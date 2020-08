Capables de lancer de la bière ou de préparer des hamburgers et des salades, les robots postulent pour être des serveurs et des pincées dans les bars et restaurants, une révolution qui fait encore ses premiers pas mais qui veut devenir populaire dans l’industrie hôtelière espagnole et a choisi un bar de Madrid comme point de départ. Départ.

Cette semaine, l’avenir de la robotique peut être expérimenté de première main au restaurant Pirata, à Alcorcón (Madrid), où un androïde sert jusqu’à six bières à la fois à ceux qui sont venus à l’établissement.