Il y a déjà plusieurs noms qui se sont fait jour pour prendre les rênes du banc rojiblanco (Photo: Collage / Cuartoscuro)

le Chivas surpris ce dimanche avec le départ de Luis Fernando Tena, son directeur technique. Cependant, quelques heures après l’annonce, il y a déjà plusieurs noms qui se sont fait jour pour prendre les rênes du banc rojiblanco.

L’un d’eux est l’entraîneur mexicain Victor Manuel Vucetich, qui a été l’un des plus réussis de l’histoire du football mexicain. Au cours de sa longue carrière, il a dirigé de grandes équipes telles que Croix Bleue, Tigres de la UANL, Rayados de Monterrey, ainsi que l’équipe mexicaine.

Connu comme le Le roi Midas, Vice a deux titres de deuxième division, cinq titres de première division, trois coupes locales, plus trois Ligue des champions de la Concacaf. Il a été distingué comme le meilleur entraîneur du football mexicain quatre fois et trois fois par la Concacaf.

Víctor Manuel Vucetich serait la première option des Chivas (Photo: Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro)

Sa dernière équipe était le Coqs blancs de Querétaro, où il a perdu une finale et a mené le Brésilien Ronaldinho. Après deux séjours au club, il a été licencié par Alex Diego, après le changement de propriétaire de l’équipe bleue et blanche.

Un autre candidat est espagnol Francisco Jemez. Presque toute sa carrière d’entraîneur s’est déroulée dans son pays d’origine, mais il a déjà eu une expérience du football mexicain avec Cruz Azul entre 2016 et 2017.

Son seul titre a été en troisième division avec R.S.D Alcalá. Cependant, Paco a une grande expérience dans la lutte pour aucune relégation. Son processus le plus réussi a été avec Vallecano Ray (2012-2016), où il a obtenu la permanence en première division pendant trois années consécutives.

Francisco Jémez est la deuxième option du conseil d’administration de rojiblanca (Photo: Carlos Maruri / Cuartoscuro)

Sa dernière équipe était la même équipe Rayista. Cependant, cette fois, ce n’était pas comme dans leur première étape, puisqu’ils sont descendus en deuxième division lors de la saison 2019-2020. C’était son ttroisième descente tout au long de sa carrière d’entraîneur.

L’Argentin est l’un des techniciens préférés des fans de rojiblanca Matías Almeyda, qui avait déjà fait une étape avec ceux de Guadalajara. Ce processus qui a duré trois ans, entre 2015 et 2018, a été le plus réussi de Pelado dans sa carrière de stratège.

Au Mexique, il a une MX League, deux MX Cups et une MX Super Cup, plus un titre de la Ligue des champions de la Concacaf. Il a également deux titres du National B d’Argentine (River Plate et Banfield).

Matías Almeyda est l’entraîneur préféré des fans du Flock (Photo: Omar Martínez / Cuartoscuro)

Après l’annonce du licenciement de Flaco Tena, les fans du Flock ont ​​exprimé leur souhait que celui qu’ils appelaient Pastor revienne. Jusqu’à ce que José Luis Higuera, Ancien directeur de l’institution, a demandé le retour du sud-américain.

Cependant, contrairement à Vucetich et Jémez, Almeyda appartient à un club. Il commande actuellement le Séismes MLS San Jose, où il a été éliminé du tournoi MLS Is Back et se prépare pour la reprise de la saison.

Qui sera le coach intérimaire?

La défaite contre le Club Puebla (0-1) à domicile ce samedi a été la goutte d’eau pour la directive de Guadalajara (Photo: .)

La défaite contre lui Club Puebla (0-1) à domicile ce samedi a été la goutte d’eau pour la directive de Guadalajara, emmenée par Ricardo Peláez. « Le Guadalajara Sports Club annonce qu’à partir d’aujourd’hui, Le professeur Luis Fernando Tena et son équipe d’entraîneurs ne font plus partie de l’institution « dit la déclaration de ce matin.

Et cela, dans les trois premiers jours de Guard1anes 2020, le Sacré Troupeau est dans l’avant-dernière position du tableau général avec un seul point. De plus, dans deux défaites et un nul ils n’ont pas pu marquer de but.

« Bien sûr, nous sommes préoccupés de ne pas marquer de but, cela nous dérange. Non seulement nous ne les mettons pas, mais nous n’arrivons même pas clairement, Nous n’avons pas généré suffisamment d’opportunités », a déclaré Flaco Tena en conférence de presse après le match contre les camoteros.

Chivas remercie Luis Fernando Tena (Photo: Twitter / @Chivas)

Cependant, les perspectives sont compliquées pour Chivas, car cette semaine il y a un double jour. Mercredi, ils visiteront le Braves de Juarez, tandis que samedi, ils recevront Athlétique de San Luis.

Pour cette raison, la directive de Guadalajara a désigné «l’organe technique institutionnel» pour prendre en charge la première équipe, sans nommer les noms de ces personnes. Les médias locaux ont rapporté que Marcelo Michel Leaño sera le stratège par intérim et ses assistants seront Ricardo Cadena (Technicien Tapatío) et Francisco Robles (Timonier U-20).

« Dans le une décision à court terme sera prise quant au meilleur directeur technique possible de responsabiliser l’équipe actuelle et d’amener Chivas aux niveaux de compétitivité que son histoire exige », conclut le communiqué du troupeau.

EN SAVOIR PLUS SUR D’AUTRES SUJETS

Liga MX: les Pumas ont fait match nul à domicile avec le Juárez FC et avec un penalty controversé

« Merci prof »; Luis Fernando Tena ne continuera pas comme entraîneur de Chivas

Puebla obtient les trois points après avoir battu Chivas Guadalajara 1-0