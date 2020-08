Les éléments ci-dessous sont les faits saillants de la newsletter gratuite, «Des éléments scientifiques intelligents et utiles sur le COVID-19». Pour recevoir quotidiennement les numéros de newsletter dans votre boîte de réception, inscrivez-vous ici. Veuillez envisager une contribution mensuelle pour soutenir ce bulletin.

Le rôle que jouent les personnes sans symptômes («asymptomatiques») infectées par le nouveau coronavirus dans sa propagation est devenu plus clair avec une étude publiée le 06/08/20 et couverte le même jour par Apoorva Mandavilli au New York Times. L’étude, publiée dans JAMA Internal Medicine, «offre une preuve plus définitive [than past studies did] que les personnes sans symptômes portent autant de virus dans leur nez, leur gorge et leurs poumons que celles qui présentent des symptômes, et pendant presque aussi longtemps », rapporte Mandavilli. Des questions sur la transmission asymptomatique demeurent, cependant, parce que les chercheurs n’ont pas retracé la transmission par des personnes asymptomatiques, ni n’ont cultivé de virus vivant à partir d’échantillons prélevés sur des personnes asymptomatiques infectées, «qui pourraient avoir des infections actives plus directement confirmées», indique l’histoire. Et il est à noter que les personnes asymptomatiques n’ont pas besoin de tousser ou d’éternuer plus que d’habitude, donc «elles sont moins efficaces pour expulser le virus que celles qui sont clairement malades», explique un épidémiologiste de l’Université de Hong Kong mentionné et cité dans l’article. Les chercheurs estiment que 30% des personnes infectées par le SRAS-CoV-2 ne développent jamais de symptômes, ce qui est similaire aux estimations précédentes de cette valeur, selon l’histoire. « Cette étude souligne l’importance pour tout le monde de porter des masques et de maintenir une distance physique, même s’ils se sentent parfaitement bien », a tweeté Mandavilli à propos de l’histoire.

Pour Kaiser Health News, Liz Szabo a rédigé un résumé clair de l’état d’avancement des efforts de développement de vaccins pour nous protéger du SRAS-CoV-2 (03/08/20). L’histoire note diverses préoccupations que vous avez probablement vues ailleurs – 1) la diminution des anticorps chez les survivants du COVID-19, 2) les approches relativement nouvelles et non éprouvées utilisées par certains des principaux efforts de développement de vaccins (ceux de Moderna, de Pfizer avec BioNTech , et par l’Université d’Oxford avec AstraZeneca), et 3) l’incertitude quant à savoir si les vaccins mettront vraiment fin à la pandémie ou simplement nous protégeront des cas graves de COVID-19 (comme le vaccin contre la grippe le fait avec la grippe). L’histoire dans son ensemble adopte une vision positive de ces problèmes, citant le Dr Anthony Fauci, directeur du National Allergy and Infectious Diseases Institute des États-Unis. «Il est« prudemment optimiste »que les chercheurs parviendront à surmonter ces obstacles», déclare l’histoire. L’histoire comprend certains des écrits les plus clairs que j’ai vu pour expliquer la science à l’origine des candidats vaccins Moderna et Oxford / AstraZeneca. L’histoire explique également bien comment les lymphocytes T mémoire contribuent à l’immunité lorsque le nombre d’anticorps diminue. « Les lymphocytes T sont comme les chefs d’orchestre d’une symphonie », a déclaré un chercheur en maladies infectieuses de l’Université de Californie à Los Angeles. «Ces multiples bras complémentaires du système immunitaire fonctionnent ensemble comme une symphonie pour contrôler l’infection.»

Un essai d’opinion au STAT par Karen Mulligan et Karen Van Nuys, tous deux au Centre pour la politique et l’économie de la santé de l’Université de Californie du Sud (CHPE), expose plusieurs raisons de donner la priorité au développement des traitements COVID-19 en parallèle avec les vaccins. Leur conclusion, basée sur un modèle décrit dans un rapport du 7/8/20, est qu’un traitement préventif quelque chose comme Tamiflu mais pour ce nouveau virus pourrait non seulement sauver des vies et soulager la pression des cas de COVID-19 et des surtensions sur les hôpitaux. Cela pourrait également réduire l’impact négatif de 7,9 billions de dollars que le COVID-19 devrait avoir sur l’économie américaine sur un horizon de 11 ans, selon le Congressional Budget Office des États-Unis. Un tel traitement pourrait également soutenir les vaccins, qui sont «notoirement difficiles à fabriquer et à distribuer», écrivent Mulligan et Van Nuys. Les économies directes et indirectes représenteraient au moins des dizaines de milliards de dollars, selon l’essai. Un tel traitement pourrait également «accroître la volonté des gens de revenir à des niveaux d’activité économique plus normaux», écrivent les auteurs (8/5/20).

