Le New York Times met régulièrement à jour une ressource graphique destinée aux lecteurs: «Votre État effectue-t-il suffisamment de tests de coronavirus?» Les États-Unis ne réalisent que 52% des tests quotidiens de coronavirus que les chercheurs du Harvard Global Health Institute estiment nécessaires pour contrôler la propagation du SRAS-CoV-2, écrit Keith Collins. Mais peut-être plus utile pour les profanes, ce sont les estimations état par état, qui montrent l’étendue des tests dans les 52 états américains, sur la base des données collectées par le Covid Tracking Project. Au total, 10 États américains atteignent un objectif de test fixé par les chercheurs de Harvard, selon l’histoire. Où sont ces états? Astuce: restez proche des États de la Nouvelle-Angleterre, de la capitale de notre pays, de «Seward’s Folly» et de «the Land of Enchantment» (dernière mise à jour le 20/08/20).

Un «test de crachat» pour les infections au SRAS-CoV-2 qui a été développé par des chercheurs de l’Université de Yale a reçu l’approbation d’utilisation d’urgence le 15/08/20 de la Food and Drug Administration des États-Unis, ont rapporté plusieurs points de vente. Le test est «plus facile à administrer et à analyser que les écouvillons nasaux standard», rapporte Tanya Lewis de Scientific American. Le test de Yale, appelé SalivaDirect, «n’est pas le premier test de salive autorisé par la FDA», écrit Lewis, mais il peut fonctionner avec des produits chimiques fabriqués par diverses entreprises, ce qui devrait éviter les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont ralenti d’autres méthodes de test des coronavirus. . La majeure partie de la pièce de Lewis comprend une séance de questions-réponses avec l’un des chercheurs de Yale qui a aidé à développer le test de broche. On dirait que cela pourrait prendre un certain temps avant que ce test de broche ne soit largement disponible (8/20/20).

Un article de Claudia Wallis pour Scientific American plonge dans la science – à la fois biologique et sociale – expliquant pourquoi les personnes âgées, les hommes, les personnes présentant certaines variantes génétiques, les personnes atteintes de maladies chroniques sous-jacentes telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète, les Latinx et les Noirs sont à risque plus élevé de cas graves de COVID-19 ou de mourir de la maladie (8/20/20). Au début de l’histoire, Wallis présente l’analogie d’une poupée gigogne russe pour réfléchir à la façon dont plusieurs facteurs de risque peuvent «s’empiler» pour chacun de nous.

Apoorva Mandavilli du New York Times rapporte que plus d’une douzaine de scientifiques pensent que l’immunité collective de la pandémie, «le point auquel le virus ne peut plus se propager largement parce qu’il n’y a pas assez d’humains vulnérables», est de 50% ou moins. Auparavant, les scientifiques estimaient ce chiffre entre 60 et 70%. L’immunité peut être acquise en surmontant une infection par le SRAS-CoV-2 ou par la vaccination si des vaccins deviennent disponibles. Certains scientifiques estiment que certaines parties de New York, Londres et Mumbai pourraient déjà avoir une immunité suffisante parmi leurs populations pour résister à une deuxième vague d’infections par le SRAS-CoV-2, selon l’histoire. Contrairement aux estimations précédentes, certaines nouvelles estimations de l’immunité du troupeau tiennent compte de la mesure dans laquelle le nombre de reproducteurs, R-nul, varie dans différents groupes et sous-populations. On suppose que R-rien dans ces nouvelles estimations varie en fonction de la densité de la population dans une région, de l’ampleur du mélange parmi les membres de la communauté et du profil d’âge d’une communauté. «Les nouveaux modèles offrent matière à réflexion… mais ne devraient pas être utilisés pour définir la politique», selon certains experts interrogés pour l’histoire, écrit Mandavilli (17/08/20).

