Pourquoi le navire s’est-il échoué vers une lagune n’est pas encore clair

La quantité de pétrole déversée par le navire japonais à proximité des lagunes et des zones côtières du sud-est de l’île Maurice est relativement faible par rapport aux grandes marées noires que le monde a connues dans le passé, mais les dégâts que cela causera seront énormes. et durable, disent les experts.

Contrairement à la plupart des déversements en mer précédents, cela s’est produit à proximité de deux écosystèmes marins protégés de l’environnement et de la réserve du parc marin de Blue Bay, qui est une zone humide d’importance internationale.

C’est donc l’emplacement plutôt que la taille du déversement qui est le plus préoccupant quant à son impact environnemental potentiellement grave.

Les superbes eaux turquoises du lagon bleu à l’extérieur du village côtier de Mahébourg à Maurice, toile de fond de nombreux films de Bollywood, sont maintenant tachées de noir et de brun.

Le navire, MV Wakashio, s’est échoué à la pointe d’Esny à la fin du mois de juillet et du pétrole a commencé à s’en échapper jeudi dernier. Des images satellites montrent la marée noire qui s’étendait entre le continent à la pointe d’Esny et l’île de l’Ile-aux-Aigrettes.

On pense que plus de 1 000 tonnes de carburant se sont échappées du navire et dans le lagon. Une énorme opération de nettoyage a été lancée depuis le rivage avec de nombreuses personnes locales se portant volontaires pour aider.

Le 7 août, près de deux semaines après le naufrage, le gouvernement mauricien a déclaré l’incident comme une urgence nationale.

Point chaud de la biodiversité

L’île Maurice est un haut lieu de la biodiversité avec une forte concentration de plantes et d’animaux uniques à la région.

« Le vent et les courants d’eau n’aident pas, ils transportent le pétrole vers les zones qui ont des écosystèmes marins vitaux », a déclaré Sunil Mokshananda, un ancien stratège de Greenpeace, qui se trouve sur une île près du site de la marée noire, à la BBC.

Le milieu marin mauricien abrite 1700 espèces dont environ 800 types de poissons, 17 espèces de mammifères marins et deux espèces de tortues, selon la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique.

Les récifs coralliens, les herbiers marins et les mangroves rendent les eaux mauriciennes extraordinairement riches en biodiversité.

«Il reste très peu de telles zones marines avec une biodiversité aussi riche sur la planète. Une marée noire comme celle-ci aura un impact sur presque tout là-bas», a déclaré le Dr Corina Ciocan, maître de conférences en biologie marine à l’Université britannique de Brighton.

«Il ne s’agit pas seulement de la légère nappe d’huile que vous voyez à la surface de l’eau causée par le déversement.

« Il y aura également des composés solubles de l’huile qui se dissoudront dans l’eau, une couche semblable à une mousse sous la surface de l’eau, puis des résidus très lourds sur le lit – de sorte que tout l’écosystème marin sera affecté. »

Certains des récifs coralliens ont déjà été contaminés par la marée noire

Le navire, MV Wakashio, aurait transporté environ 4 000 tonnes de carburant, dont près de 1 200 tonnes auraient déjà été déversées, selon l’opérateur Mitsui OSK Lines.

Malgré le mauvais temps, le Premier ministre Pravind Jugnauth a déclaré que tout le pétrole avait maintenant été évacué des réservoirs de carburant du navire, bien qu’une petite quantité reste à bord ailleurs. Il y avait eu des craintes que le navire puisse se briser, déversant encore plus de pétrole dans la mer.

Le carburant a été transféré à terre par hélicoptère et à un autre navire appartenant à la même société japonaise, Nagashiki Shipping.

La raison pour laquelle le navire est venu si près de la lagune n’est pas claire et fait l’objet d’une enquête de la police.

Lors d’une conférence de presse, Akihiko Ono, vice-président exécutif de Mitsui OSK Lines, s’est excusé « à profusion » pour le déversement et pour « les graves problèmes que nous avons causés ».

Blanchiment des coraux

L’une des préoccupations majeures concerne les récifs coralliens de la lagune – parfois appelés forêts tropicales de la mer – en raison de la diversité de la vie qui s’y trouve.

Environ 25% des poissons de l’océan dépendent de récifs coralliens sains, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis.

Ils protègent les côtes des tempêtes et de l’érosion. Les récifs coralliens et les écosystèmes marins sont les principaux piliers du tourisme mauricien qui constitue une grande partie de l’économie du pays.

Les communautés locales ont aidé à nettoyer la marée noire

«Les hydrocarbures toxiques libérés par les hydrocarbures déversés blanchiront les récifs coralliens et ils finiront par mourir», a déclaré le professeur Richard Steiner, conseiller international en matière de déversement de pétrole et biologiste marin en Alaska, aux États-Unis.

L’année dernière, le professeur Steiner a aidé le gouvernement des îles Salomon lorsqu’un navire a déversé du pétrole sur le récif de corail au large de ses côtes:

« Bien que la marée noire n’ait pas été importante – seulement quelques centaines de tonnes de pétrole – les dommages aux récifs coralliens y ont été massifs. »

Impact des déversements d’hydrocarbures passés

Bien que les précédents déversements d’hydrocarbures dans le monde n’aient pas été considérés comme des zones écologiquement sensibles, ils ont encore affecté de manière significative les animaux et les plantes marins.

En 2010, l’incident de Deep Water Horizon au large du golfe du Mexique a entraîné près de 400 000 tonnes de déversements d’hydrocarbures, entraînant la mort de milliers d’espèces allant du plancton aux dauphins.

Il y avait également d’autres impacts à long terme sur la vie marine, notamment une reproduction altérée, une croissance réduite, des lésions et des maladies.

«Les chercheurs ont trouvé des lésions cutanées sur le vivaneau rouge du nord du golfe dans les mois qui ont suivi le déversement, mais les lésions sont devenues moins fréquentes et sévères en 2012», ont écrit le Dr Steven Murawski, écologiste marin à l’Université de Floride du Sud, et Sherry Gilbert, assistante directeur du Consortium C-IMAGE de l’université dans la revue The Conversation.

Les mangroves, vitales pour les écosystèmes marins, sont également contaminées par la marée noire

« Il existe d’autres preuves d’expositions continues et croissantes aux hydrocarbures au fil du temps chez des espèces économiquement et écologiquement importantes comme le poisson caraïbe doré, le mérou et le merlu. »

En 1978, un grand transporteur de pétrole brut s’est échoué au large de la Bretagne, en France, qui a déversé près de 70 millions de gallons de pétrole dans la mer.

Environ 200 miles de la côte française ont été pollués par la marée noire et elle a tué des millions d’invertébrés, tels que des mollusques et des crustacés. Le déversement a également tué environ 20 000 oiseaux et contaminé des parcs à huîtres dans la région.

Les experts affirment que malgré tous les efforts déployés, généralement moins de 10% des hydrocarbures déversés lors d’incidents comme ceux-ci sont nettoyés avec succès.

La France a envoyé un avion militaire avec des équipements de contrôle de la pollution depuis son île voisine de la Réunion pour aider à la marée noire mauricienne, tandis que le Japon a envoyé une équipe de six membres pour aider les efforts français. Les garde-côtes mauriciens et plusieurs unités de police sont également sur le site dans le sud-est de l’île.

« Le gouvernement mauricien devrait faire l’évaluation d’impact environnemental dès que possible », a déclaré le professeur Steiner.

« L’impact est susceptible de durer des années. »