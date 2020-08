Le Président du Gouvernement, Pedro Sánchez, participera ce dimanche à la conférence internationale de soutien au Liban convoquée par la France et les Nations Unies et dont l’objectif est d’apporter une assistance à la population de ce pays après la tragédie du 4 août à Beyrouth.

Des sources de la Moncloa ont précisé que Sánchez participera à la réunion, qui se déroulera par visioconférence à partir de 14h00 et aura la participation de dirigeants internationaux représentant au moins 15 pays et 7 institutions financières internationales, en plus de l’UE. et l’ONU.