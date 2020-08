Ce sont les jours des rêves fébriles, qu’ils soient induits par un virus réel ou par le stress au ralenti d’un monde confronté à une pandémie. Un type de rêve en particulier que je sais avoir eu à voir avec la découverte que tout cela était, eh bien, un rêve. Sauf que quand je me réveille vraiment, je me souviens qu’il y a des idées sur la nature de la réalité qui vont au-delà même de cela. La variante la plus délicate de ces concepts est l’hypothèse de simulation, qui est que nous existons beaucoup plus probablement dans une réalité virtuelle que dans une réalité physique.

La proposition selon laquelle le monde est un simulacre n’est pas nouvelle; il surgit depuis des milliers d’années dans différentes cultures, de la Chine à la Grèce antique, prôné par des penseurs comme Descartes avec son dualisme corps-esprit. Mais cette version plus récente, basée sur le calcul – ou du moins la reconstruction artificielle – a fait son apparition vers 2003 avec la publication d’un article intitulé «Vivez-vous dans une simulation informatique?» par le philosophe Nick Bostrom. En substance, Bostrom fait valoir que si des civilisations extrêmement avancées développent la capacité d’exécuter des «simulations d’ancêtres» (pour en savoir plus sur leur propre passé), les entités ancestrales simulées dépasseraient probablement de loin le nombre d’entités sensibles réelles dans l’univers. Avec un peu d’agitation de la main probabiliste, il est alors possible de soutenir que nous sommes probablement simulés.

Tout cela est très amusant si vous avez bu quelques bières ou passé quelques heures de trop à vous recroqueviller sous vos draps. Mais bien que vous puissiez aimer ou détester cette hypothèse, le fait est qu’avant de la juger, nous devons vraiment appliquer les critères que nous utilisons pour évaluer toute hypothèse, et la première étape de ce processus est de demander si elle peut être évaluée de manière raisonnable. .

Curieusement, l’hypothèse de simulation pourrait être testable, sous certaines hypothèses. Par exemple, nous pourrions supposer qu’une simulation a ses limites. La plus évidente, extrapolant à partir de l’état actuel du calcul numérique, est simplement qu’une simulation devra faire des approximations pour économiser sur le stockage des informations et les frais généraux de calcul. En d’autres termes: cela aurait des limites d’exactitude et de précision.

Une manière dont ces limites pourraient se manifester est la discrétisation du monde, apparaissant peut-être dans des barrières de résolution spatiale et temporelle. Bien que nous pensons qu’il y a des limites absolues dans ce qui constitue de petites distances ou intervalles de temps significatifs – l’échelle de Planck et le temps de Planck – cela a à voir avec les limites de notre compréhension actuelle de la physique plutôt que le type de limites de résolution sur votre pixelisé écran. Néanmoins, des recherches récentes suggèrent que la véritable limite des intervalles de temps significatifs pourrait être d’un ordre de grandeur plus grande que le temps de Planck traditionnel (qui lui-même est de 10 à 43 secondes). Peut-être que de futures expériences de physique pourraient révéler un fragment inattendu du temps et de l’espace.

Mais le test le plus soigné de l’hypothèse serait de planter le système qui exécute notre simulation. Naturellement, cela semble un peu mal avisé, mais si nous sommes tous des entités virtuelles de toute façon, est-ce vraiment important? Vraisemblablement, un redémarrage et une restauration rapides pourraient nous remettre en ligne comme si de rien n’était, mais nous pourrions peut-être le dire, ou du moins avoir quelques microsecondes de triomphe juste avant que tout s’arrête.

La question est: comment faire descendre une simulation de la réalité de l’intérieur? La stratégie la plus évidente serait d’essayer de provoquer l’équivalent d’un débordement de pile – demander plus d’espace dans la mémoire active d’un programme que ce qui est disponible – en créant un processus récursif à l’infini, ou du moins excessivement. Et la façon de le faire serait de construire nos propres réalités simulées, conçues de sorte que dans ces mondes virtuels se trouvent des entités créant leur version d’une réalité simulée, qui à son tour fait de même, et ainsi de suite tout le long du terrier du lapin. . Si tout cela fonctionnait, l’univers tel que nous le connaissons pourrait s’écraser, se révélant comme un mirage juste au moment où nous avons fait un clin d’œil à notre existence.

Vous pourriez soutenir que toute espèce capable de simuler une réalité (probablement similaire à la sienne) anticiperait sûrement cette éventualité et intégrerait certaines garanties pour l’empêcher de se produire. Par exemple, nous pourrions découvrir qu’il est étrangement et inexplicablement impossible de créer nos propres univers simulés, quelle que soit la puissance de nos systèmes informatiques, qu’il s’agisse d’ordinateurs quantiques généralisés ou non. Cela en soi pourrait être un signe que nous existons déjà dans une simulation. Bien sûr, les programmeurs d’origine auraient peut-être aussi anticipé ce scénario et trouvé un moyen de nous tromper, peut-être simplement nous diffuser des informations provenant d’autres simulations plutôt que de nous laisser gérer les nôtres.

Mais des interventions comme celle-ci risquent de saper la raison pour laquelle une espèce effectue de telles simulations en premier lieu, ce qui serait d’apprendre quelque chose de profond sur sa propre nature. Peut-être que tout laisser tomber est simplement le prix à payer pour l’intégrité des résultats. Ou peut-être sont-ils simplement en train d’exécuter la simulation qui nous contient pour savoir s’ils sont eux-mêmes dans une fausse réalité.

Fais de beaux rêves.

