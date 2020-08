Ici sur Terre, votre meilleur pari pour voir de la lave est d’aller sur un volcan. Mais dans l’espace, il y a des exoplanètes entières faites de cette substance. Ces soi-disant «mondes de lave» gravitent si près de leurs étoiles que leurs températures de surface peuvent faire fondre la roche. Cela peut sembler familier, dit le technologue spatial Mihkel Pajusalu de l’Université de Tartu, en Estonie.

« Par exemple de la science-fiction, nous savons de Stars Wars, épisode 3, la planète Mustafar… »

>

Un peu comme ça, mais, vous savez – sans les sabres laser. Les scientifiques avaient remarqué que certains de ces vrais mondes de lave étaient extraordinairement lumineux et réfléchissants. Mais pourquoi?

« Il y avait l’idée que cela vient peut-être du fait que la lave elle-même est essentiellement un liquide, et qu’une surface lisse peut réfléchir la lumière. Comme la surface de l’eau par exemple. »

Alors Pajusalu et ses collègues ont fait ce que n’importe qui ferait pour tester cette idée. Ils ont fabriqué leur propre lave. Voici Zahra Essack du MIT, qui a dirigé l’équipe.

«Lorsque nous avons retiré la lave du four, vous pouviez instantanément sentir la chaleur vous submerger. Même à six pieds de distance, vous vous sentiez debout juste au bord d’un feu de joie rugissant. Le creuset, qui était le récipient contenant la lave , brillait si fort que ça m’a fait pleurer. C’était une expérience incroyable. «

Après avoir produit la lave, les chercheurs ont calculé sa réflectivité, à l’état fondu et solide. Et ils ont réalisé que la lave n’était pas suffisamment réfléchissante pour expliquer ces exoplanètes brillantes qu’ils voyaient. Au lieu de cela, dit Essack, peut-être que ces planètes pourraient être remarquables d’une autre manière.

« Nous pensons que les planètes de lave pourraient avoir des atmosphères réfléchissantes exotiques constituées de silice, qui est le principal composant des roches, et de métaux comme le sodium et le potassium qui pourraient refléter la lumière des étoiles et donner aux planètes une apparence très brillante. »

Le travail apparaît dans The Astrophysical Journal. [Zahra Essack, Sara Seager, and Mihkel Pajusalu; Low Albedo Surfaces of Lava Worlds]

Si les mondes de lave semblent très éloignés, et peut-être sans importance, Essack a évoqué le fait que la Terre était autrefois couverte de lave bouillonnante, au début de sa formation. Ainsi, en étudiant les planètes autour d’étoiles lointaines, nous pourrions mieux comprendre notre propre histoire.

—Christopher Intagliata

[The above text is a transcript of this podcast.]