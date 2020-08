Aux États-Unis, .S., «… Les épidémies communautaires du coronavirus cet été se sont concentrées sur les restaurants et les bars, souvent les plus grands endroits pour infecter les Américains», écrit Jennifer Steinhauer au New York Times (8/12/20). Les données montrent qu’environ un quart des cas de coronavirus en Louisiane depuis mars, autres que ceux dans les maisons de retraite médicalisées, les prisons, etc., remontent aux bars et aux restaurants, rapporte l’histoire. Dans le Maryland, «12 pour cent des nouveaux cas le mois dernier ont été attribués à des restaurants… et dans le Colorado, 9 pour cent des épidémies dans l’ensemble ont été attribués à des bars et des restaurants», rapporte Steinhauer. Les repas en salle sont interdits à New York et dans de nombreux autres endroits, selon l’histoire. De nombreux travailleurs des services alimentaires se sont sentis obligés de reprendre leur travail lorsque des restaurants ont rouvert leurs portes. Ces emplois sont souvent mal rémunérés, peuvent ne pas offrir d’assurance maladie et sont occupés de manière disproportionnée par des Hispaniques, selon l’histoire.

Une étude publiée le 8/7/20 qui évaluait une approche par faisceau laser pour mesurer l’efficacité des masques faciaux a reçu une couverture médiatique trompeuse et incorrecte cette semaine. Cette histoire du 8/12/20 de Jonathan Lambert à Science News dissipe de nombreuses idées fausses. Premièrement, il ne s’agissait pas d’une étude sur l’efficacité des masques faciaux pour bloquer les gouttelettes libérées pendant la parole qui contiennent potentiellement le SRAS-CoV-2. Il s’agissait d’une étude d’une méthode de mesure de l’efficacité du masque. Et la taille des échantillons était trop faible pour servir de test d’efficacité pour réduire le risque de transmission (ce que, encore une fois, l’étude n’était pas censée faire). De plus, parler n’est qu’une des façons dont nous pourrions libérer des gouttelettes contenant le virus. Chanter, tousser et éternuer peuvent également les libérer. Alors, ne jetez pas votre cache-cou injustement décrié, dit l’histoire. La plupart des preuves montrent que les masques en tissu, y compris les «cache-cou correctement portés, filtrent la majorité des [SARS-CoV-2 and other] les particules virales et fournissent une certaine protection à un individu », explique un chercheur en maladies infectieuses de l’Université de Californie à San Francisco, cité dans l’article.

Dans un essai du 8/7/20 dans le New York Times, un épidémiologiste de premier plan et un banquier appellent à un verrouillage renouvelé et plus strict aux États-Unis pendant six semaines pour «écraser la propagation du virus à moins d’un nouveau cas par 100 000 personnes par jour. » Actuellement, les États-Unis signalent quotidiennement 17 nouveaux cas pour 100000 personnes et un total d’au moins 50000 nouveaux cas par jour, écrivent Michael Osterholm, directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy de l’Université du Minnesota, et Neel Kashkari, président du Banque de réserve fédérale de Minneapolis. L’essai indique que des verrouillages prématurément assouplis ont entraîné l’échec des efforts américains pour contenir le SRAS-CoV-2. Les mandats de masque public et les politiques de distanciation sociale «douces» «ne suffisent pas à contrôler cette pandémie», écrivent les auteurs. Un verrouillage renouvelé devrait «exiger la mise à l’abri pour tout le monde, sauf pour les travailleurs vraiment essentiels», ajoutent-ils. Dans le cadre d’une telle politique, les capacités de test et de recherche des contacts du pays pourraient «soutenir la réouverture de l’économie». Les auteurs concluent: «Il n’y a pas de compromis entre la santé et l’économie. Les deux nécessitent une maîtrise agressive du virus. »

Et voici une lettre ouverte, qui aurait été signée par plus de 150 professionnels de la santé américains, qui appelle les États-Unis à «fermer, recommencer, faire les choses correctement» afin d’éviter de nouveaux décès dus au COVID-19 (mis à jour le 13/08/20) .

