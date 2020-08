Les travailleurs agricoles ont été les moins touchés par la quarantaine (.)

L’une des conséquences négatives manifestes de l’extension de la quarantaine décrétée depuis le 20 mars a été l’effondrement de l’activité économique, bien qu’avec une intensité différente dans les secteurs producteurs de biens et de services et selon la taille de l’employeur.

L’assouplissement partiel de l’isolement social préventif et obligatoire en juin, bien qu’il ait permis une reprise des indices d’activité productive et commerciale dans différentes branches d’activité par rapport aux creux historiques d’avril et mai, n’a pas été suffisant pour revenir aux valeurs d’avant la quarantaine.

Ce phénomène a également été observé dans le cas de l’emploi et des fermetures d’entreprises, et dans une moindre mesure dans la rémunération des travailleurs en relation de dépendance, en particulier parce que l’intensité du travail restait rétractée, et la possibilité d’emploi était pratiquement interdite. améliorer les revenus avec des heures supplémentaires.

Le salaire moyen total assujetti à la réduction pour le régime de retraite a augmenté de 0,67% par rapport à mai, à 51 906 dollars bruts, soit environ 43 100 dollars à la charge de la personne, mais était d’environ 2600 dollars sous le sommet de 54 700 dollars enregistré en avril

Il s’agit de moyennes simples, et dans plusieurs secteurs, les niveaux maximaux de revenus salariaux avaient été enregistrés en mars, lorsque l’isolement social affectait le dernier tiers du mois.. C’étaient les cas d’employés en relation de dépendance dans l’agriculture; l’exploitation des mines et des carrières; les fournisseurs de services d’eau; service de transport et de logistique; restaurants et hôtels; système bancaire et d’assurance; et services artistiques, sportifs et autres divertissements; selon il est déduit des statistiques de l’emploi et de la masse salariale déclarées par le groupe d’un peu plus de 525 700 employeurs en juin au système de retraite intégré argentin.

Une référence à l’effet négatif de l’émergence du COVID-19 et aux mesures préventives qui en découlent que le gouvernement a prises pour l’atténuer, était que la perte moyenne de rémunération réelle au cours de la période de deux mois de près de 9%, est atténuée à 5,4% par rapport à un an plus tôt, en raison de la reprise naissante qu’ils avaient connue en mars (3,7%) et en avril (0,6%) après les lignes directrices d’augmentation convenues par divers syndicats avec les employeurs, mais qui sont en fait restées plus tard suspendu par la crise sanitaire.

Changements nominaux et réels par activité

Comme dans toute crise, au stade initial du processus on observe un comportement hétérogène de l’évolution des salaires totaux, c’est-à-dire la somme de la composante de base, plus le présentéisme, les heures supplémentaires et autres complémentsSelon les caractéristiques de chaque branche d’activité, les données de juin montrent des variations inégales, à la fois par rapport au mois précédent, et encore plus par rapport au maximum de l’année qui était généralement enregistré en avril, voire par rapport aux valeurs d’une année derrière.

Sur 20 grandes branches de production, de commerce et de services, publiques et privées, le traitement des données SIPA a révélé qu’en juin par rapport à mai, seuls 14% des salariés de la branche extractive dépassaient les valeurs nominales; agriculture 6% et construction 3,3% parmi les producteurs de biens; et dans une moindre mesure dans les services professionnels 2%; hôtels et restaurants 1,9%; ateliers et ateliers automobiles 1,7%; administration publique 1,2%; et dans une moindre mesure l’enseignement, la santé et d’autres services personnels.

Tandis que Par rapport au pic d’avril, il n’a été dépassé que dans 4 domaines: mines et carrières 11,8%; enseignement 3%; santé et services sociaux 2,2% et administration publique 1,2%; dans tous les cas, sur la base du revenu réel de la poche.

En valeur réelle, après déduction du phénomène d’inflation cumulée de 42,8% en un an, seuls 4 des 20 groupes regroupés ont montré des améliorations: premièrement, les mines et carrières 8%; information et communication 4,8%; éducation 2,4% ¸ services professionnels et techniques 2,3%.

Pendant ce temps, entre les secteurs «Perdants» par rapport à l’inflation dans la comparaison inter-annuelle, les travailleurs du tourisme, des artistes, des athlètes professionnels et des loisirs en général se distinguent avec 26,1%; hôtels et gastronomie 18,9%; banques et assurances 14,7%; et de l’ordre de 11% à 12% dans l’ensemble de l’industrie manufacturière; électricité et gaz; et la construction.

Changements nominaux et réels selon la taille de l’employeur

La désagrégation des salaires moyens des travailleurs inscrits au SIPA en fonction de la taille de l’employeur, pas seulement des entreprises, car elle inclut également les administrateurs de consortiums qui ont du personnel en charge de l’entretien des bâtiments, révélée pour Juin une augmentation de poche nominale généralisée par rapport à mai. La fourchette de 1 501 à 2 500 employés ressort à 3,1%; 1 travailleur seulement 2,4%; et de 500 à 1 500 avec 2,2; contrairement à la section de 2 501 à 5 000, qui a enregistré une baisse de 2,3%; et dans le segment suivant 0,1 pour cent.

Cependant, par rapport au pic d’avril de l’année en cours, probablement dû à des effets d’inertie, et en raison des attentes selon lesquelles la quarantaine qui a commencé le 20 mars ne s’étendrait pas sur plus de 40 jours, Ce n’est que dans la tranche de 2 employés au maximum que des salaires plus élevés ont été enregistrés en juin, bien que dans une fourchette inférieure à l’équivalent de 2 salaires vitaux et mobiles minimaux.

ET Dans la comparaison annuelle corrigée de l’inflation, dans tous les cas, il y a eu une perte de pouvoir d’achat dans une fourchette de 1,2% à 5% dans la tranche de 10 salariés au maximum; et de 3% à un peu plus de 12% dans les bandes suivantes, en particulier dans la gamme des 119 entreprises qui ont déclaré 2 500 et 5 000 travailleurs.

