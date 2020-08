Vous pourriez avoir un reniflement et avoir terminé. Vous pourriez avoir de la fièvre avec une toux et une fatigue inébranlable pendant cinq jours – ou 10. Ou vous pourriez vous retrouver à l’hôpital, haletant dans les poumons congestionnés, une tempête immunologique faisant rage dans votre corps. Et vous pourriez ne pas survivre au COVID-19.

Qu’est-ce qui détermine si une personne tombe gravement malade à cause de la maladie qui se propage à travers la planète? Vous connaissez probablement les grandes catégories de personnes qui font face à un risque plus élevé: les personnes âgées, les hommes, ceux qui souffrent de certaines maladies chroniques et, notamment aux États-Unis et en Angleterre, les personnes de couleur. Mais les chercheurs étudient plus en profondeur ces groupes pour déterminer les racines sous-jacentes, à la fois biologiques et sociales, de leur vulnérabilité. Les chercheurs établissent un lien entre le risque lié à l’âge et la façon dont le système immunitaire change au fil des ans, par exemple, et examinent les différences entre les hommes et les femmes dans les réponses immunitaires. Certains scientifiques recherchent des variations génétiques susceptibles d’augmenter la sensibilité. D’autres mettent en évidence les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui augmentent le risque, y compris le racisme.

Pour un individu donné, les éléments de risque s’empilent comme les couches d’une poupée gigogne russe. Le noyau le plus interne comprend les gènes, le sexe biologique et l’âge. Les facteurs cellulaires et hormonaux qui accompagnent ces caractéristiques affectent la vulnérabilité aux microbes infectieux, y compris le SRAS-CoV-2, le coronavirus à l’origine de la pandémie. La deuxième couche est constituée de maladies et d’affections chroniques acquises au fil du temps, dont beaucoup facilitent la pénétration du virus dans les cellules ou empêchent l’organisme de le combattre efficacement. La couche la plus externe reflète les entailles et les entailles accumulées des circonstances extérieures: logement et conditions de travail, faible accès aux soins de santé, état nutritionnel et exposition aux toxines et à la pollution. Pour les personnes de couleur, ces aspects sociaux et économiques incluent le stress cumulatif du racisme systémique et de la discrimination.

Ces couches ne sont pas indépendantes. Le vieillissement, par exemple, s’accompagne de plus de maladies chroniques et, trop fréquemment, d’une dégradation des conditions de vie telles que le logement, le soutien social et la sécurité alimentaire. Tous les facteurs de risque contributifs ne sont pas non plus connus pour une infection apparue il y a un peu plus de huit mois. Pourtant, en appliquant la science existante aux données émergentes sur les caractéristiques qui composent ces couches, disent les chercheurs, on peut commencer à comprendre la gamme dramatique de gravité du COVID-19.

Comment l’âge affecte l’immunité

L’âge est probablement le plus grand déterminant de la maladie d’une personne à cause du coronavirus. En Chine, où la pandémie a commencé, la personne moyenne avec une infection confirmée avait 2,3% de chances de mourir. Mais pour les personnes entre 70 et 79 ans, il était de 8%, et pour les plus de 80 ans, il était de 14,8%. À New York, près de la moitié des décès confirmés concernaient des personnes âgées de 75 ans et plus et un autre quart des personnes âgées de 65 à 74 ans. Une analyse de 17 millions de personnes en Angleterre, publiée dans Nature en juillet, a conclu que les patients plus âgés plus de 80 personnes étaient au moins 20 fois plus susceptibles de mourir de l’infection que les personnes dans la cinquantaine.

«L’âge était notre plus grand prédicteur des résultats», déclare Mangala Narasimhan, directeur régional des soins intensifs chez Northwell Health, le plus grand fournisseur de soins de santé de la région de New York, et co-auteur d’un rapport dans JAMA sur les caractéristiques de 5 700 patients hospitalisés pour le COVID-19. La forte concentration de personnes âgées dans les maisons de retraite, où les infections peuvent se propager rapidement et où la prévention est souvent insuffisante, est clairement une des raisons de cette corrélation. Mais la biologie est un autre facteur, en particulier le vieillissement du système immunitaire.

