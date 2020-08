Quand il s’agit de mobiliser les électeurs noirs, Kamala Harris a quelque chose que même le président Barack Obama n’avait pas en tant que premier président noir des États-Unis.

Son diplôme de l’Université Howard, une université historiquement noire, et son appartenance à Alpha Kappa Alpha, la plus ancienne sororité noire du pays, pourraient lui donner un avantage parmi les membres fidèles et les anciens élèves, y compris au Delaware.

«C’est une partie de l’Amérique noire dont la plupart des Américains ne sont pas conscients», a déclaré Akwasi Osei, professeur de sciences politiques et d’histoire à la Delaware State University, à propos de l’organisation grecque. « Et c’est énorme. »

Ce pourrait être la bénédiction dont Joe Biden a besoin pour la campagne après la chute du taux de participation des Noirs en 2016. Osei s’attend à ce que Harris revitalise le taux de participation pour égaler, voire dépasser, les niveaux historiques lors des offres présidentielles d’Obama.

Depuis sa candidature à l’élection présidentielle de l’année dernière, des membres de la sororité ont formé l’armée privée non officielle de Harris.

La sénatrice californienne Kamala Harris apparaît lors d’une collecte de fonds pour la sororité Alpha Kappa Alpha, dont elle est membre, le 25 janvier 2019, à Columbia, S.C.

C’est l’une des neuf sororités et fraternités noires axées sur le service connues sous le nom de Divine Nine, et ceux qui connaissent les organisations ont déclaré qu’elles ne devraient pas être négligées en tant que secteur omniprésent et organisé de la communauté noire. AKA compte plus de 300 000 membres et, pour la première fois, il regarde l’un de ses propres candidats à la vice-présidence. Harris a rejoint la sororité en 1986.

« C’est à ce niveau que je pense que Kamala a, pour ainsi dire, réglé », a déclaré Osei. «Et cela suffit à certains pour dire:« Je suis avec elle parce que je suis grecque et je m’identifie comme telle ». «

AKA est actif à la Delaware State University, au Wesley College et à l’Université du Delaware. Les membres de la sororité ont conduit de partout dans l’État jeudi pour se tenir devant A.I. du Pont High School à Greenville, où Biden et Harris ont fait leur premier apparence commune, à l’appui de leur sœur.

« Elle a définitivement dynamisé la communauté afro-américaine en raison de ses affiliations », a déclaré L. Germaine Cheatham-Hemphill, diplômée du DSU et membre de l’AKA. « La communauté HBCU (historiquement des collèges et universités noirs), par exemple, est très soudée, et elle est petite, et elle nourrit. … La domination grecque, à l’intérieur de cela, est encore plus profonde. »

Le sénateur Kamala Harris, D-Californie, à gauche, est accueilli par la directrice régionale d’Alpha Kappa Alpha South Central, Katina Semien, lors de la conférence annuelle de la sororité à la Nouvelle-Orléans le 19 avril 2019.

En d’autres termes, cela transcende la politique. Cheatham-Hemphill, qui vit à Camden, a comparé l’allégeance à un mariage à vie.

« Je ne sais pas si les gens comprennent vraiment le vrai pouvoir de la domination grecque dans la communauté afro-américaine et sa gravité », a-t-elle déclaré. « Cela va des enseignants aux prédicateurs en passant par les avocats, les médecins et les femmes au foyer, tout le monde. Si vous êtes un AKA, si vous êtes grec de quelque manière que ce soit, forme ou forme, vous bourdonnez. Vous êtes excité en ce moment. »

Les «rivaux amicaux» au sein du Divine Nine se regroupent autour de Harris, en grande partie via les médias sociaux. Les membres prévoient de galvaniser leurs réseaux en dehors des organisations grecques et jetteront probablement de l’argent sur la campagne de Biden.

Le candidat démocrate à la présidentielle, le sénateur Kamala Harris, de Californie, prend la parole lors de la conférence régionale Alpha Kappa Alpha Sorority South Central à La Nouvelle-Orléans, le 19 avril 2019.

AKA comprend d’autres membres célèbres tels que Jada Pinkett-Smith, Phylicia Rashad et Toni Morrison. Avoir l’un des leurs sur la scène nationale en tant que vice-président potentiel est un autre niveau.

