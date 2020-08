Bon (PM2,5 0 – 50 µg / m³)

Restrictions permanentes

L’utilisation de radiateurs à bois est interdite dans les établissements commerciaux et dans les dépendances des administrations publiques et municipales. On entend par établissement commercial un établissement établi avec un brevet commercial.

L’utilisation du feu pour brûler le chaume et tout type de végétation vivante ou morte est interdite sur les terres agricoles, d’élevage ou de préférence forestières.

Il est interdit de brûler les pneus, les feuilles sèches, les branches et / ou tous types de déchets en plein air, sur la voie publique ou dans les espaces privés. Le Corps des carabiniers sera chargé de signaler les infractions, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret suprême n ° 144 de 1961 du ministère de la Santé.

Ces mesures seront appliquées dans toute la zone saturée de Coyhaique.

La période de gestion des épisodes critiques dans cette zone saturée s’étend du 1er avril au 30 septembre, y compris les deux jours.

L’état quotidien de la qualité de l’air est déterminé à partir du système de prévision de la pollution atmosphérique préparé par le ministère de l’Environnement. Ce système intègre les données fournies par les stations de surveillance dans tout le pays et les prévisions météorologiques de la Direction météorologique chilienne, entre autres variables. Sur la base de ce qui précède, le SEREMI Environnement rendra compte quotidiennement à la Régie Régionale de la Santé de l’évolution de la qualité de l’air et de la ventilation, afin que celle-ci, par résolution, déclare l’état d’un épisode critique le cas échéant.

ICAP

Indice de qualité de l’air référencé aux particules (ICAP) selon D.S. Nº 59/1998 du Ministère Secrétariat Général de la Présidence de la République (MINSEGPRES) qui établit la Norme de Qualité Primaire pour les Particules Respirables MP10 et surtout les niveaux qui définissent les situations d’Urgence Environnementale.

Bonne alerte régulière Urgence pré-urgence 0 – 99 100 – 199200 – 299300 – 499500 – Supérieur

Guide pour comprendre les restrictions et les mesures concernant la qualité environnementale de l’air.

BON

Chauffage: Interdiction d’utiliser des appareils de chauffage au bois (à l’exception des pellets) dans la province de Santiago et les communes de San Bernardo et Puente Alto.

Contrôle des fumées visibles aux radiateurs.

Automobile: restriction permanente aux véhicules sans sceau vert dans l’anneau Américo Vespucio et restriction à 4 chiffres à l’extérieur de l’anneau A. Vespucio, du lundi au vendredi.

Restriction permanente aux véhicules avec sceau vert (2 chiffres), enregistrés avant le 1er septembre 2011, du lundi au vendredi.

Motos: Restriction permanente aux motos (2 chiffres), immatriculées avant le 1er septembre 2010, du lundi au vendredi.

Camions « Restriction au transport de marchandises, pas de sceau vert, 4 chiffres, du lundi au vendredi.

Sources fixes: non applicable

Bois de chauffage sec: interdiction des brûlures agricoles dans toute la région métropolitaine, entre le 15 mars et le 30 septembre.

Activité physique: non applicable

RÉGULIER

Appareils de chauffage: interdiction d’utiliser des appareils de chauffage au bois (à l’exception des pellets) dans la province de Santiago et les communes de San Bernardo et Puente Alto.

Contrôle des fumées visibles aux radiateurs.

Automobile: restriction permanente aux véhicules sans sceau vert dans l’anneau Américo Vespucio et restriction à 4 chiffres à l’extérieur de l’anneau A. Vespucio, du lundi au vendredi.

Restriction permanente aux véhicules avec sceau vert (2 chiffres), enregistrés avant le 1er septembre 2011, du lundi au vendredi.

Motos: Restriction permanente aux motocyclettes (2 chiffres), immatriculée du lundi au vendredi avant le 1er septembre 2010. Transport de marchandises: Restriction au transport de marchandises, pas de sceau vert, 4 chiffres, du lundi au vendredi.

Sources fixes: Non applicable Bois de chauffage sec: Interdiction des brûlures agricoles dans toute la région métropolitaine, entre le 15 mars et le 30 septembre.

Activité physique: non applicable

ALERTE

Appareils de chauffage: interdiction d’utiliser des appareils de chauffage au bois (à l’exception des pellets) dans toute la région métropolitaine.

Contrôle des fumées visibles aux radiateurs.

Automobile: restriction permanente aux véhicules sans sceau vert dans l’anneau Américo Vespucio et restriction à 4 chiffres à l’extérieur de l’anneau A. Vespucio, du lundi au vendredi.

