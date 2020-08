L’état d’alarme a durci les conditions de vie des sans-abri dans la ville de Madrid, au point qu’ils ont subi des situations telles que ne pas avoir d’eau à boire en raison de la fermeture de fontaines publiques, être condamnés à une amende pour vivre dans la rue ou manger pendant 65 jours consécutifs uniquement des sandwichs en raison de la fermeture des cuisines.

Lors d’une conférence de presse, Solidarios para el Desarrollo y Acción en Red, ce jeudi, a expliqué les résultats d’un travail de terrain qu’ils ont mené en juin pour connaître les besoins du groupe, notamment après l’enfermement et la fin de l’état d’alarme.

Pendant huit jours répartis sur deux semaines au cours de ce mois, environ 70 bénévoles ont visité les districts madrilènes d’Arganzuela, Carabanchel, Centro, Chamartín, Chamberí, Latina, Moncloa, Retiro, Ciudad Lineal, Usera, Tetuan, Salamanca, Puente de Vallecas et Moratalaz.

L’une des principales conclusions de l’étude est la dispersion du quartier Centre vers d’autres quartiers différents de la capitale ou la mobilisation des sans-abri vers des quartiers où ils ne se trouvaient traditionnellement pas, selon le responsable du Programme d’Attention aux Sans-Abri de Solidarité pour le Desarrollo, Jesús Sandín et la coordinatrice du projet Acción en Red contre l’exclusion sociale, Ana Vázquez.

Le Centre concentre normalement environ 40% des sans-abri dans la ville et se situe désormais à 28,6%, une réduction «significative», que les responsables des deux ONG attribuent en partie à «un certain harcèlement» de la part de la police. dans le quartier de la Plaza Mayor et de l’Opéra et la fermeture totale ou partielle de certaines ressources sociales.

Au cours du travail de terrain, qui n’a été effectué qu’à l’intérieur du M-40 en raison des limitations logistiques des deux organisations et de celles imposées par l’état d’alarme qui a compliqué le départ des volontaires, 427 ont été retrouvés sans abri, le principalement des hommes.

Selon Sandín et Vázquez, toutes les ressources d’hébergement pour les sans-abri à Madrid ont fait un effort énorme pour répondre de manière adéquate et suffisante au nouveau besoin qui se présentait.

La mairie de Madrid a prolongé la validité de la Campagne contre le froid, a ouvert un pavillon au parc des expositions IFEMA, a maintenu le centre sportif Marqués de Samarach ouvert et a permis à l’hôtel Las Tablas d’accueillir des personnes présentant des symptômes compatibles avec la maladie.

Cependant, a ajouté Sandín, de nombreuses personnes se trouvaient toujours dans la rue et dans certaines zones, telles que l’aéroport de Barajas ou les environs de la Plaza Mayor, leur nombre avait considérablement augmenté, jusqu’à ce que différentes opérations de police les expulsent et « leur Piste ».

L’une des circonstances auxquelles les sans-abri ont dû faire face au cours de ces derniers mois a été les amendes de la police pour être dans la rue, un fait que les ONG ont fait connaître à l’Unité contre la haine de la police municipale.

«On a demandé au Samour social un sauf-conduit pour ne pas les sanctionner, mais malgré cela, des amendes ont continué à être infligées. Bien que Samur dise que cela ne va nulle part et qu’ils sont insolvables, l’embargo à vie sur leurs revenus demeure », a déclaré Ana Vázquez.

D’autres circonstances qui ont aggravé la vie des sans-abri sont la fermeture des toilettes, des salles de bains, des toilettes publiques et des fontaines.

«Ils sont passés de mauvais à mortels, car ils ont même eu soif à cause de la fermeture de sources publiques. Sur les routes des volontaires, qui proposent des biscuits, du thé et du café, ils ont maintenant demandé de l’eau », a expliqué Sandín.

D’autre part, a ajouté Vázquez, « leur coexistence et leurs activités dans les centres d’accueil ont été très limitées, il y a eu moins d’intervention individualisée et dans certains cas, comme le centre pour sans-abri de Los Geranios, les utilisateurs ont mangé pendant 65 jours à base de sandwichs, car il n’y avait pas de cuisine ».

Par mesure de protection pour garantir les distances, certains centres ont supprimé la salle à manger et organisé des pique-niques.