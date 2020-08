Éditorial MundoHispánico

Mis à jour dans

16h38 HAE (20h38 GMT) 10, 2020

L’inattendu se produit sur le compte Instagram de Ricardo Montaner Le chanteur vénézuélien défend ses enfants, Mau et Ricky, d’une attaque violente.Ses disciples reconnaissent son courage et sa bonne éducation en ne tombant pas dans les provocations

Quel bon père! Alors que personne ne s’y attendait, le chanteur vénézuélien Ricardo Montaner ne reste pas silencieux et défend ses enfants, Mau et Ricky, d’une violente attaque, si bien que ses partisans ont reconnu son courage et sa bonne éducation en ne tombant pas dans les provocations.

Tout a commencé lorsque Ricardo Montaner a partagé une photo de ses enfants sur ses réseaux sociaux, qui compte jusqu’à présent plus de 110 000 likes, et qui dit: « Les parents attendaient des gendres comme ceux-ci … @mauyricky », en plus d’en profiter pour promouvoir son nouveau single, appelé Papás.

Et après que Mau et Ricky aient dit à leur père qu’ils l’aimaient, un internaute n’a pas laissé passer longtemps pour avouer ce qui suit: « Je n’ai pas … Je ne voulais ni l’un ni l’autre pour mes filles. »

Le chanteur vénézuélien, sans tomber dans les provocations, s’est borné à répondre: «Avec la belle-mère si aimante qu’ils auraient, moi non plus», ce qui a suscité des commentaires de toutes sortes de la part de ses admirateurs.

«Pauvre quiconque se trouve être son gendre», «Hahaha, il y a toujours une belle-mère impliquée qui ne devrait pas donner d’opinion, de pauvres gendres et belles-filles d’elle», «@montaner quelle élégance répondre», «Personne ne voudrait d’une belle-mère comme vous» , «D’où les garçons ont été sauvés», «Hahaha, tu es la meilleure balle du monde, il n’y a pas de meilleure réponse que celle que tu lui as donnée», «Génie, très subtil», «Je t’aime M. Montaner et ma mère veut ses deux fils « .

Si la personne qui a attaqué les enfants de Ricardo Montaner, Mau et Ricky, croyait qu’il se sauverait de plus d’attaques de la part des fans du chanteur vénézuélien, il avait tout à fait tort. Découvrez sur la page suivante …