Restriction permanente aux véhicules avec sceau vert (2 chiffres), enregistrés avant le 1er septembre 2011, du lundi au vendredi.

Motos: Restriction permanente aux motos (2 chiffres), immatriculées avant le 1er septembre 2010, du lundi au vendredi.

Transport de marchandises: restriction au transport de marchandises, pas de sceau vert, 4 chiffres, du lundi au vendredi.

Sources fixes: non applicable

Bois de chauffage sec: interdiction des brûlures agricoles dans toute la région métropolitaine, entre le 15 mars et le 30 septembre.

Activité physique: Il est recommandé de s’abstenir d’activités physiques. Le SEREMI RM Education peut recommander de modifier l’activité physique dans les établissements d’enseignement.

PRÉ-URGENCE

Appareils de chauffage: interdiction d’utiliser des appareils de chauffage au bois, y compris des granulés dans toute la région métropolitaine.

Contrôle des fumées visibles aux radiateurs.

Automobile: restriction permanente aux véhicules sans sceau vert sur le ring Américo Vespucio entre 7h30 et 21h00 et restriction à 6 chiffres en dehors du ring A. Vespucio, tous les jours de la semaine.

Restriction permanente aux véhicules avec sceau vert (2 chiffres), enregistrés avant le 1er septembre 2011, du lundi au vendredi.

Motos: Restriction permanente aux motos (2 chiffres), immatriculée avant le 1er septembre 2010, du lundi au vendredi de 7h30 à 21h00.

Transport de fret: restriction au transport de fret, sans sceau vert, 6 chiffres du lundi au vendredi et week-ends et / ou jours fériés à 4 chiffres. Restriction au transport de fret, avec sceau vert, 2 chiffres du lundi au vendredi et week-end et / ou jours fériés à 2 chiffres

Sources fixes: elles paralysent les sources ponctuelles et groupées qui n’ont pas prouvé, par des mesures isocinétiques, que leurs concentrations de particules sont inférieures à celles établies par le Plan.

Bois de chauffage sec: interdiction des brûlures agricoles dans toute la région métropolitaine, entre le 15 mars et le 30 septembre.

Activité physique: Il est recommandé de s’abstenir d’activités physiques. Le SEREMI RM Education peut recommander de modifier l’activité physique dans les établissements d’enseignement.

URGENCE

Appareils de chauffage: l’interdiction d’utiliser des appareils de chauffage au bois comprend les granulés dans toute la région métropolitaine.

Contrôle des fumées visibles aux radiateurs.

Automobile: restriction permanente aux véhicules sans sceau vert dans l’anneau Américo Vespucio et restriction à 8 chiffres en dehors de l’anneau A. Vespucio, tous les jours de la semaine entre 7h30 et 21h00.

Restriction à 4 chiffres pour les véhicules Green Seal, immatriculés avant le 1er septembre 2011, n’importe quel jour de la semaine.

Motos: restriction à 4 chiffres, aux motos immatriculées avant le 1er septembre 2010, n’importe quel jour de la semaine entre 07h30 et 21h00.

Transport de fret: restriction au transport de fret, sans sceau vert, 8 chiffres du lundi au vendredi et 6 chiffres les week-ends et / ou jours fériés. Vendredi et week-end et / ou jours fériés à 4 chiffres.

Sources fixes: paralysie des sources fixes qui n’atteignent pas leurs nouveaux objectifs annuels d’émissions de particules, selon la liste du SEREMI RM Health.

Bois de chauffage sec: interdiction des brûlures agricoles dans toute la région métropolitaine, entre le 15 mars et le 30 septembre.