Au fil des décennies, le corps humain devient moins efficace pour lutter contre les infections. Cette baisse est l’une des raisons pour lesquelles environ 90% des décès dus à la grippe aux États-Unis se produisent chez les personnes âgées de 65 ans et plus et pourquoi les vaccins sont moins protecteurs chez les personnes âgées. Fondamentalement, nos cellules défensives s’amincissent en nombre et en variété. Et comme les vieux guerriers, ils deviennent plus axés sur les batailles d’hier avec des ennemis familiers que sur quelque chose de nouveau, comme la dernière souche de grippe ou le nouveau coronavirus.

Avec l’âge, les cellules B, qui fabriquent des anticorps, et les cellules T, dont certaines tuent directement les cellules infectées et d’autres qui alertent les cellules B, ne sont plus produites en grande quantité dans la moelle osseuse et le thymus, respectivement. Finalement, la production s’arrête presque complètement. «Cela va d’une lance d’incendie à huit ans à un robinet qui fuit et qui goutte à 80 ans», explique l’immunologiste Kenneth Dorshkind, professeur de pathologie et de médecine de laboratoire à l’Université de Californie à Los Angeles. Les personnes âgées maintiennent des populations de ces cellules immunitaires essentielles dans les ganglions lymphatiques et la rate, mais «elles développent des défauts avec l’âge, de sorte qu’elles ne fonctionnent pas aussi bien», dit-il.

Par exemple, à mesure que les gens vieillissent, la tige et les bras de la molécule d’anticorps en forme de Y deviennent moins flexibles. Cela limite la capacité du corps à les modifier pour correspondre à un envahisseur inconnu. En conséquence, les anticorps peuvent ne pas se verrouiller aussi efficacement. Les cellules T, quant à elles, perdent une grande partie de la variété de récepteurs qui leur permettent de répondre à divers agents pathogènes, et elles peuvent manquer de vigueur pour se multiplier rapidement en réponse à une infection, explique Jörg Goronzy, un immunologiste qui étudie le vieillissement des cellules T à l’Université de Stanford. . «Les personnes âgées en bonne santé ont perdu au moins 75% de leur répertoire de récepteurs de cellules T», estime-t-il. «À un moment donné, nous pouvons manquer de récepteurs qui ont un ajustement optimal» pour le microbe envahisseur.

Les personnes âgées sont également beaucoup plus sujettes aux maladies chroniques qui impliquent une inflammation de bas grade, ce qui semble compromettre davantage le système immunitaire. Goronzy dit qu’il n’est pas clair si un système immunitaire gériatrique recourt à plus d’inflammation pour protéger le corps ou si l’inflammation vient en premier et altère les défenses. Il soupçonne que c’est une combinaison des deux. Lui et Dorshkind prédisent que si un vaccin contre le coronavirus devient disponible, il sera probablement moins protecteur pour les personnes âgées. Comme pour le vaccin contre la grippe, une dose très forte ou une sorte de rappel peut être nécessaire.

Pourquoi les hommes s’en sortent plus mal

Le sexe contribue également à la gravité du COVID-19: les hommes sont environ deux fois plus susceptibles de mourir de l’infection que les femmes, bien que l’écart entre les sexes varie quelque peu d’un endroit à l’autre. En Italie, par exemple, 70 pour cent des personnes décédées ce printemps étaient des hommes; aux États-Unis, ce chiffre était de 59%. On ne sait pas si les hommes sont également plus susceptibles de contracter l’infection en raison des biais et des écarts pays par pays concernant les personnes testées pour le virus. Mais à l’échelle mondiale, «les données sur le taux de mortalité sont plus solides et cohérentes», déclare la biologiste moléculaire Sabra Klein, codirectrice du Johns Hopkins Center for Women’s Health, Sex and Gender Research.

Klein voit trois facteurs biologiques plausibles dans la survie relative des femmes. Premièrement, le système immunitaire féminin est simplement plus fort à presque tous les niveaux, en partie parce que les hormones œstrogènes féminines ont tendance à renforcer le système immunitaire, tandis que les hormones androgènes mâles ont tendance à le réduire. (Un système hypervigilant est une arme à double tranchant pour les femmes, qui paient un prix en ayant un plus grand risque de maladies auto-immunes.)

