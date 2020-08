Le port de Buenos Aires gère 80% du commerce extérieur du pays

« Ce qui s’est passé mercredi dernier après-midi dans le domaine de l’Administration générale des ports (AGP) n’enregistre pas de précédents dans l’histoire portuaire nationalel ”, les principaux référents maritimes et portuaires consultés par Infobae. Sous le titre de « Première réunion de la table de travail de la marine marchande et de l’industrie navale ». José Beni, de Santa Cruz, contrôleur du port de Buenos Aires et membre éminent de l’Institut Patria, est devenu le point de référence maximal pour l’activité portuaire maritime et a convoqué une méga réunion -par zoom- à tous les dirigeants politiques, syndicats et hommes d’affaires de la vaste monde naval, fluvial et maritime.

Parmi ceux convoqués par ceux qui n’ont autorité que sur le port de Buenos Aires, il n’y avait nul autre que l’actuel sous-secrétaire national des ports, des voies navigables et de la marine marchande, Leonardo Cabrera, qui Bien qu’il soit formellement à la tête de Beni, car il est une référence du massisme, dans la pratique, il ne commande pas cet auditeur qui rend compte directement à la vice-présidente Cristina Fernández de Kirchner, comme reconnu dans le port de la capitale. Ce n’est pas un fait mineur que Beni, en plus d’être fonctionnaire, soit un délégué syndical de l’APEDEFA (Association des cadres des chemins de fer), ce qui lui confère un niveau d’autonomie que Cabrera lui-même ne possède pas.

L’ancienne adjointe Marcela Passo, actuelle sous-inspecteur du port, et le député national, Carlos Selva, alignés avec l’actuel vice-président, étaient co-hôtes de la réunion. L’auditorium a été complété par les membres du syndicat Omar Plaini, Víctor Huerta, Leonardo Salom, Julio Insfrán, Juan Esperoni, Francisco Venegas, Marcos Castro, Raúl Durdos et Daniel Ocampo, entre autres. Du côté des affaires Les présidents des principales chambres maritimes du pays ont donné le cadeau ainsi que tous les représentants de l’industrie navale.

Dans ses remarques liminaires, Beni a justifié le conclave en argumentant sur la nécessité de réunir une équipe de travail pour améliorer le fonctionnement des lois de promotion de la marine marchande et de l’industrie navale, sanctionnées sous le gouvernement de Mauricio Macri mais incluses. jusqu’ici principalement par l’État national. « Nous devons avoir toutes les voix des membres de cette communauté « le directeur du port a souligné à l’œil vigilant de qui aurait dû être le conférencier principal. Cependant, Cabrera s’est permis de glisser une phrase en faveur de l’unité.

Marcela Passo a glissé ce qui était pour beaucoup un avertissement au pouvoir central: «C’est une grande satisfaction de pouvoir nous réunir à nouveau tous ceux qui luttent pour une marine marchande et une industrie navale nationale tout à l’heure que nous avons un gouvernement qui nous écoute …« Faisant évidemment allusion au manque de réponse que les leaders nationaux de la construction navale ont dû jusqu’à présent à leurs demandes de plus en plus fortes pour que l’État national cesse de signer des bons de commande pour réaliser des chantiers navals à l’étranger. Aujourd’hui, tous les efforts du secteur visent à éviter que 70 millions de dollars ne soient transférés au Paraguay ou dans d’autres pays pour acheter des barges et des remorqueurs qui serviront exclusivement au transport des produits YPF.

L’un des dirigeants syndicaux ayant participé au conclave s’est ouvert devant Infobae. » Ne vous y trompez pas, la zone portuaire n’est pas la bonne pour défendre l’industrie navale, même si cela vaut la peine de le faire. Mais ici ce que nous montrons aux personnes présentes, c’est que nous venons faire la banque dans le port de Buenos Aires. Il était opportun d’expliquer au Président que, bien qu’une première analyse puisse marquer la commodité d’exporter certains produits via le Pacifique, il existe des considérations géopolitiques et stratégiques qui ne peuvent être ignorées. Le port de Buenos Aires avec ses avantages et ses inconvénients est la clé stratégique du commerce extérieur argentin, c’est le port terminal de la Hidrovía et c’est celui qui garantit notre souveraineté logistique. Si nous devenons dépendants de Valparaíso, Dieu nous sauve de tout conflit mineur que nous pourrions avoir avec nos voisins. La simple fermeture d’une frontière, un passage d’autoroute ou l’augmentation des exigences douanières pour les produits argentins qui doivent entrer sur le territoire chilien nous laisserait hors du monde en 24 heures ».

