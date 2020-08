Deux astronautes américains ont éclaboussé, alors que la première mission commerciale avec équipage vers la Station spatiale internationale est revenue sur Terre.

La capsule SpaceX Dragon transportant Doug Hurley et Bob Behnken est descendue dans le golfe du Mexique, juste au sud de Pensacola, sur la côte du golfe de Floride.

Un navire de récupération est entré pour ramasser le véhicule et en extraire les hommes.

Le toucher des roues marque le premier atterrissage sur l’eau des États-Unis en équipage depuis la dernière sortie d’un module de commande Apollo il y a 45 ans.

La capsule de Hurley et Behnken a frappé l’eau vers 14h48 HAE (19h48 BST; 18h48 GMT).

Les bateaux privés qui se sont approchés du Dragon ont été invités à partir en raison de l’inquiétude concernant les produits chimiques dangereux s’échappant du système de propulsion de la capsule.

L’administrateur de la Nasa, Jim Bridenstine, a déclaré que la présence des bateaux « n’était pas ce à quoi nous nous attendions ».

« Ce qui n’est pas courant, c’est que des passants s’approchent du véhicule à courte distance avec du tétroxyde d’azote dans l’atmosphère; ce n’est pas quelque chose de bon », a-t-il déclaré. « Et nous devons nous assurer que nous avertissons les gens de ne pas s’approcher du vaisseau spatial à l’avenir. »

Des photos des bateaux ont été partagées sur les réseaux sociaux.

«C’est vraiment notre honneur et notre privilège», a déclaré Hurley lorsque les astronautes sont arrivés à la maison.

« Au nom des équipes SpaceX et Nasa, bienvenue sur la planète Terre. Merci d’avoir piloté SpaceX », a répondu le contrôle de mission SpaceX.

Le président Donald Trump – qui a assisté au lancement de la capsule le 30 mai – a salué son retour en toute sécurité.

« Merci à tous! » il a tweeté. « C’est formidable que les astronautes de la NASA reviennent sur Terre après une mission très réussie de deux mois. »

La fin réussie de la mission de l’équipage ouvre une nouvelle ère pour l’agence spatiale américaine.

Tous ses besoins en transport humain juste au-dessus de la Terre seront à l’avenir achetés à des sociétés privées, telles que SpaceX.

L’agence gouvernementale a déclaré que la sous-traitance à des fournisseurs de services de cette manière lui permettrait d’économiser des milliards de dollars qui pourraient être détournés pour amener des astronautes sur la Lune, dans le cadre de son programme Artemis, et ensuite sur Mars.

La capsule Dragon a été lancée vers la station spatiale fin mai sur une fusée Falcon 9, également fournie par SpaceX.

La mission de Hurley et Behnken a servi de démonstration de bout en bout du « service de taxi » d’astronaute que la société, propriété de l’entrepreneur technologique Elon Musk, vendra désormais à la Nasa.

La société Boeing développe également une solution de capsule d’équipage mais a dû retarder son introduction après avoir rencontré des problèmes logiciels sur son véhicule Starliner.

La vue des quatre principaux parachutes du véhicule flottant au-dessus du golfe du Mexique était la confirmation que le vaisseau spatial avait survécu à sa descente enflammée dans l’atmosphère.

Les parachutes ont ensuite ralenti la capsule d’environ 350 mph (560 km / h) à environ 15 mph (7 m / s) à l’éclaboussure.

Le gréement a été utilisé pour hisser la capsule hors de l’eau et sur le navire de récupération. Les techniciens ont surveillé les «vapeurs résiduelles» autour du vaisseau spatial avant l’ouverture de la trappe.

Les hommes ont été contrôlés par le personnel médical avant d’être transportés à terre par hélicoptère.

Il sera maintenant rénové pour voler à nouveau l’année prochaine.

M. Bridenstine a salué les efforts de toutes les personnes impliquées dans la mission de Hurley et Behnken, puis a parlé du changement de philosophie de son agence.

«Nous ne voulons pas acheter, posséder et exploiter le matériel comme nous le faisions auparavant», a-t-il déclaré.

«Nous voulons être l’un des clients de nombreux clients dans un marché commercial très robuste en orbite terrestre basse. Mais nous voulons aussi avoir de nombreux fournisseurs qui se font concurrence sur les coûts, l’innovation et la sécurité, et créer vraiment ce cercle vertueux de développement économique et capacité. «

Gwynne Shotwell, le président de SpaceX, a ajouté: « Aujourd’hui est un grand jour. Nous devrions célébrer ce que nous avons tous accompli ici, ramener Bob et Doug, mais nous devrions également y penser comme un tremplin pour faire des choses encore plus difficiles avec l’Artemis. programme. Et puis, bien sûr, passer à Mars. «