«Lorsque le système immunitaire féminin voit un virus, nous avons tendance à organiser une réponse beaucoup plus rapide, et l’ampleur est souvent plus grande», dit Klein. Cet avantage, qui comprend la réponse des anticorps, a été démontré avec d’autres infections et réactions aux vaccins et dans des modèles murins du coronavirus du SRAS antérieur, qui a également tué plus d’hommes que de femmes. Les femmes peuvent avoir développé un système immunitaire plus fort pour permettre aux anticorps, aux signaux intercellulaires appelés cytokines et à d’autres mécanismes de défense d’être transmis à leur bébé in utero et par le lait maternel.

Un deuxième facteur de l’écart entre les sexes, dit Klein, est que «lorsqu’ils commencent à atteindre la cinquantaine et la soixantaine, les hommes souffrent de plus en plus de maladies sous-jacentes – maladies cardiaques, hypertension, diabète» – qui aggravent les résultats des coronavirus. Les femmes ont tendance à développer ces affections un peu plus tard, ce qui pourrait aider à expliquer pourquoi l’écart entre la mortalité masculine et féminine aux États-Unis semble le plus important chez les 45 à 64 ans.

Les différences entre les gènes des chromosomes sexuels femelles X et mâles Y sont un troisième facteur possible. «Il s’avère qu’il existe plus de 60 gènes associés à la fonction immunitaire sur le chromosome X», explique Klein. Certains sont impliqués dans la production d’interférons, modulateurs clés de la réponse du corps aux virus. « Mon groupe et d’autres ont montré que les femmes manifestent une plus grande expression de certains de ces gènes que les hommes », ajoute Klein, « et cela peut avoir une signification fonctionnelle. »

Le comportement peut tenir également compte du taux de mortalité masculin plus élevé. Dans de nombreuses cultures, les hommes sont plus susceptibles de fumer – une habitude liée à un pire pronostic. Les femmes, en revanche, sont enclines à adopter une conduite plus protectrice. Ils étaient environ 50% plus susceptibles que les hommes de porter un masque facial, de se laver les mains et d’éviter les transports en commun lors d’épidémies antérieures de maladies respiratoires telles que la grippe aviaire et le SRAS, selon une méta-analyse réalisée en 2016 par Kelly Moran et Sara Del Valle, les deux. au Laboratoire national de Los Alamos. Ces différences d’attitude et de comportement entre les sexes se sont poursuivies dans la pandémie actuelle, selon une enquête menée en mars et avril par le Bureau national de la recherche économique. Les réponses de 21 649 personnes dans huit pays développés ont indiqué que les femmes sont plus susceptibles de prendre le COVID-19 au sérieux et d’accepter de se conformer aux mesures de sécurité publique.

Vulnérabilité génétique

D’autres gènes que ceux des chromosomes sexuels pourraient influencer la vulnérabilité au COVID-19. Andrea Ganna et Mark Daly, tous deux à l’Institut de médecine moléculaire de l’Université d’Helsinki en Finlande, ont organisé un consortium mondial appelé COVID-19 Host Genetics Initiative pour rechercher des variations génétiques qui pourraient exposer les personnes à un risque plus ou moins élevé de tomber gravement malades. . (La plupart des variantes affectent les gènes de manière subtile sans interférer avec leurs fonctions principales.) Certaines des découvertes les plus intrigantes à ce jour proviennent d’une étude de 1980 patients en Italie et en Espagne publiée dans le New England Journal of Medicine. Les chercheurs ont identifié un groupe de variantes sur le chromosome 3 qui sont associées à une maladie grave et à une insuffisance respiratoire chez les patients COVID-19. Quelques-uns des gènes codent pour des molécules clés du système immunitaire appelées cytokines. Un autre code pour une protéine qui interagit avec la porte moléculaire que le virus utilise pour pénétrer dans les cellules: une enzyme de surface appelée enzyme de conversion de l’angiotensine 2, ou ACE2.