«Cela nous a coûté cher de pouvoir adopter les lois qui profitent au secteur. Maintenant que nous sommes tous un parti au pouvoir, nous avons l’opportunité de continuer à travailler ensemble pour que l’activité de la marine marchande prospère et que nous puissions générer du travail argentin avec des hommes d’affaires argentins attachés au drapeau argentin.». Passo s’est terminé par une allusion évidente à ce qui ne se passerait pas si les cargaisons venaient de ports et de navires opérant dans le pays voisin.

L’un des leaders maritimes les plus reconnus de l’activité en dialogue avec ce média a déclaré. «Nous sommes tous choqués et secoués par ce que nous avons vécu ce jour-là, nous ne pouvons nous empêcher d’approuver ce que les autorités portuaires ont dit, mais nous aurions aimé l’entendre des autorités nationales qui sont restées silencieuses. Nous savons que Beni est Cristina et peut-être qu’après cet appel, il faudrait se demander si elle ne devrait pas être à la pointe du leadership national du secteur. Cabrera est une excellente personne, mais son leadership est flou car il ne connaît pas le secteur ».

Depuis Ensenada, où est basé le principal chantier naval du pays, Río Santiago, ils s’inquiètent également de la récurrence avec laquelle le président méprise le port de Buenos Aires. «Le président parle de Buenos Aires, mais nous comprenons que dans le même concept, il inclut La Plata, Bahía Blanca et d’autres ports. Nous savions déjà dans les années 90 ce que signifiait renoncer à avoir une marine marchande pour transporter notre commerce extérieur, si maintenant nous abandonnons nos ports, nous serons totalement sans surveillance. Nous sommes fidèles à Alberto mais là-dessus il est mal conseillé ». Ils concluent.

Il y a quelques jours, lors d’un dialogue avec les gouverneurs de la région de Cuyo, Fernández a déclaré: « Tous les travaux réalisés dans le cadre du Corridor Biocéanique sont fondamentaux, c’est une priorité centrale pour le pays et la région ». Et j’ajoute: «C’est un rêve très important pour toutes les provinces de Cuyo. Puisqu’elles pouvaient ainsi acheminer toutes leurs exportations via les ports du Pacifique, sans avoir à les transférer à Buenos Aires, ce qui impliquerait une incroyable économie de coûts logistiques ». « Ce concept, bien qu’il résiste à une première lecture, viole le précepte diplomatique et politique qui a régi les relations entre l’Argentine et le Chili au cours des 150 dernières années. L’Argentine dans l’Atlantique et le Chili dans le Pacifique, se souvient un responsable du transport maritime qui répond à la capitale chilienne. Il convient de rappeler qu’il y a quelques jours, le Congrès chilien a approuvé à l’unanimité un paquet juridique qui réfute les revendications argentines sur l’Antarctique et rejette une bonne partie de la nouvelle démarcation du plateau continental argentin.

Pendant la campagne électorale, Fernández a suggéré de minimiser le port local (Franco Fafasuli)

Dans ce contexte, la «fissure» officielle est également liée au prochain appel d’offres international pour l’entretien du corridor fluvial connu sous le nom de «Hidrovía Paraná Paraguay». La tâche est confiée depuis 30 ans à une joint-venture entre un consortium argentin et la société belge Jan De Nul, étroitement liée aux dirigeants de Kirchner. A partir de l’albertisme, on tente d’introduire un opérateur chinois plus en phase avec les liens actuels qu’Alberto Fernández tisse avec l’empire oriental.

