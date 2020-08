Entre 1957 et 1986, Martin Gardner a écrit la chronique Mathematical Games pour ce magazine, avec un total de 297 tranches. Pendant ce temps, il est devenu le vulgarisateur le plus prolifique et le plus connu au monde des mathématiques récréatives. Ses fans le vénèrent toujours comme une sorte de sorcier qui a évoqué un festin sans fin de puzzles, de jeux et d’énigmes construits sur des idées mathématiques qui ont souvent tourné sur des rebondissements contre-intuitifs. Il a peut-être vécu comme il l’écrivait: après avoir visité le bureau de Gardner, dans le grenier de la maison de l’écrivain, le regretté mathématicien John Horton Conway a fait remarquer qu ‘«il était rempli d’énigmes, de jeux, de jouets mécaniques, de curiosités scientifiques et d’une foule d’autres intrigants. des objets, exactement comme la tanière d’un sorcier.

Dans sa chronique d’avril 1961, Gardner présenta au public américain l’artiste néerlandais M. C. Escher, un artisan méticuleux qui prenait grand plaisir à défier les attentes et à enfreindre les règles. Il a créé des mondes hallucinants où des choses impossibles se produisent: des animaux rampent hors de la page, des escaliers se lèvent pour se rencontrer et forment des boucles fermées infinies où l’on peut grimper pour toujours, la gravité tire dans plusieurs directions et les chutes d’eau tombent en cascade dans les mêmes piscines qui les ont produites. .

La chronique de Gardner ne concernait pas directement Escher. C’était une critique élogieuse d’Introduction à la géométrie par le géomètre de l’Université de Toronto H.S.M. Coxeter, qui a exploré des domaines où les anciens manuels avaient peur de marcher, comme les géométries non euclidiennes. Coxeter avait utilisé les œuvres d’Escher pour illustrer le livre.

C’était un couple naturel: malgré tout son mépris flagrant pour les conventions et l’autorité, Escher a embrassé les lois de la symétrie en géométrie. Dans le langage mathématique, les «groupes de symétrie» se réfèrent à l’ensemble des façons dont on peut faire glisser, réfléchir ou faire pivoter un objet afin que son apparence finale soit la même que celle de départ. Escher invoquait souvent les traductions, les reflets miroir et la répétition des formes.

Une version de l’image des chevaliers de M. C. Escher est apparue dans une chronique de 1961 Scientific American par Martin Gardner. Crédit: «Symmetry Drawing E67» de M. C. Escher, © The M. C. Escher Company, Pays-Bas. Tous les droits sont réservés. www.mcescher.com

La couverture du numéro d’avril 1961 de Scientific American montre un troupeau d’oies volantes dessiné par Escher avec la moitié tournée vers la gauche et l’autre moitié vers la droite. Une inspection plus approfondie révèle que les oiseaux sont similaires – la moitié tournée vers la gauche ressemble, mais pas tout à fait, à des images en miroir de la moitié tournée vers la droite. Après quelques secondes à regarder l’image, un spectateur se rend compte que les oiseaux s’entremêlent comme des pièces de puzzle. Les mathématiciens décrivent une ou plusieurs formes géométriques agencées pour s’emboîter et couvrir complètement une surface plane comme «carrelant le plan». Les carrés, les hexagones et les triangles équilatéraux peuvent le faire. Les oiseaux d’Escher le peuvent aussi, apparemment.

Le mathématicien Doris Schattschneider, le plus grand spécialiste mondial de la symétrie dans les œuvres d’Escher, affirme que la chronique de 1961 a probablement servi à «aiguiser l’appétit» des mathématiciens et des scientifiques. Cinq ans plus tard, Gardner a consacré une colonne entière au travail d’Escher et a inclus une grande variété d’exemples.

Et c’est là que les choses ont décollé. «Escher a été submergé» par un déluge de lettres de collectionneurs et d’admirateurs qui voulaient posséder leur propre Escher, dit Schattschneider. «Après l’article de M. Gardner, mes clients, en particulier en Amérique, ne me donnent pas la paix», a écrit Escher à son ami Cornelius Roosevelt, un ancien agent de la cia (et petit-fils de Theodore Roosevelt), qui à ce moment-là était devenu le plus grand collectionneur du monde. de toutes choses Escher. Gardner, à la suite de sa chronique, est devenu une sorte de courtier Escher, redirigeant les acheteurs potentiels qui (par lettres à ce magazine) demandaient une impression de leur propre chef.

L’engouement pour Escher avait commencé et sa popularité a explosé à la fin des années 1960 et dans les années 1970. Le travail d’Escher a remis en question des idées de longue date sur la certitude et la vérité, coïncidant avec la vague contre-culturelle de l’époque. «Je ne peux m’empêcher de me moquer de toutes nos certitudes inébranlables», disait-il en 1965. «Êtes-vous sûr qu’un plancher ne peut pas être aussi un plafond? Êtes-vous absolument certain de monter lorsque vous montez un escalier? Pouvez-vous être certain qu’il est impossible d’avoir votre gâteau et de le manger? » Escher est mort en 1972, mais son travail se perpétue dans de grandes affiches (souvent piratées) sur les murs des dortoirs et dans des expositions de musées très populaires à travers le monde.

Malgré cette popularité, l’artiste ne s’est jamais senti chez lui – ni même le bienvenu – dans le monde des mathématiques et de l’art. Le monde de l’art semblait souvent hostile à son travail, et Escher a dit un jour qu’il était «gêné» par le terme «artiste». Dans une revue d’une rétrospective de 1998, un critique d’art du New York Times a rejeté Escher comme le «non-artiste du non-artiste».

«Je commence à parler une langue qui est comprise par très peu de gens. Cela me fait me sentir de plus en plus seul », écrivit-il à son fils George en 1959, deux ans avant la première chronique de Gardner. «Les mathématiciens sont peut-être amicaux et intéressés et me donnent une tape paternelle dans le dos, mais en fin de compte, je ne suis qu’un maladroit pour eux. Les gens «artistiques» deviennent principalement irrités. »

Mais dans le monde ludique des jeux mathématiques de Gardner, Escher avait trouvé une maison. «Je pense que votre article est vraiment excellent», écrit-il à Gardner après avoir vu une chronique de 1966. Aujourd’hui, il reconnaîtrait probablement sa communauté comme le groupe croissant d’artistes qui trouvent une inspiration esthétique dans les idées mathématiques.

Un attribut clé qu’Escher partage avec ces artistes, ainsi qu’avec les mathématiciens et avec quiconque se trouve incapable de résister à un puzzle, est un certain type de persévérance. «Que puis-je faire», écrivit-il une fois à son fils Arthur, «quand ce genre de problème me fascine tellement que je ne peux pas le laisser tranquille?»