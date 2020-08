WASHINGTON – Les démocrates descendront pratiquement lundi soir pour la première nuit de la Convention nationale démocrate, mettant en avant un visage unifié en mettant en évidence des orateurs des deux côtés de l’allée qui soutiennent le candidat présumé Joe Biden.

Les démocrates utilisent lundi pour montrer leur soutien aux extrémités opposées du spectre politique, avec des discours du sénateur Bernie Sanders, I-Vt., Qui était le dernier adversaire principal de Biden, et de l’ancien gouverneur de l’Ohio John Kasich, un candidat républicain à la présidence de 2016 qui a critiqué le président Donald Trump.

Lundi sera un appel aux progressistes qui ont soutenu Sanders et aux électeurs républicains modérés comme Kasich qui ne sont pas satisfaits de Trump.

Eux et plusieurs autres orateurs seront suivis par l’orateur principal de lundi: l’ancienne première dame Michelle Obama. Le thème de la soirée, «Nous, le peuple», se concentrera sur «les Américains se lèvent pour reprendre notre pays», ont déclaré les démocrates, en identifiant ce que la campagne appelle les trois crises de la nation: la pandémie, l’économie en difficulté et l’injustice raciale.

L’ancien vice-président Joe Biden et le sénateur du Vermont Bernie Sanders, autrefois rivaux sur le circuit de campagne, ont maintenant uni leurs forces.

La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, qui figurait sur la liste restreinte de Biden pour la vice-présidente avant que Biden ne sélectionne le sénateur de Californie Kamala Harris, et le représentant de la majorité à la Chambre Jim Clyburn, D-S.C., dont l’approbation de Biden avant la primaire de Caroline du Sud a déclenché le retour de Biden

Sous la bannière « Uniting America », la convention – qui avait été fixée pour Milwaukee mais passée à un format virtuel au milieu de la pandémie de coronavirus – racontera également les histoires d’Américains qui luttent pendant la pandémie mondiale et le ralentissement économique.

Une chorale de jeunes de 57 membres réunie par les Commonwealth Youthchoirs – un chanteur de chaque État et territoire américain – devrait interpréter l’hymne national lundi soir.

Les discours du DNC sont programmés pour être diffusés à partir de 21 heures. à 23 h Du lundi au jeudi.

L’événement sera diffusé sur les principaux réseaux de télévision. Les téléspectateurs peuvent également utiliser les appareils Amazon Prime et Amazon Fire, y compris l’écoute via Alexa, ainsi que le visionnage sur Apple TV et Roku TV.

La campagne a annoncé vendredi que des soirées de veille virtuelle auront lieu dans les 50 États tout au long de la convention de la semaine. Ils seront accueillis par des célébrités telles qu’Alyssa Milano et des personnalités du Parti démocrate telles que Pete Buttigieg.

Biden n’acceptera pas la nomination présidentielle démocrate à Milwaukee, qui était le site d’origine de la convention. Au lieu de cela, Biden et Harris prononceront leurs discours de convention au Chase Center de Wilmington, dans le Delaware, a annoncé la campagne Biden la semaine dernière. Harris et Biden prononceront leurs discours mercredi et jeudi, respectivement.