Plus provisoirement, les chercheurs ont découvert que les gènes du chromosome 9 qui déterminent le groupe sanguin pouvaient être liés à un risque, mettant les personnes atteintes de sang de type A dans un risque légèrement plus élevé de maladie grave. «Le jury n’est toujours pas» sur cette conclusion, dit Ganna, car une analyse plus large ne l’a pas confirmée. «Mais le signal sur le chromosome 3 est réel et a été répliqué de manière robuste. Il est associé à la gravité du COVID. »

Une deuxième initiative de génétique, dirigée par Jean-Laurent Casanova de l’Université Rockefeller et Helen Su de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, recherche des gènes qui pourraient aider à expliquer deux types de valeurs aberrantes pandémiques. Le premier groupe est composé de jeunes individus par ailleurs en bonne santé qui développent un COVID-19 sévère, ou, comme le dit Casanova, «le gars qui court un marathon en 2019 et ensuite il est à l’USI, intubé. Le deuxième groupe comprend les personnes qui ne sont pas infectées malgré une exposition extrême, comme le conjoint séronégatif d’un patient malade. «Nous testerons l’hypothèse selon laquelle certains d’entre eux sont porteurs de variations monogéniques qui les rendent naturellement résistants à l’entrée du virus», déclare Casanova. Un tel gène, s’il existe, serait analogue à celui découvert en 1996 appelé CCR5 delta 32, qui confère une résistance au VIH.

L’identification de gènes conférant une immunité ou augmentant la vulnérabilité, même si leurs effets sont faibles, pourrait offrir des indices utiles pour le développement de médicaments contre le COVID-19, affirment Ganna et Casanova.

Comment les troubles sous-jacents augmentent les risques

Dès les premiers jours de la pandémie, il est clair que les patients atteints de certaines maladies chroniques sont particulièrement menacés par le SRAS-CoV-2. Le rapport de la JAMA sur 5700 patients hospitalisés pour COVID-19 dans et autour de New York a révélé que 94% avaient au moins une maladie chronique et 88% en avaient plus d’une.

À la mi-juin, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont publié une analyse de 287320 cas confirmés pour lesquels des conditions d’accompagnement ont été signalées. Il a montré que les plus courantes étaient les maladies cardiovasculaires (chez 32% des patients), le diabète (30%) et les maladies pulmonaires chroniques (18%). Les personnes atteintes de COVID-19 qui souffraient de maladies chroniques telles que celles-ci étaient six fois plus susceptibles d’être hospitalisées et 12 fois plus susceptibles de mourir que celles qui n’en avaient pas.

Les conditions à haut risque partagent plusieurs choses. Premièrement, la plupart sont associés à une inflammation chronique de bas grade, qui compromet la fonction du système immunitaire. Bien que les mécanismes précis par lesquels l’inflammation le fasse ne soient pas clairs, il existe plusieurs principaux suspects. L’un d’eux, au moins chez les personnes en surpoids significativement, est l’activité des cellules graisseuses, qui produisent une variété de substances inflammatoires telles que l’interleukine-6. «Les personnes ayant un excès de tissu adipeux peuvent avoir une réponse immunitaire dérégulée et ne pas être en mesure de contrebalancer une infection grave», explique Erin D. Michos, cardiologue et épidémiologiste à la Johns Hopkins University School of Medicine.

Le diabète, l’hypertension, les maladies cardiovasculaires et l’obésité ont autre chose en commun, observe Narasimhan: «Tous ont une régulation positive de l’ECA2.» Une expression accrue de la protéine dans ces conditions peut éventuellement donner au virus plus de points d’entrée dans tout le corps. Les médecins savent déjà que le SRAS-CoV-2 pénètre dans un hôte via les voies respiratoires et attaque les poumons. Mais des preuves supplémentaires suggèrent qu’il peut se déplacer dans d’autres tissus riches en ACE2 tels que le cœur et les reins. Lorsqu’il touche ces organes, les dommages – qu’ils soient dus au virus lui-même ou à la lutte du corps pour le contenir – peuvent inclure des caillots sanguins et des accidents vasculaires cérébraux, des lésions rénales, des crises cardiaques, une insuffisance cardiaque et des arythmies.