«J’oserais dire que c’était immédiat», a déclaré Cheatham-Hemphill à propos de l’organisation des membres autour de Harris. «Premièrement, c’était« Félicitations à nous en tant que AKA pour qu’un membre de notre sororité ait été nommé à ce rôle. »Et le deuxième, c’était:« Très bien, tout le monde se réunit pour aller voter ». … La mobilisation va être incroyable. «

Lorsque Harris s’est présenté à la présidence en 2019, les membres de l’AKA ont organisé des collectes de fonds, fait des dons et se sont présentés aux événements de la campagne.

La sénatrice californienne Kamala Harris apparaît au Pink Ice Gala, organisé par la sororité Alpha Kappa Alpha le 25 janvier 2019, en Colombie, S.C. Harris est membre de la sororité.

Avant que Cheatham-Hemphill n’apprenne que Harris était sa sœur de sororité, elle était attirée par sa personnalité et sa politique, la regardant interroger les candidats à la Cour suprême et les membres de l’administration Trump tels que le procureur général William Barr au Sénat. Une fois qu’elle l’a découvert, c’était parfaitement logique.

« Elle est l’une des nôtres », a déclaré Cheatham-Hemphill. « C’est une leader. C’est une femme alpha. C’est une fonceuse. »

Obama, diplômé de Columbia et de Harvard, a donné aux communautés de couleur l’espoir sans précédent qu’un homme noir pourrait être président. Alexa Silver, professeur à l’Université d’État du Delaware, a déclaré que le diplôme de Harris « donne du crédit » à la valeur d’une éducation d’une école historiquement noire, en particulier pour les étudiants issus de minorités qui ne savent pas jusqu’où le diplôme pourrait les mener.

Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden et son colistier, le sénateur Kamala Harris, arrivent pour un événement de campagne à A.I. du Pont High School à Greenville, Del., le 12 août.

« On parle davantage des HBCU dans les journaux, et la plupart des gens ne savent même pas ce qu’ils sont, et la plupart des gens ne pensent même pas à ce qu’ils veulent dire », a-t-elle déclaré. «C’est l’occasion pour les gens de voir comment les collèges qui se consacrent à aider des parties particulières de la population créent des leaders. Ce n’est pas seulement que nous donnons aux étudiants qui ne sont pas aussi forts la possibilité d’obtenir un diplôme universitaire. Non, nous ‘ de créer de futurs leaders. «

Lorsque les cours reprendront, a déclaré Silver, elle s’attend à ce que ses élèves – en particulier les femmes de couleur – aient de l’espoir pour Harris et peut-être plus de pouvoir qu’en 2008, lorsque Obama a été élu.

Le sénateur Kamala Harris, D-Californie, est présenté comme vice-président de l’ancien vice-président Joe Biden à A.I. du Pont High School à Greenville, Del., le 12 août.

Le lendemain de l’élection d’Obama il y a 12 ans, a déclaré Silver, elle est arrivée pour enseigner à son cours d’histoire de l’enquête où sa trentaine d’étudiants de première et de deuxième année du DSU se promenaient généralement et se jetaient sur leur chaise. Ce jour-là, se souvient-elle, ils sont entrés plus légers avec des sourires sur leurs visages.

« Ils ont juste en quelque sorte émané ce sentiment d’espoir que quelque chose que personne n’aurait jamais pensé pourrait arriver », a-t-elle dit. « Pour ceux qui étaient rentrés chez eux et avaient voté, ils se sentaient très fiers d’eux-mêmes. Je me souviens juste que c’était le plus beau jour d’enseignement que j’aie jamais eu. Juste pour voir les regards sur leurs visages, le niveau d’engagement. «

C’était l’occasion pour Silver de leur rappeler l’importance du vote et que le système politique américain de démocratie représentative, bien qu’il ne soit pas parfait, fonctionne.

Contribution: Julie Hinds et Chanel Stitt, USA TODAY Network

Sarah Gamard couvre le gouvernement et la politique pour Delaware Online / The News Journal. Vous pouvez la joindre à sgamard@delawareonline.com. Vous pouvez également la suivre sur Twitter @SarahGamard.

