Le nom de Hope est Joseph Robinette Biden, Jr. et demain la Convention démocratique de Milwaukee confirmera sa candidature à la présidence américaine, en compagnie de Kamala Harris comme candidate à la vice-présidence. Et cela malgré le fait que je n’ai pas vu une campagne moins féroce et d’un niveau médiatique inférieur à la sienne, car il semble plus soucieux de ne pas gâcher que de lancer des propositions électrisantes à l’électorat, en espérant qu’entre temps Donald Trump sombrera sous le poids de sa gestion désastreuse de la pandémie (170 000 morts à ce jour) et des conflits raciaux qu’il semble vouloir alimenter plutôt qu’éteindre. Le reste est fait par la récession apportée par le coronavirus avec des chiffres de chômage comme ils n’en ont pas vu depuis 1929. La vague pousse Biden et c’est une bonne nouvelle pour le monde. Au début de l’année, tout était très différent et la chance souriait à Trump, qui a toujours eu une base solide de soutien blanc et évangélique soutenu par une économie en plein essor grâce aux baisses d’impôts, à l’endettement pour l’avenir et au chômage si bas qu’il s’en souvenait. aux années après la Seconde Guerre mondiale. Il venait de vaincre la tentative démocrate de l’éloigner (impeachment), son moral était à travers le toit, il se préparait à « réparer » le Moyen-Orient avec sa « Vision » vantée et était en même temps face à la Chine, la Russie, l’Europe et ces putains de mouches qui ce sont l’Iran et la Corée du Nord. Tout à coup parce qu’il y en avait beaucoup. Mais c’était il y a huit mois et aujourd’hui la scène a tellement changé que les sondages donnent à Biden le vainqueur par un large avantage que le réseau de télévision Fox lui-même reconnaît, très biaisé en faveur de Trump. L’avantage de Biden se trouve parmi les jeunes, les femmes, les Blancs instruits, les Afro-Américains et les Hispaniques, ainsi que dans les États cruciaux du Wisconsin, de la Virginie et du Minnesota, alors qu’il gagne du terrain dans des fiefs conservateurs traditionnels comme l’Arizona, ou dans les mêmes Floride (l’état instable par excellence) où la pandémie fait rage. Dans la sphère étrangère, avec Biden, les formes et les politiques changeront. Avec lui reviendra le multilatéralisme pratiqué en Amérique du Nord depuis 1945 jusqu’à l’arrivée de Donald Trump, le dialogue et le respect des organisations internationales et des traités tels que l’ONU, l’OMS ou l’OTAN, l’accord nucléaire avec l’Iran et le traité de Changement climatique à Paris. Biden cherchera à récupérer les amis et alliés perdus par les voies et l’imprévisibilité du président actuel et améliorera les relations avec l’Europe bien qu’il insiste, comme tous ses prédécesseurs, sur le fait que nous devons contribuer davantage à notre propre défense. Au Moyen-Orient, il n’y aura pas beaucoup de différences entre Biden et Trump (sauf en ce qui concerne l’Iran) car ils souhaitent tous deux un retrait rapide des troupes sans proposer ni l’un ni l’autre des idées sur l’avenir. Avec Israël, Biden ira avec les pieds de plomb, sans atteindre le soutien non critique de Trump mais sans risquer de perdre le soutien des lobbies juifs. Avec la Russie, ils seront sévères pour ses violations du droit international en Ukraine et en Crimée, mais il est probable que les pourparlers sur le désarmement nucléaire reprennent puisque le Traité START sur les missiles intercontinentaux expirera dans quelques mois. Avec la Chine, les relations ne s’amélioreront pas à moyen terme car tant les républicains que les démocrates voient sa montée en puissance comme une menace pour la sécurité des Etats-Unis, et pensent que le moment est venu de confronter ses ambitions en Asie, son développement technologique et militaire et ses pratiques commerciales. peu orthodoxe. Sans parler des droits de l’homme. Les épées resteront hautes. Tout n’est pas rose.

Biden n’a pas de nez politique malgré 36 ans d’expérience en tant que sénateur et vice-président. Il n’a pas non plus le charisme dont Obama et Clinton ont dû se passer. Poli, à la voix douce, sans un mot plus fort que l’autre, Biden n’excite pas les foules et il le sait, car il sait aussi que dans le passé, il s’est trompé sur des questions de politique étrangère importantes telles que s’opposer à la guerre de libération du Koweït. et soutenir celui de l’Iraq. Et puis il a voulu déchirer l’Irak pour créer trois pays pour les sunnites, les chiites et les kurdes. Mais comme il le sait et est un homme qui écoute, pour éviter ces erreurs il s’est entouré d’une équipe de pas moins de 2000 (!) Conseillers sur les questions internationales, dont des noms prestigieux de l’ère Obama comme Tony Blinken et Phil Gordon. Et il a également eu l’intelligence de choisir comme vice-président la sénatrice californienne Kamala Harris, une Afro-américaine qualifiée de « pragmatiste modérée », image du « rêve américain » comme la fille d’immigrants de Jamaïque et d’Inde, qui est un crochet pour le plus Les progrès du parti renforcent grandement la candidature et, étant donné l’âge de Biden, il pourrait un jour lui succéder à la Maison Blanche. Mais trois mois, c’est long avec lequel ça tombe et il n’est pas impossible qu’il se passe quelque chose qui renversera la situation car on sait déjà que, comme le dit le proverbe, « jusqu’à la queue, tout est taureau ».

C’est pourquoi, d’ici les élections, nous verrons des choses inattendues comme le récent accord entre Israël et les Émirats arabes unis, que la Maison Blanche vient d’annoncer en grande pompe. Sans exclure que Trump rejette un résultat qui lui est défavorable, il en est capable et bien plus encore, et une avance est sa disqualification actuelle du vote par courrier. Nous devons surveiller de près ces élections car ce qui se passera en novembre nous affectera tous.