Les chercheurs étudient actuellement plus de 165 candidats vaccins pour se protéger contre le SRAS-CoV-2, selon le suivi des vaccins du New York Times, mis à jour pour la dernière fois le 8/12/20. Un total de huit sont maintenant en phase 3, c’est-à-dire en cours d’étude chez des milliers de personnes pour leur efficacité et pour tout effet secondaire rare et dangereux. Et deux ont été approuvés: le vaccin CanSinoBIO approuvé par l’armée en Chine comme «médicament particulièrement nécessaire» pour les soldats et le vaccin du ministère russe de la Santé qui a récemment fait la une des journaux et qui pourrait être produit d’ici la fin de l’année. Aucun de ces deux vaccins n’a fait l’objet d’une étude de phase 3, qui concerne de nombreux chercheurs biomédicaux, experts en santé publique et autres. Par Jonathan Corum, Denise Grady, Sui-Lee Wee et Carl Zimmer.

Cet article d’Eric Bender pour Knowable (30/07/30) présente quelques angles et pépites sur les efforts de développement du vaccin contre le SRAS-CoV-2 que je n’ai jamais vu ailleurs. Par exemple, Bender explique comment les équipes de recherche et les régulateurs ont accéléré ce travail (par exemple, des équipes individuelles testent un ou deux candidats au lieu de 20; des exigences administratives réduites de la part des régulateurs; des expériences parallèles sur la sécurité animale et humaine; et un travail 24 heures sur 24). ). L’article décrit également les engagements en matière de sécurité des développeurs de vaccins précédemment approuvés pour d’autres conditions. L’histoire clarifie également le point final et la barre de réussite d’une étude de phase 3 (étude d’efficacité et d’innocuité auprès de milliers de personnes) d’un candidat vaccin: «Les essais [experiments] tous doivent fonctionner jusqu’à ce que les tests montrent qu’un certain nombre de participants ont été exposés au virus dans leur vie normale », écrit Bender. L’étude de phase 3 de Moderna devrait recruter environ 30000 personnes en bonne santé aux États-Unis, et l’étude de phase 3 de l’Université d’Oxford / AstraZeneca devrait tester son candidat auprès d’environ 50000 personnes au Royaume-Uni et dans d’autres pays, selon l’histoire. L’article fournit également des informations rassurantes sur le contexte dans lequel certains effets secondaires sont considérés comme acceptables alors que d’autres ne le sont pas.

Cet interactif utile, « Mes symptômes pourraient-ils être Covid-19? » est disponible en anglais et en espagnol et présente le travail des développeurs et des artistes au New York Times. Écrit par Tara Parker-Pope et Mika Grondahl, l’article du 8/5/20 montre clairement à quel point les symptômes peuvent varier selon les personnes atteintes de la maladie. L’article indique que quatre symptômes sont très courants chez les personnes diagnostiquées avec le COVID-19: fièvre, perte de goût ou d’odeur, toux sèche et fatigue. La pièce note également plusieurs autres symptômes moins courants. Il décrit également les symptômes les plus courants chez les enfants. «Si vous avez un symptôme qui pourrait être Covid-19», déclare l’histoire, «les médecins disent que vous devriez vous isoler jusqu’à ce que vous puissiez être testé. La plupart des patients se rétablissent d’eux-mêmes en quelques semaines… Consultez un médecin à tout moment si vous éprouvez des difficultés à respirer, si vous ressentez un symptôme inquiétant ou si vous vivez une aggravation. »

Les rapports sobres d’Adam Rogers chez Wired montrent clairement que le manque de coordination entre les centres médicaux, les chercheurs, les dirigeants et les décideurs politiques américains a considérablement entravé les efforts visant à lancer des études solides (études randomisées sur un grand nombre de personnes qui, avec les chercheurs , ne savent pas s’ils reçoivent un traitement ou un placebo) et ont ralenti les progrès scientifiques vers la recherche de traitements médicamenteux efficaces contre le COVID-19 (8/10/20). «Aux États-Unis, le manque de planification centrale, d’obstacles méthodologiques et de pressions professionnelles signifiait que depuis le début de la pandémie, tout le monde a couru à toute vitesse, mais dans des directions différentes, produisant des résultats incompatibles, inutilisables ou incohérents – s’ils obtenaient des résultats à tout », écrit Rogers. L’article se termine par une solution pour la prochaine pandémie – «tout un réseau de centres prêts à monter des essais cliniques à tout moment».

