des ouragans, mais aussi la convergence et l’impact des catastrophes passées et en cours: la pandémie COVID-19, une séquence de tremblements de terre et la dévastation de la saison des ouragans de 2017.

Ce n’est un secret pour personne que les ouragans Maria et Irma ainsi que les tremblements de terre ont affaibli l’infrastructure de Porto Rico et rendu plus difficile la réponse aux situations d’urgence apparemment fréquentes sur l’île.

L’Autorité de l’énergie électrique de Porto Rico a déclaré que si elle ne pouvait pas empêcher les pannes, 231 brigades de travail étaient prêtes à desservir toutes les communautés qui perdraient de l’électricité en raison de la tempête. Plus tôt dans la journée, Carlos Alvarado, le chef des opérations techniques du PREPA, a déclaré au quotidien local El Vocero que la compagnie d’électricité était prête à l’arrivée de la tempête tropicale.

«En tant qu’agence, nous sommes prêts à répondre à toute situation dans le système électrique», a déclaré Alvarado au journal.

Dans l’après-midi, avant même que la tempête tropicale Laura n’atteigne les côtes de Porto Rico, il y avait déjà 4 000 clients de l’électricité sans électricité.

Des centaines de milliers de Portoricains se sont retrouvés sans électricité la veille du passage de la tempête tropicale Isaias, un autre rappel de la fragilité du réseau. Des milliers de personnes n’avaient pas non plus de service d’eau disponible. De nombreuses maisons et communautés ont attendu des jours avant que les services publics ne soient restaurés.

La tempête tropicale Laura présente un autre type de menace pour le tremblement de terre au sud-ouest de l’île, qui a connu des tremblements de terre depuis fin décembre 2019, lorsque des failles dans la région sont devenues actives et ont provoqué des milliers de tremblements de terre dans la région. En mars, plus de 8 000 résidences avaient subi des dommages. Pendant Isaias, une maison à Yauco qui avait subi des dommages structurels suite aux tremblements de terre s’est effondrée.

Et le coronavirus est une autre catastrophe que les responsables de la gestion des urgences doivent traiter alors que les responsables des urgences mettent des abris à disposition. Au cours des dernières semaines, les cas et les décès dus au nouveau coronavirus à Porto Rico ont augmenté.

Le ministère de la Santé continuera d’analyser les résultats du test COVID-19 tout au long de l’urgence, a déclaré le gouverneur.

Le secrétaire à la Sécurité publique, Pedro Janer Román, a déclaré que la police appliquera le dernier décret du gouverneur relatif au coronavirus, qui entrera en vigueur samedi. Il a déclaré que les personnes qui ne portent pas de masques se verront automatiquement infliger une amende, qualifiant l’application de « très stricte et sévère ».

Les particuliers peuvent être condamnés à une amende de 100 $, et s’ils ne sont pas payés dans les trois jours, la peine sera doublée. Pendant ce temps, les entreprises peuvent être condamnées à une amende de 500 $ pour ne pas exiger que les clients portent des masques.

Pedro Bonilla, le directeur municipal de la gestion des urgences de la ville de Villalba, a déclaré qu’ils essayaient historiquement d’accueillir les personnes qui avaient besoin de services d’hébergement dans les maisons de leurs proches. Avec COVID-19, il a déclaré que placer des personnes chez des particuliers était plus important que jamais.

Ana Celia Canales López, la directrice municipale de la gestion des urgences en Caroline, a déclaré que la ville activerait deux abris, mais en aurait un maximum de cinq disponibles. Elle a ajouté que les familles devraient s’éloigner socialement les unes des autres, qu’elles prendraient la température des gens à l’entrée et qu’elles fourniraient des masques pour le visage, du désinfectant pour les mains et d’autres articles aux personnes qui n’apportaient pas les leurs.

«Le plus important est que, quelle que soit l’urgence, les gens savent que la municipalité est disponible pour offrir de l’aide et des services», a déclaré Canales López.