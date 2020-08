Scientific American Août 2020

Des décès ou des dommages excessifs ont mis Katrina, Maria, Harvey et d’autres surnoms hors de la circulation

Depuis 1950, date à laquelle un processus de dénomination officiel a commencé, les surnoms de 89 ouragans de l’Atlantique Nord-Est, des Caraïbes et du golfe du Mexique ont été retirés en raison des décès ou des dommages financiers excessifs qu’ils ont causés. Une liste de 21 noms est désignée pour chacune des six années successives; en septième année, l’ensemble de la première année se répète, et ainsi de suite. (Au-delà de 21, ce qui est rare, les noms proviennent de l’alphabet grec.) Les noms retirés sont remplacés. Une tempête «Florence» s’est formée huit fois avant de devenir infamie en 2018. Au milieu des années 1900, les décès ont peut-être été élevés même lorsque les dégâts étaient modestes, en partie parce que les systèmes d’alerte précoce et les interventions d’urgence n’étaient pas aussi efficaces qu’aujourd’hui. Ces derniers temps, les dommages ont augmenté en grande partie parce que la population côtière et la valeur des infrastructures ont considérablement augmenté.

Vous rencontrez des difficultés pour accéder à cet article? Veuillez visiter notre page FAQ pour plus d’informations

Découvrez la science qui change le monde. Explorez nos archives numériques remontant à 1845, y compris des articles de plus de 150 lauréats du prix Nobel.

Abonnez-vous maintenant!