Michos dit que les maladies chroniques préexistantes mettent en danger les patients atteints de COVID-19 de plusieurs manières. Au niveau le plus élémentaire, les personnes atteintes de ces affections ont moins de «réserve cardio-pulmonaire» à faire appel lorsque le corps lutte contre une infection respiratoire massive. Le manque d’oxygène des poumons surchargés oblige le cœur à travailler si dur qu’il peut échouer, surtout si sa capacité est déjà limitée par des artères rétrécies ou une maladie cardiaque. «C’est comme un formidable test de résistance», dit Michos. Une autre voie vers le danger est le désormais tristement célèbre panique du système immunitaire connu sous le nom de tempêtes de cytokines, qui peuvent endommager davantage des organes déjà fragiles.

Les dangers des inégalités et du racisme

Au-delà des couches internes, un large éventail de facteurs de stress externes façonne également la vulnérabilité à un virus tel que le SRAS-CoV-2. Alors que la pandémie a déchiré la population des États-Unis, elle a fait des ravages inégaux. L’analyse du CDC à la mi-juin a porté sur 599 636 cas aux États-Unis où la race et l’origine ethnique ont été signalées. Il a révélé que 33% se produisaient chez des personnes d’origine Latinx et 22% chez des Noirs, même si ces groupes ne forment, respectivement, que 18% et 13% de la population américaine. Certains groupes amérindiens, comme les Navajo, sont également très durement touchés. La mortalité est également disproportionnée: dans l’ensemble, les Noirs américains meurent à plus de deux fois le taux des Blancs. Dans certains États, leurs décès surviennent à quatre ou cinq fois ce taux.

De nombreux facteurs contribuent à ce bilan excessif, mais ils proviennent des attitudes et des actions biaisées de la société américaine, et non de la biologie des Noirs américains, explique l’épidémiologiste et médecin de famille Camara Phyllis Jones de la Morehouse School of Medicine. «La course ne vous expose pas à un risque plus élevé. Le racisme vous expose à un risque plus élevé », déclare Jones, ancien président de l’American Public Health Association. «Le racisme vous expose à un risque plus élevé par les deux mécanismes d’être plus infecté parce que nous sommes plus exposés et moins protégés, puis, une fois infectés, nous sommes plus susceptibles d’avoir une évolution très grave et de mourir.»

Le risque plus élevé d’attraper le virus survient à la fois au travail et à la maison. Une analyse menée pour Bloomberg a révélé, par exemple, que seulement 19,7% des travailleurs noirs étaient en mesure de travailler à distance pendant les verrouillages, contre 29,9% des travailleurs blancs. Une plus grande proportion des emplois occupés par des personnes de couleur sont essentiels mais peu rémunérés. Il s’agit de postes tels qu’assistant de santé à domicile, employé d’épicerie, emballeur de viande, livreur et préposé à l’hôpital – des rôles qui nécessitent un contact constant avec le public ou des conditions de surpeuplement avec des collègues, les deux conduisant à une forte exposition au coronavirus. Les emplois ne sont pas accompagnés des protections, comme le télétravail, accordées aux personnes occupant des postes mieux rémunérés. Pour ces travailleurs, dit Jones, «l’équipement de protection individuelle a été très lent à venir».

De plus, dit-elle, de nombreuses personnes de couleur vivent dans des quartiers à forte densité et à faible revenu. « Vous êtes dans un appartement d’une chambre avec cinq personnes qui y vivent, dont une est votre grand-mère », raconte Jones. « Vous ne pouvez pas isoler en toute sécurité, de sorte que les gens sont plus exposés par les membres de la famille qui sont des travailleurs de première ligne qui sont sortis et ont ensuite rapporté l’infection à la maison. » En outre, par rapport aux Américains blancs, une proportion plus élevée de membres de groupes minoritaires sont détenus dans des prisons et dorment dans des refuges pour sans-abri, où les infections se propagent rapidement.