La journaliste indépendante Tara Haelle a écrit un article de compassion à la première personne pour Medium’s Elemental sur les limites de notre «capacité de surpression» mentale et physique pour répondre à des événements prolongés comme la pandémie actuelle. Haelle raconte comment elle a réussi à se sentir découragée et à la dérive ces derniers mois. Il s’agit en partie de «tenir compte de ce que l’on appelle une perte ambiguë», écrit Haelle, qui fait référence à «toute perte qui n’est pas claire et qui n’a pas été résolue». Avec la pandémie, ce que nous avons perdu, c’est un «mode de vie, de la capacité de rencontrer vos amis et votre famille élargie», déclare un thérapeute familial et professeur émérite de sciences sociales à l’Université du Minnesota qui est cité dans le récit. Mon conseil préféré de la section des solutions vers la fin de l’essai est «d’attendre moins de vous-même» (18/08/20).

Les cuiseurs à riz électriques et les cuiseurs multiples peuvent efficacement inactiver 99,9% des quatre virus courants dans une solution de salive artificielle appliquée à des masques N95 de qualité médicale sans dégrader l’ajustement ou l’efficacité de filtration des masques, selon une étude récemment publiée couverte par Allyson Chiu à Le Washington Post (14/08/20). La méthode relativement simple pourrait être utilisée pour inactiver le SRAS-CoV-2 sur des masques de qualité médicale usagés, suggère l’histoire. Un traitement de 50 minutes «sans pression à une température de 212 degrés Fahrenheit» d’un masque N95 fabriqué par 3M «soigneusement nettoyé» pour réutilisation, écrit Chiu. Les ingénieurs de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign ont publié leurs résultats 7 / 15/20 dans la revue Environmental Science & Technology Letters. À l’intérieur de la cuisinière, les N95 doivent être enveloppés dans une serviette pour les protéger des parois intérieures ou des éléments chauffants de la cuisinière, selon l’histoire (14/08/20).

Nous sommes de plus grandes menaces pour nos animaux de compagnie que nos animaux de compagnie ne le sont pour nous lorsqu’il s’agit de transmettre le SRAS-CoV-2 d’une espèce à l’autre, rapporte David Grimm pour Science. Il n’y a pas de preuves solides pour cette conclusion, mais «tout ce que les scientifiques ont vu jusqu’à présent suggère que les chats et les chiens sont très peu susceptibles de transmettre le SRAS-CoV-2 aux humains», écrit Grimm. Presque tous les animaux qui ont été testés positifs pour le virus ont été en contact avec des humains infectés, selon l’histoire. Heureusement, les animaux infectés par le virus ont tendance à ne présenter que des symptômes légers du COVID-19, voire aucun, selon l’histoire. Le fait de ne pas porter de masque, de se laver les mains fréquemment et la distance sociale expose les animaux de compagnie et leurs humains à un risque d’infection par le SRAS-CoV-2, selon l’histoire (14/08/20).

Un article de Chemical & Engineering News de l’écrivain indépendant basé au Massachusetts XiaoZhi Lim soulève des problèmes de sécurité concernant les désinfectants qui contiennent des «quats» – des composés d’ammonium quaternaire. Les désinfectants Quat, que l’on trouve dans de nombreux sprays désinfectants, lingettes, savons et désinfectants pour les mains, sont largement utilisés depuis des décennies et sont maintenant largement utilisés par les consommateurs, les travailleurs hospitaliers, les concierges et les travailleurs des transports en commun pour réduire le risque d’attraper le SRAS- CoV-2. Mais les composés quat ont également été liés à des problèmes de développement et de fertilité chez la souris, écrit Lim, et à des changements négatifs dans les processus cellulaires. Aucune donnée ne relie quats à la «toxicité systémique» chez l’homme, rapporte Lim. Le département de la santé publique de Californie a déclaré dans l’article: «Nous recommandons de manière proactive l’utilisation de désinfectants qui ne contiennent pas de [quats] ou d’autres produits chimiques nocifs, dans la mesure du possible. » L’Environmental Protection Agency des États-Unis est sur le point de publier des évaluations des risques mises à jour pour les citations en 2021, et au moins une étude a mesuré les niveaux de quat dans des échantillons de sang humain et les a analysés à la recherche de marqueurs de dysfonctionnement cellulaire et d’inflammation. Les critiques évaluent actuellement les résultats pour publication dans une revue, déclare l’article (8/2/20).

