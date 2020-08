Disney World a rouvert il y a près d’un mois, et la plupart des parcs à thème Disney du monde entier ont également rouvert après avoir fermé au milieu de la pandémie de coronavirus.

Celui qui n’a pas: Disneyland.

Et il est peu probable que le parc d’Anaheim, en Californie, rouvre bientôt. La Californie est en tête du pays dans les cas de coronavirus – plus de 550000 dimanche, selon les données de Johns Hopkins – et les responsables de l’État ne sont pas prêts à laisser les parcs à thème rouvrir.

«Les parcs à thème ne sont pas autorisés à ouvrir en Californie pour le moment, en vertu des ordonnances de santé publique en vigueur», a déclaré Kate Folmar, porte-parole de California Health and Human Services. « Nous continuerons d’examiner les données sur la santé pour déterminer quand et comment les parcs à thème pourraient envisager de rouvrir à moindre risque pour le personnel et les visiteurs. »

Disneyland attend les conseils des représentants de l’État et la société n’a pas fourni de détails supplémentaires.

Le parc devait rouvrir provisoirement le 17 juillet, mais cela a été suspendu alors que les cas de coronavirus augmentaient.

Anaheim et le comté d’Orange voisin en sont au début de la troisième étape (sur quatre) de leur plan de réouverture. Les directives publiées sur le site Web de la ville indiquent que les hôtels, boutiques, restaurants et parcs à thème de Disneyland Resort ouvriront par phases entre les étapes 2, 3 et 4, mais aucune date n’a été fixée pour les parcs à thème.

Pourtant, une réouverture pourrait être possible cette année. Cedar Fair, propriétaire du rival de Disneyland dans le comté d’Orange, Knott’s Berry Farm, a indiqué mardi qu’il « restera dans un état de préparation alors que les équipes du parc poursuivent leur dialogue avec les autorités sur la possibilité d’ouverture ».

Un œil attentif sur Disney World

Disney World en Floride a rouvert ses parcs Magic Kingdom et Animal Kingdom le 11 juillet, suivi par Epcot et Disney Hollywood Studios le 15 juillet. Ses complexes ont commencé à rouvrir en juin, bien que beaucoup restent fermés.

Les parcs obligent les visiteurs à porter des masques et à respecter les exigences de distanciation sociale. Ils ont annulé des événements tels que des défilés, des feux d’artifice et sa grande célébration d’Halloween qui attirent de grandes foules et des attractions fermées qui impliquent un contact de personne à personne.

Les dirigeants de Disney ont concédé mercredi dans une présentation des résultats trimestriels que Disney World n’avait pas attiré la fréquentation attendue, même en raison de la capacité réduite. Ils ont noté une baisse des visiteurs venant de l’extérieur de l’État. Le transport aérien est loin d’être ce qu’il était avant la pandémie, et de nombreux États ont imposé des exigences de quarantaine aux personnes revenant d’États qui sont des points chauds pour les coronavirus. Et Disney a affiché des heures d’ouverture réduites au Magic Kingdom et dans plusieurs autres parcs à thème de Floride au cours du week-end.

La Floride rattrape la Californie dans les cas de coronavirus, avec plus de 525000 cas de COVID-19 dimanche, selon les données de Johns Hopkins.

J.D. O’Connor, professeur agrégé d’arts cinématographiques à l’Université de Californie du Sud et expert de Disney, a déclaré que Disney World dépendait davantage des voyageurs longue distance qui réservent des vols et des voitures de location et séjournent dans des hôtels Disney. Disneyland attire plus de gens du sud de la Californie, qui y conduisent mais n’y passent pas la nuit.

« Disney World accueille moins de personnes à moins de trois heures de route que Disneyland », a déclaré O’Connor, ce qui pourrait donner à Disneyland un avantage sur son homologue de Floride lors de sa réouverture.

O’Connor, qui a terminé un cours d’été sur Disney la semaine dernière, a déclaré que les entreprises de Disney étaient étroitement interconnectées.

Quand l’entreprise travaille sur tous les cylindres, dit-il, les films conduisent les gens dans les parcs. Les parcs, à leur tour, sont construits sur le contenu produit par les studios de cinéma, qui ont dû fermer pour plusieurs des mêmes raisons.

Disney surveille de près ce qui se passe en Floride, a déclaré O’Connor, en plus de ses parcs dans le monde entier. Il qualifie Disney World de «joli prototype de ce que c’est que d’être ouvert en cas de pandémie» et espère que l’entreprise appliquera les leçons qu’elle apprend en Californie.

Il cherchera également à voir ce qui se passera une fois que les écoles du comté d’Orange, en Californie, rouvriront avec les élèves en classe. Le comté d’Orange est sur la liste de surveillance de l’État, ce qui signifie que les écoles ne sont pas en mesure de recevoir immédiatement une instruction en personne.

Si les cas de coronavirus ne réapparaissent pas après la rentrée scolaire, cela pourrait être un signe que Disneyland peut rouvrir bientôt.

« Ce serait si tout va bien », a déclaré O’Connor.

Les parcs sont le créateur de profits de Disney

Disney réalise des films et des programmes télévisés et exploite des navires de croisière et des hôtels de villégiature. Ses parcs à thème font cependant de gros profits.

Mercredi, Disney a publié ses résultats d’avril, mai et juin. Les chiffres n’étaient pas jolis. La société a enregistré une perte de près de 5 milliards de dollars pour le trimestre, dont une perte de 2 milliards de dollars dans son segment des parcs, des expériences et des produits.

Disney World et Disneyland, les compagnies de croisière et les hôtels de villégiature ont tous été fermés pendant toute la durée du trimestre. Ses opérations de croisière restent interrompues; les Centers for Disease Control and Prevention ont prolongé leur ordre d’interdiction de navigation de mars jusqu’au 30 septembre.

Le rétablissement de l’équilibre de l’opération peut prendre un certain temps.

« Ce sera au moins une année de très mauvais chiffres », a déclaré O’Connor.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: les parcs à thème de Disneyland, en Californie, laissés dans les limbes par la poussée du COVID-19