Lorsque les personnes de couleur attrapent le coronavirus, elles risquent davantage de tomber gravement malades car elles supportent un plus grand fardeau des maladies chroniques qui peuvent rendre le COVID-19 plus mortel. Les Noirs américains, par exemple, souffrent d’un taux d’hypertension de 40% plus élevé et d’un taux de diabète 60% plus élevé que les Américains blancs. Les Amérindiens, quant à eux, sont deux fois plus susceptibles de souffrir de diabète que les Américains blancs. Les inégalités structurelles – telles que les quartiers dépourvus d’options alimentaires de haute qualité, l’absence d’endroits sûrs et de temps libre pour faire de l’exercice et la mauvaise qualité de l’air – contribuent à ces niveaux élevés de maladie, a noté Sherita Hill Golden, endocrinologue à Johns Hopkins Medicine, lors d’un séminaire de mai sur les disparités raciales et le COVID-19.

Un accès limité aux soins médicaux et la discrimination au sein du système de soins de santé s’ajoutent à ce fardeau. Alors que la pandémie s’est aggravée au début du printemps, de nombreuses personnes de couleur ont eu du mal à se faire tester pour le COVID-19. «Les sites de test étaient souvent situés dans des quartiers plus aisés», dit Jones. «Ou il y a eu des tests au volant. Et si vous n’avez pas de voiture? »

Golden souligne que la peur des autorités d’immigration et les inquiétudes concernant la nouvelle règle de charge publique de l’administration Trump – qui rend difficile pour les personnes qui utilisent Medicaid d’obtenir le statut d’immigration légale – pourraient conduire les personnes sans papiers à «éviter d’utiliser [health] services qu’ils auraient pu utiliser autrement. »

Les épidémiologistes qui étudient les inégalités en matière de santé ont découvert que les facteurs de stress à vie liés à la discrimination raciale et ethnique ont un impact direct sur la santé. On pense que des niveaux élevés d’hormones de stress, comme le cortisol et les catécholamines, atténuent cette usure et aggravent les lésions tissulaires. En conséquence, les Noirs américains ont tendance à développer l’hypertension, le glaucome et certains autres troubles associés au vieillissement plus tôt que les Blancs. Le phénomène a été qualifié de «vieillissement» par Arline Geronimus, professeur de santé publique à l’Université du Michigan. Ses recherches indiquent que ce vieillissement prématuré ne peut être expliqué par la pauvreté et postule qu’il est le résultat direct d’une injustice et d’un parti pris fondés sur la race.

À mesure que ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque de COVID-19 deviennent plus clairs, les médecins et les scientifiques affirment que les autorités sanitaires doivent transférer des ressources et intensifier les protections pour les communautés, les groupes et les individus les plus vulnérables. Cet effort a commencé à se produire dans les maisons de soins infirmiers, par exemple, mais seulement après d’énormes pertes en vies humaines. Les tests de diagnostic du virus sont l’une de ces ressources. «Nous savons qu’il existe des communautés à risque plus élevé et nous devons y effectuer davantage de tests», dit Jones. Et cela signifie examiner les personnes sans symptômes capables de propager le virus sans savoir qu’elles sont infectées. «Si nous nous limitons à tester uniquement les personnes symptomatiques», prévient-elle, «nous ne ferons que documenter le cours de la pandémie, mais nous perdrons l’occasion de changer le cours de la pandémie.»

Au niveau individuel, les gens doivent faire le point sur chaque niveau de leur propre vulnérabilité, du biologique au sociétal, et faire ce qu’ils peuvent pour atténuer les risques grâce à des pratiques spécifiques à une pandémie telles que la distanciation sociale, le port de masques et éviter les foules. (Il est également important d’essayer de maintenir des habitudes saines, comme une bonne alimentation et une activité physique régulière, bien que les circonstances actuelles puissent rendre cela difficile.) En même temps, il est sage de se rappeler que les analyses des groupes de risque reflètent des moyennes. Un individu peut ne pas avoir de facteurs de risque évidents et se retrouver toujours désespérément malade ou mort. «Le seul travail de ce virus est de se répliquer», souligne Jones. « Il se frayera un chemin à travers tous les susceptibles qu’il pourra trouver. »