Une interview de Scott Hershberger à Scientific American avec Carl Bergstrom, biologiste à l’Université de Washington (UW), offre des conseils tirés d’un nouveau livre, «Calling Bullshit: The Art of Skepticism in a Data-Driven World», co-écrit par Bergstrom et Jevin West, professeur associé à l’UW qui étudie la science et la propagation de la désinformation. Ce sujet reste très pertinent pendant la pandémie COVID-19. Les conseils de Bergstrom dans l’interview incluent de s’appuyer sur «des sources médiatiques traditionnelles fiables plutôt que de se tourner vers Twitter, Facebook ou WhatsApp, car lorsque vous faites cela, vous obtenez des informations un peu plus récentes, mais la qualité de ces informations est loin, très loin. inférieur. » Et plutôt que de renvoyer une autorité ou un professionnel parce que leurs conseils ont changé au fil du temps, il recommande de faire confiance à ces autorités, car «ceux qui changent leurs points de vue et leurs conseils, sur la base de preuves, sont ceux qui font de la science et ceux qui donnent de bonnes recommandations. » Il ajoute: «Les personnes en qui vous ne pouvez pas faire confiance sont celles qui n’ont pas changé leur point de vue et leurs conseils, bien qu’elles aient énormément plus de preuves» (souligné dans l’original; 03/08/20).

La ventilation n’a pas été mentionnée ou est sous-discutée dans les messages de santé publique sur la réduction du risque d’infection par le SRAS-CoV-2, qui peut bien sûr causer de graves maladies respiratoires, écrit le sociologue de l’Université de Caroline du Nord Zeynep Tufekci pour The Atlantic (7/30 / 20). L’article devient particulièrement intéressant dans les 15 derniers paragraphes, en commençant par «Tout cela a de nombreuses conséquences pratiques». Compte tenu des résultats sur la transmission à courte distance de petites gouttelettes dans l’air (ou «transmission par aérosol») à ce jour, nous devrions «nous concentrer autant sur la ventilation que sur la distance, les masques et le lavage des mains», écrit Tufekci. Les masques devraient être obligatoires à l’intérieur «indépendamment de la distance, mais pas nécessairement à l’extérieur», écrit-elle. Lors d’événements télévisés en salle, «la personne qui a le plus besoin d’être masquée est l’orateur, pas les auditeurs», écrit-elle. Et «lorsqu’une personne masquée parle, l’endroit le moins sûr peut être à côté ou derrière elle, où les aérosols peuvent s’échapper du masque, bien qu’ordinaire, sous un [large] régime de gouttelettes, nous considérerions le risque comme étant uniquement devant eux », écrit-elle. Les implications pour la réouverture des écoles comprennent l’enseignement à l’extérieur lorsque cela est possible, l’ouverture des fenêtres, l’installation de filtres HEPA portables et peu coûteux et la mise à niveau des filtres dans les systèmes CVC vers «MERV 13 ou supérieur».

Il est désormais bien connu que le COVID-19 peut entraîner des semaines et des mois de complications à long terme. Ces conditions peuvent inclure «la fatigue, une accélération du rythme cardiaque, un essoufflement, des articulations douloureuses, des pensées brumeuses, un odorat persistant et des lésions au cœur, aux poumons, aux reins et au cerveau», rapporte Jennifer Couzin-Frankel de Science (7 / 31/20). Une jeune neuroscientifique de l’University College London qui souffre elle-même d’effets à long terme du COVID-19 a collaboré avec Body Politic, un groupe de survivants du COVID-19, pour cataloguer les symptômes parmi plus de 600 personnes présentant des symptômes persistants – «elle a enregistré 62 différents symptômes », écrit Couzin-Frankel. Dans certains cas, l’expérience des personnes se situe dans une zone grise – ni rétablie du COVID-19 ni suffisamment malade pour être hospitalisée dans une unité de soins intensifs. La prévalence de ces symptômes persistants chez les survivants n’est pas claire, rapporte Couzin-Frankel, mais certaines études à long terme sont en cours.

Cette vidéo « physique minute » du 18/06/2020 fournit une explication accessible du fonctionnement des masques N95 – comme une toile d’araignée et non comme un tamis, comme l’indique la vidéo. La vidéo explique comment ces masques filtrent les particules plus petites que les trous dans le matériau du masque.

