Le département d’État américain a levé jeudi son avis général aux Américains d’éviter les voyages internationaux, mis en place il y a cinq mois en raison de la pandémie de coronavirus.

Cependant, cela ne signifie pas que les Américains doivent voyager où ils veulent. De nombreux pays ne leur permettront pas d’entrer de toute façon. Et le Département d’État maintient toujours une alerte de niveau 4 – son niveau le plus élevé – pour plus de 50 pays. Un nombre substantiel reste au niveau 3, ce qui signifie reconsidérer les voyages.

Seule une poignée de pays sont désignés comme présentant les niveaux de risque de voyage les plus bas.

« Les conditions de santé et de sécurité s’améliorent dans certains pays, tandis que se détériorent dans d’autres », a déclaré Carl Risch, secrétaire adjoint du département d’État aux affaires consulaires, lors d’un point téléphonique avec des journalistes.

Qu’est-ce qui a motivé ce changement?

Karin King, la sous-secrétaire adjointe aux services aux citoyens à l’étranger, a déclaré aux journalistes que les conditions des coronavirus se sont améliorées dans un certain nombre de pays, sur la base des données des Centers for Disease Control and Prevention. Dans de nombreux pays, le risque a quelque peu diminué, a-t-elle déclaré.

« Nous avons un nombre important de places qui sont descendues au niveau 3 », a déclaré King.

Pourtant, King a noté que la plupart des pays surveillés par le Département d’État sont toujours à 3 ou 4.

King a ajouté que le département d’État n’était pas susceptible de revenir à un avis de niveau 4 pour tous les voyages internationaux. « Je soupçonne que nous allons rester dans une position pays par pays », a-t-elle déclaré.

Pourrai-je renouveler mon passeport?

Le département d’État a suspendu les services de passeport alors que la pandémie envahissait le monde. Mais à partir de juin, il a amorcé une reprise progressive des services de passeport. Risch a déclaré que le ministère avait réduit son arriéré de 1,8 million de demandes à 1 million depuis lors.

« Nous nous engageons à rouvrir les services de passeport », a déclaré King.

Quelle est la différence entre le département d’État et les conseils de voyage des CDC?

Le Département d’État et le CDC émettent des conseils de voyage, et ils sont coordonnés dans une certaine mesure. Cependant, alors que l’État utilise une échelle consultative à quatre niveaux, le CDC utilise un système à trois niveaux.

L’histoire continue

Les deux émettent des recommandations par pays. Alors que les recommandations de voyage du CDC sont axées sur la santé, le département d’État en tient davantage compte. Ses avis aux voyageurs peuvent être affectés par le terrorisme, les troubles civils ou même les catastrophes naturelles.

Contrairement au département d’État, les recommandations du CDC n’incluent pas «ne pas voyager». Son avertissement de niveau le plus élevé permet d’éviter les déplacements non essentiels.

Si vous prévoyez un voyage international, il est recommandé de consulter les deux.

Où est-il sécuritaire d’aller?

Rares sont les pays à risque faible ou nul. Parmi les endroits que le département d’État conseille d’exercer les précautions normales, son niveau le plus bas, se trouvent Taiwan et Macao. Hong Kong, la Thaïlande et la Nouvelle-Zélande sont au niveau 2, faites preuve d’une plus grande prudence. Comme l’a noté King, la plupart des pays restent un 3 ou un 4.

Le CDC considère également Taïwan, Macao, la Thaïlande et la Nouvelle-Zélande à faible risque ou à très faible risque. L’agence n’a pas de pays à risque modéré, où les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents devraient reporter leur voyage. Pour le reste des pays, le CDC recommande à tous d’éviter les voyages.

Gardez à l’esprit que les voyages internationaux impliquent invariablement des voyages en avion, ce qui présente ses propres risques pour le coronavirus. Notez également qu’aucune croisière ne naviguera dans les eaux américaines avant au moins le 1er novembre, grâce à la prolongation par le CDC de son ordre de non-navigation.

Et le Canada ou le Mexique? Ou l’Europe?

Les frontières terrestres nord et sud restent fermées aux voyages non essentiels, bien que des vols soient opérés vers le Canada et le Mexique.

La plupart des pays européens restent fermés aux visiteurs américains. Quelques exceptions: la Croatie et la Turquie.

Un voyageur seul pénètre dans une zone de récupération des bagages vides dans le terminal quatre de l’aéroport international de Sky Harbor à Phoenix. Les compagnies aériennes réduisent leurs vols en raison de l’épidémie de coronavirus COVID-19.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: State Dept. Termine l’avis de «ne pas voyager». Ce que cela signifie pour les voyageurs