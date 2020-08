Les autorités fédérales ont inculpé un homme géorgien accusé de ce qui est considéré comme le plus grand vol d’héroïne de l’histoire de l’État.

Antonio DaShawn Daniels, 46 ans, a été inculpé mardi pour possession fédérale dans l’intention de distribuer de l’héroïne, de la cocaïne et de la marijuana, a annoncé mercredi le bureau du procureur américain du district nord de la Géorgie.

Daniels, également connu sous le nom de «Freckleface Shawn», est également accusé de possession d’une arme à feu «pour favoriser le trafic de drogue», ont indiqué les autorités.

Le gouvernement fédéral a arrêté Daniels à la suite d’un raid du 27 juillet dans deux résidences du métro d’Atlanta où il était connu pour vendre de la drogue, selon les procureurs. Au total, les autorités ont saisi 170 kilogrammes (environ 374 livres) d’héroïne, 10 kilogrammes de cocaïne, 8 kilogrammes de marijuana et plus d’un million de dollars en espèces. Plus de 40 armes à feu ont également été retrouvées.

Les autorités fédérales ont déclaré que la saisie était évaluée à environ 8,5 millions de dollars, selon ..

«C’est une quantité ridicule d’héroïne», a déclaré mercredi Robert J. Murphy, agent spécial chargé de la division de terrain d’Atlanta de la Drug Enforcement Administration, lors d’une conférence de presse, a rapporté le journal. «J’ai été stupéfait. Au cours de mes 30 années et plus de maintien de l’ordre, je ne me serais jamais attendu à voir autant d’héroïne saisie ici à Atlanta.

Un arrêt de la circulation sur l’autoroute 46 conduit à des arrestations après que le K-9 a reniflé de la drogue, selon le shérif du comté de SLO

Daniels est soupçonné de travailler pour un cartel de la drogue mexicain et de distribuer de la drogue dans trois quartiers d’Atlanta, a déclaré Murphy à la station WSB-TV d’Atlanta plus tôt ce mois-ci. Il a déclaré que leur enquête, aux côtés du FBI et des autorités étatiques et locales, avait commencé au Mexique l’année dernière, où ils avaient saisi environ 7 millions de dollars en espèces.

Les autorités ont également trouvé des registres montrant que Daniels avait accepté plus de 1000 kilogrammes de cocaïne entre août 2018 et octobre 2019, ont déclaré les procureurs dans un communiqué de presse.

« La quantité de drogues, d’argent et d’armes à feu prétendument contrôlées par Daniels, 46 ans, met en évidence l’ampleur du trafic d’héroïne et de cocaïne dans cette communauté par des trafiquants de drogue locaux ayant des liens de haut niveau avec des organisations internationales de trafic de drogue », a déclaré l’avocat américain Byung J. » BJay ”a déclaré Pak dans un communiqué. «Daniels aurait utilisé ces liens pour inonder ce quartier de drogue et en récolter les bénéfices financiers.»

L’histoire continue

«Nous ne tolérerons pas la destruction de vies humaines par le fléau du trafic de drogue», a ajouté M. Pak.

Un homme accusé de Charlotte a eu 2 jours pour cacher sa drogue avant une attaque de la police, selon les archives du FBI

L’affaire contre Daniels a été présentée dans le cadre de l’opération SCOPE, un programme lancé par le bureau du procureur américain visant à lutter contre « les effets dévastateurs que les analgésiques, l’héroïne et les opioïdes synthétiques prescrits illégalement … ont sur nos quartiers », ont déclaré les procureurs.

Les autorités ont déclaré que leur enquête était en cours et que d’autres arrestations pourraient suivre.

« En raison du COVID, les criminels pensent que la police n’est pas là-bas », a déclaré Pak aux journalistes, selon .. «C’est un exemple parfait que nous sommes là-bas pour garder le poison et les matières dangereuses hors des rues.»