* Epidémie-virus-santé-pandémie:

1 / Nombre de décès et de cas du nouveau coronavirus en Amérique latine et dans les Caraïbes, et les pays les plus touchés par le 8 août à 17h00 GMT (45 x 93 mm)

2 / Bilan mondial de la nouvelle pandémie de coronavirus et carte du monde avec le nombre de décès par pays, au 8 août à 11h00 GMT (90 x 67 mm)

3 / Bilan mondial de la nouvelle pandémie de coronavirus, au 8 août à 11h00 GMT (90 x 108 mm)

4 / Le télétravail séduit en Europe. Données sur le télétravail dans cinq pays, villes et régions d’Europe, selon une étude de Morgan Stanley (135 x 76 mm)

5 / Évolution quotidienne des nouveaux cas et décès dus au covid-19 aux États-Unis au 9 août (90 x 98 mm)

6 / Plus de 100000 décès dus au covid-19 au Brésil: évolution quotidienne des nouveaux cas et décès (90 x 98 mm)

* Espagne-monarchie-corruption: Dossier du roi émérite d’Espagne Juan Carlos Ier, qui serait à Abu Dhabi, selon une nouvelle version de ses allées et venues du journal ABC (45 x 151 mm)

ÉCONOMIE

Disponible:

– Exportations-Latam-épidémie-santé-Caraïbes-Cepal-UN (180 x 102 mm)

– Brésil-chômage-économie-épidémie-santé-virus (45 x 61 mm)

SOCIÉTÉ / SCIENCE / ENVIRONNEMENT / SANTÉ / CULTURE

* Ile Maurice-environnement-mer-accident: Carte de l’île Maurice localisant Punta de Esny, où un cargo échoué laisse s’échapper du carburant (45 x 58 mm à 15h00)

Disponible:

– Latam-Brésil-environnement-agriculture-forêts-indigènes-épidémie-virus-santé (180 x 136 mm)

– Italie-France-montagne-climat (135 x 108 mm)

DES SPORTS

* Fbl-Europe-Champions-League:

1 / Présentation, résultats et calendrier de la nouvelle phase finale de la Ligue des champions 2019-2020 (134 x 105 mm)

2 / Résultats du match retour de la Ligue des champions (45 x 102 mm)

* Auto-F1-70e anniversaire: Résultats du GP du 70e anniversaire de la Formule 1 (90 x 90 mm)

Infographie

mab / af