Activité physique: Il est recommandé de s’abstenir d’activités physiques. Le SEREMI RM Education peut recommander de modifier l’activité physique dans les établissements d’enseignement.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES En période de pré-urgence et d’urgence environnementale, l’utilisation de masques est recommandée pour les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les malades chroniques. Préférez les transports en commun et / ou partagez votre voiture. Gardez votre véhicule avec le contrôle de gaz à jour et changez l’huile avant sa date d’expiration. Ne fumez pas à l’intérieur de votre maison, de votre lieu de travail ou de votre bureau. Lors de l’achat d’un appareil de chauffage, assurez-vous qu’il est certifié pour les émissions, l’efficacité énergétique et la sécurité. Ne brûlez pas de feuilles ou de déchets. Signalez ceux qui ne le font pas respecter les mesures adoptées pour les jours d’alerte, de pré-urgence et d’urgence. Pour plus d’informations, voir la page Réclamations Entretenez votre appareil de chauffage avec la périodicité indiquée par le fabricant Utilisation correcte des appareils de chauffage Toujours utiliser du bois sec (moins de 25% d’humidité), distribué par des commerçants établis Toujours utiliser du bois coupé, ne pas brûler des bûches entières .Dans les appareils de chauffage au bois, allumez le feu uniquement avec du papier et des copeaux secs. Dans les appareils de chauffage au bois, maintenez le courant d’air complètement ouvert pendant au moins 10 minutes après avoir allumé le feu ou avoir rempli le bois. Vérifiez constamment la sortie de fumée dans le baril de votre appareil de chauffage ou de votre poêle à bois. S’il est visible, ouvrez le tirage de votre appareil de chauffage pour maintenir une flamme vive. Ne fermez jamais complètement le tirage de votre appareil de chauffage. Évitez qu’une couche de créosote et de suie ne se forme sur votre canon, car cela augmente le risque d’inflammation, diminue la capacité de chauffage et votre poêle pollue davantage. Si possible, remplacez votre ancien appareil par un avec moins d’émissions et une plus grande efficacité.Privilégier l’utilisation de carburants alternatifs tels que: gaz, électricité, briquettes, dérivés du pétrole, pellets, entre autres.Tous les marchands de bois de chauffage doivent avoir un permis municipal, une documentation fiscale et forestière, qui accrédite le Origine légale du bois de chauffage Exigez votre billet lors de l’achat de bois de chauffage. Avec cela, vous pouvez faire valoir votre droit en tant que consommateur d’échanger le produit ou de rembourser l’argent si vous n’êtes pas satisfait de l’achat.

Qu’est-ce qu’un polluant?

Tout élément, énergie, rayonnement, vibration ou bruit dont la présence dans l’environnement, à certains niveaux, peut constituer un risque pour la santé des personnes, pour la qualité de vie de la population, pour la préservation de la nature ou pour la conservation du patrimoine environnemental.

Qu’est-ce que la pollution de l’air?

Présence de polluants dans l’atmosphère, tels que la poussière, les gaz ou la fumée en quantités et pendant des périodes de temps qui sont nocives pour les humains, la faune et les biens. Ces polluants peuvent être d’origine naturelle ou produits par l’homme directement ou indirectement.

Quels sont les effets de la pollution atmosphérique?

La pollution est responsable de graves impacts sur la santé de la population atteinte de maladies respiratoires et cardiovasculaires. Elle est liée aux événements de mortalité prématurée et aux hospitalisations, touchant particulièrement les personnes de plus de 65 ans, de moins de 8 ans et celles qui ont des problèmes de santé chroniques (respiratoires ou cardiovasculaires). D’autre part, la pollution de l’air est responsable de produire des impacts négatifs sur les écosystèmes, en contribuant à des processus tels que les pluies acides, l’appauvrissement de la couche d’ozone et la génération de smog photochimique, en plus de contribuer au changement climatique.

Qu’est-ce que la matière particulaire (PM)?

La matière particulaire (PM) est un polluant atmosphérique qui correspond aux particules liquides ou solides qui sont en suspension, étant possible de la classer en fonction de son diamètre en PM10 (grossier) et PM2.5 (fin). Le premier est celui dans lequel les particules ont un diamètre inférieur à 10 microns (ou microns) et le second, dans lequel les particules ont un diamètre inférieur à 2,5 microns. Pour la même raison, le MP2.5 est contenu dans le MP10. Il y a aussi les PM dites ultrafines, d’environ 0,1 μm de diamètre. La concentration de PM est la valeur moyenne temporaire détectée dans l’air et est mesurée en microgrammes par mètre cube normal (μg / m3N). Comparaison de la taille d’un cheveux et sable fin de plage avec particules MP10 et MP2.5

Qu’est-ce qu’un matériau particulaire respirant?

Il comprend des particules d’un diamètre inférieur à 10 μm, c’est-à-dire des PM10. Ces particules pénètrent dans tout le système respiratoire jusqu’aux poumons, provoquant des irritations et affectant diverses maladies.

Qu’est-ce qu’un plan de prévention de la décontamination atmosphérique?

C’est un instrument de gestion environnementale qui cherche à éviter que les normes environnementales primaires ou secondaires ne soient dépassées dans une zone latente. Une zone latente est une zone géographique dans laquelle la mesure de la concentration de polluants dans l’air, l’eau ou le sol est comprise entre 80% et 100% de la valeur de la norme de qualité environnementale respective.

Qu’est-ce qu’un plan de décontamination atmosphérique?

Il s’agit d’un instrument de gestion environnementale conçu pour réduire la présence de polluants aux niveaux fixés par les normes primaires ou secondaires dans une zone saturée. Une zone saturée est une zone géographique dans laquelle une ou plusieurs normes de qualité environnementale sont dépassées.