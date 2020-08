Un agent inspecte l’Apple Store

La police de Chicago limitera l’accès au centre-ville après une nuit de violence et de pillage suite à des informations faisant état d’une fusillade de la police.

Le commissaire de police David Brown a déclaré que la zone sera restreinte de 20h00 à 06h00 et qu’une « forte présence policière » se poursuivra jusqu’à nouvel ordre.

Il a déclaré que la « destruction honteuse » était « alimentée par la désinformation » sur un suspect abattu par la police dimanche.

Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré des centaines de personnes pillant et confrontant la police.

Lundi, la police de Chicago a arrêté plus de 100 personnes pour pillage, conduite désordonnée et coups et blessures contre la police, entre autres charges.

En plus des dégâts généralisés, la police a signalé un échange de coups de feu avec des suspects aux premières heures de lundi. Les autorités municipales avaient temporairement suspendu les services de transport vers le centre-ville et soulevé des ponts.

Un certain nombre de vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent du vandalisme et des dommages causés aux magasins – certains à des kilomètres du centre-ville. Certains clips montrent des individus sortant des magasins avec des articles. Dans une vidéo, un policier est frappé au visage avec un objet apparemment jeté par un individu dans la rue.

Les responsables ont déclaré que 13 policiers avaient été blessés tout au long de la nuit, dont un qui avait été frappé par une bouteille. Un civil et un agent de sécurité ont également été blessés par balle.

Lors d’un incident, la police a déclaré qu’elle arrêtait un suspect porteur d’une caisse enregistreuse lorsqu’un véhicule est passé devant les policiers et a tiré des coups de feu. Selon l’agence de presse Associated Press, les pillards ont laissé derrière eux des boîtes de pierres qu’ils avaient amenées pour briser les vitres.

« Cela a été manifestement très orchestré », a déclaré le prêtre catholique romain et activiste communautaire le révérend Michael Pfleger à la chaîne de télévision WBBM-TV.

Chicago est l’une des nombreuses villes américaines à avoir récemment connu une flambée de fusillades et d’homicides. La ville a signalé son jour le plus meurtrier en 30 ans en juin. L’administration Trump a ordonné à des agents fédéraux de se rendre dans plusieurs villes, dont Chicago, pour aider à étouffer la vague de criminalité.

L’histoire continue

Qu’ont dit les fonctionnaires?

M. Brown a déclaré lundi aux journalistes que « les graines de cette destruction honteuse que nous avons vue hier soir ont été semées … dimanche après-midi », lorsque la police a répondu à un rapport d’un homme armé.

M. Brown a déclaré que la police avait tenté d’interroger le suspect, qui s’était enfui et avait tiré sur les policiers. Les agents ont riposté, frappant l’individu, que M. Brown a décrit comme un homme de 20 ans avec quatre arrestations antérieures. Le suspect est à l’hôpital et devrait survivre.

« Après cette fusillade, une foule s’est rassemblée du côté sud à la suite de l’action de la police. Les esprits ont explosé, alimentés par la désinformation, alors que l’après-midi se transformait en soirée », a déclaré M. Brown. « [Chicago police] a pris connaissance de plusieurs publications sur les réseaux sociaux encourageant le pillage du centre-ville. «

Il a décrit des «caravanes» se dirigeant vers le centre-ville dimanche soir et a déclaré que 400 agents y avaient été dépêchés.

« Les criminels sont descendus dans la rue avec confiance, il n’y aurait aucune conséquence pour leurs actes », a déclaré M. Brown. « Pour ma part, je refuse que ces actes lâches tiennent notre ville en otage. »

La police de Chicago examine les images de sécurité de la nuit dernière pour identifier les suspects et une forte présence policière sera en place jusqu’à nouvel ordre. La police travaillera également avec d’autres agences. y compris les responsables des transports et les forces de l’ordre dans « un plan à plusieurs niveaux », a déclaré M. Brown.

La mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, a condamné la violence lundi, appelant les responsables de la justice à tenir les individus responsables des dommages pour responsables. Elle a souligné les différences entre les troubles de dimanche et les manifestations à la suite de la mort de George Floyd.

« Ces individus se sont livrés à ce qui ne peut être décrit que comme un pillage et une destruction criminels effrontés et extensifs – et pour être clair, cela n’avait rien à voir avec l’expression légitime et protégée du Premier Amendement. »

La ville a temporairement soulevé des ponts pour restreindre l’accès à la zone

«Il s’agissait d’un assaut contre notre ville», a-t-elle déclaré, affirmant que cela sapait également les efforts de rétablissement de Covid-19.

Elle a déclaré que les petites entreprises et les restaurants qui étaient en train de se remettre au travail figuraient parmi les vitrines endommagées.

Le maire a ajouté que les pillards n’étaient pas « des gens pauvres qui se livraient à de petits vols pour se nourrir et nourrir leur famille, c’était une conduite criminelle pure et simple ».

Le maire Lightfoot a également défendu la police de Chicago, affirmant que les officiers méritaient de travailler « sans avoir à se soucier des coups de feu, des projectiles lancés et des macros ».

S’adressant aux personnes impliquées dans les troubles de la nuit dernière, elle a déclaré: «Nous sommes déjà au travail pour vous trouver et avons l’intention de vous tenir responsable de vos actes. Je me fiche de la justification qui a été donnée à cela. Il n’y a jamais de justification pour un comportement criminel. Tu n’as pas de droit. »