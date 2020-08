Le COVID-19 a provoqué des changements massifs dans la façon dont le monde fonctionne, apprend et fait des affaires – des changements rendus possibles par Internet et l’infrastructure numérique.

Mais sans électricité, il n’y a pas d’Internet. L’ensemble de l’écosystème numérique repose énormément sur une électricité fiable et abordable, des connexions Internet à domicile aux stations de base qui sous-tendent les réseaux cellulaires jusqu’aux centres de données qui stockent le contenu Internet. Cela signifie que les pays dotés d’infrastructures électriques faibles – qui avaient déjà du mal à rivaliser dans la nouvelle économie numérique – font face à de sombres perspectives dans un monde post-lock-out dans lequel Zoom, Dropbox et Google Classroom sont le nouveau bureau ou l’école.

L’Afrique subsaharienne, où la transition numérique a longtemps été présentée comme un moyen de dépasser les infrastructures traditionnelles, est particulièrement vulnérable au retard. Les défis chroniques dans le secteur de l’électricité – tels que les faibles taux d’électrification, les prix élevés et la fiabilité effroyable – ont eu un impact considérable sur la compétitivité numérique de la région.

Et COVID-19 élargit déjà cet écart dans la région. Le manque d’électricité, par exemple, compromet la capacité du Kenya à mettre en œuvre son initiative d’apprentissage à distance, tandis que les professionnels coincés à travailler à domicile sont confrontés à de fréquentes interruptions d’Internet en raison d’un réseau électrique faible qui a été touché par de fortes pluies, du vandalisme et des défauts techniques pendant la confinement. Même l’Afrique du Sud, qui a de loin la plus grande capacité électrique du continent, aura du mal à alimenter les données mobiles de base pour de simples appels WhatsApp une fois que son programme dramatique de «délestage» de coupures de courant programmées dans tout le pays sera rétabli après la fin du verrouillage.

Le fossé entre Internet et électricité en Afrique subsaharienne ne fera que s’élargir dans un monde post-COVID de plus en plus numérique, si les défis actuels du système énergétique ne sont pas résolus. Ce cercle vicieux dans le lien alimentation-Internet est le mieux illustré par les centres de données qui sont au cœur de l’infrastructure Internet – centralisant le stockage des données, la puissance de calcul et les équipements réseau. Les centres de données stimulent l’efficacité énergétique dans l’écosystème numérique car ils concentrent les équipements et les processus, mais en tant que tels, ils sont de gros consommateurs d’électricité avec une forte sensibilité aux changements de coût et de fiabilité de l’électricité. En fait, l’électricité représente généralement les deux tiers de leurs coûts d’exploitation.

La demande d’un plus grand nombre de centres de données basés en Afrique augmente considérablement pour répondre à l’utilisation croissante d’Internet sur le continent avec une connectivité à faible latence et à large bande passante. L’industrie des centres de données en Afrique devrait atteindre 600 mégawatts en 2020 – et cette croissance représente à elle seule un investissement en capital projeté de plus d’un milliard de dollars dans la région. Ce sont notamment les entreprises africaines locales, notamment Vodacom / Safaricom, MTN, Rack Center Nigeria, Africa Data Centers et Teraco qui sont à l’avant-garde de cette industrie en pleine croissance, possédant plus de 95% de la capacité des centres de données de la région. Mais sans une alimentation électrique bon marché et fiable, les centres de données ne seront pas construits en Afrique, gaspillant une formidable opportunité économique.

Et sans un développement de centre de données robuste, les activités avec de lourdes exigences en matière de données telles que le travail à distance, les salles de classe numériques, le streaming vidéo et l’analyse de données – tout particulièrement nécessaires à l’ère COVID-19 – commenceront à s’effondrer. Et l’Afrique subsaharienne commencera à voir une croissance plus lente dans l’ensemble de ses industries technologiques. Pas de puissance, pas de transformation numérique.

Les mêmes facteurs qui font des centres de données un tel défi pour les approches énergétiques du statu quo en Afrique subsaharienne devraient également en faire le catalyseur de nouvelles approches qui pourraient enfin commencer à combler le déficit énergétique du continent.

Les gouvernements et les acteurs des secteurs des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de l’énergie doivent saisir le moment et s’unir pour résoudre le problème du lien puissance-Internet en Afrique subsaharienne.

Les gouvernements doivent placer le pouvoir de résolution au cœur de la transformation numérique de l’Afrique. Les ministères des technologies de l’information et de la communication doivent se tourner vers leurs collègues du ministère de l’Énergie et souligner: «Pas de pouvoir, pas de transformation numérique».

Et les gouvernements doivent soutenir et responsabiliser leurs services publics locaux pour augmenter la capacité du réseau, améliorer la santé globale de nos systèmes électriques, investir dans les infrastructures de transport et de distribution et accroître la fiabilité. Dans le moment actuel de la pandémie, les gouvernements doivent particulièrement reconnaître les secteurs de l’énergie et des TIC à la fois comme des réponses à la crise actuelle et comme des éléments constitutifs d’une résilience à long terme.

Les centres de données peuvent également conduire la solution, offrant d’immenses possibilités de collaboration entre les secteurs des TIC et de l’énergie pour transformer comment et à quel coût l’énergie est fournie à la région.

Ils peuvent être une nouvelle source de revenus stables à long terme pour les nombreux services publics qui sont en difficulté financière et qui ont soif de clients solvables. En effet, les centres de données offrent aux services publics une nouvelle catégorie de consommateurs d’électricité fiables, à grande échelle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui consomment de l’énergie pendant les «heures creuses» la nuit, ce qui sinon est souvent gaspillé.

De plus, les centres de données peuvent réellement améliorer la qualité technique du réseau, à la fois grâce à leurs propres investissements et en partenariat avec les services publics. Souvent, les centres de données paieront le service public local pour construire les sous-stations et les lignes électriques de grande capacité sur leur site, une infrastructure publique qui profitera plus tard à d’autres clients.

De plus, de nombreux clients mondiaux de centres de données exigent une énergie renouvelable ou à faible émission de carbone. Cela fournit un client volontaire aligné sur les mandats du gouvernement pour stimuler la production d’énergie renouvelable. Reconnaissant que l’infrastructure numérique peut profiter à la croissance de l’ensemble du secteur de l’électricité, les services publics d’Afrique subsaharienne peuvent développer des stratégies spécifiques pour attirer des «clients TIC d’ancrage» grâce à des connexions électriques accélérées, des tarifs alignés et la disponibilité des énergies renouvelables.

La pandémie du COVID-19 a renforcé la dépendance de chaque nation à l’égard de l’économie numérique et a mis en évidence le manque de préparation de l’Afrique subsaharienne à fournir une énergie peu coûteuse, fiable et abondante à cette économie.

Ce manque de préparation ne concerne pas seulement l’urgence sanitaire à laquelle la région est actuellement confrontée. Il s’agit de l’urgence économique à laquelle la région sera confrontée si les décideurs ne donnent pas la priorité à un partenariat solide entre le secteur des TIC et de l’énergie.

Pas d’électricité, pas d’Internet, pas de transformation numérique. Et aucune chance de rendre l’Afrique subsaharienne plus compétitive sur le plan économique dans un monde qui se remet du COVID-19 où le numérique est supposé et non ambitieux.

