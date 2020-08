Il chat C’est un animal si spécial qu’il a deux dates par an pendant lesquelles il est célèbre: l’un est le 20 février et l’autre le 8 août.

Le premier est commémoré en l’honneur de Socks, le félin qui appartient à la famille Clinton; mais pourquoi le 8 août c’est lui Jour International de Chat?

Le saviez-vous Le 8 août (ce samedi) est célébrée la Journée internationale des chats et comme on les aime, nous partageons cette carte postale d’un chaton de l’Ermitage, en Russie, où ils sont maîtres et maîtres. Catherine la Grande les a emmenés pour éloigner les rats. Comment ça va? pic.twitter.com/KSpV9DXA6H – Découvrir le tourisme (@DescubriTurismo) 5 août 2020

Il s’avère que cette date a été fixée par la Fondation internationale pour le bien-être animal (IFAW, pour son acronyme en anglais).

L’objectif est de rappeler aux propriétaires de ces animaux curieux que, malgré leur gentillesse, ils peuvent représenter un danger pour la faune.

Aujourd’hui 8 août, journée internationale du CAT pic.twitter.com/yBDhSclxlv – BURGALESA (@ BURGALESA17) 7 août 2020

Bien que le chat il a été soumis à des milliers d’années de domestication, en son sein des centaines d’instincts sauvages et aventureux persistent.

Les félins sont des prédateurs de petits oiseaux et d’animaux sauvages, ils peuvent donc devenir une espèce envahissante dans certaines parties du monde.

Journée internationale du chat, commémorée le 8 août. Et est-ce que, ces dernières années, les animaux domestiques et en particulier les chats, ont transcendé la vie des Mexicains. pic.twitter.com/R3C3QqO0t9 – KnowingMyPerro (@ConocandoPerro) 7 août 2020

« Les chats domestiques conservent bon nombre de leurs capacités de chasse suite à des années d’évolution, ce qui en fait l’un des prédateurs les plus efficaces et les plus meurtriers au monde », a déclaré IFAW.

Il Jour International de Chat je connais célèbre chaque 8 août de se rappeler que les animaux à fourrure doivent être stérilisés et vaccinés, tant pour leur propre sécurité que pour celle des autres animaux avec lesquels ils peuvent coexister.

Il est recommandé aux « michis » de porter un collier avec le détail de leur adresse qui sert en cas de perte; De plus, il est conseillé de leur donner des jouets, des poteaux à gratter et des espaces avec de grandes fenêtres.

Le 8 août, la Journée internationale du chat est célébrée, une date qui découle d’une initiative du Fonds international pour le bien-être animal (IFAW), afin de s’en souvenir, en plus d’être une entreprise de photo forte. twitter.com/iLIgADSyYR – KnowingMyPerro (@ConocandoPerro) 5 août 2020

