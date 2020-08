MADRID, 17 août (EUROPA PRESS) –

Le nouveau président de la République dominicaine, Luis Abinader, et le secrétaire d’État des États-Unis, Mike Pompeo, ont ratifié l ‘«objectif commun» des deux pays de parvenir à une «transition pacifique vers la démocratie au Venezuela», lors de la première réunion qui ont maintenu après l’investiture du président dominicain.

Pompeo, qui a assisté à la cérémonie d’inauguration d’Abinader dimanche à Saint-Domingue au nom des États-Unis, a maintenu une série de contacts qui comprenaient le nouveau président et le sortant, Danilo Medina.

Dans le cas d’Abinader, « ils ont discuté des efforts vers l’objectif commun d’une transition pacifique vers la démocratie au Venezuela », selon le porte-parole adjoint du département d’Etat, Cale Brown, dans un communiqué.

La République dominicaine a joué un rôle important dans la crise vénézuélienne en servant de siège au dialogue que le gouvernement de Nicolás Maduro et l’opposition ont entamé vers la fin de 2017 et qui s’est rompu début 2018. L’ancien président espagnol José Luis Rodríguez Zapatero l’un des médiateurs.

Un an plus tard, en 2019, il y a eu la dernière tentative de dialogue au Venezuela, cette fois sous la médiation de la Norvège, qui a repris ses efforts ces dernières semaines, comme l’ont reconnu les parties, même si pour l’instant rien n’indique qu’elles reviendront à la table de négociation.

« J’ai eu un moment pour rencontrer l’ancien président dominicain (Danilo) Medina à Saint-Domingue. Reconnaissant pour une relation très productive avec son administration au cours des huit dernières années », a déclaré Pompeo sur Twitter.

Outre la question vénézuélienne, il s’est également entretenu avec Abinader sur « les opportunités de renforcer les liens et la collaboration entre les États-Unis et la République dominicaine dans les domaines de la sécurité régionale et de la croissance économique ».

« Le secrétaire Pompeo a assuré au président Abinader que les États-Unis continueraient notre amitié et notre partenariat de longue date pour faire progresser notre vision commune d’une région des Caraïbes encore plus sûre, prospère et démocratique », a déclaré M. Brown.

« Les États-Unis et la République dominicaine sont des partenaires solides et nous sommes impatients de continuer à travailler en étroite collaboration pour une plus grande sécurité régionale et une plus grande prospérité économique pour nos nations », a ajouté Pompeo sur Twitter.