En 1922, Scientific American a annoncé un concours international à enjeux élevés pour trouver des preuves scientifiques de fantômes. Le concours offrait 5 000 $ et opposait les meilleurs scientifiques de l’époque à des médiums psychiques extrêmement populaires. Le concours a également intensifié une querelle croissante entre deux amis célèbres: le célèbre magicien et artiste d’évasion Harry Houdini et le créateur de Sherlock Holmes Arthur Conan Doyle.

L’intérêt du magazine pour l’au-delà n’était pas tant une anomalie qu’un produit de l’époque. Les États-Unis et l’Europe étaient sous le choc d’un nombre énorme de morts pendant la Grande Guerre et la pandémie de grippe de 1918. Pour leurs familles et amis, les esprits des nouveaux partis semblaient apparaître partout dans les séances de salon avec des médiums et aux tables de la cuisine sur des planches Ouija achetées en magasin. «Il y avait ce désespoir, cette aspiration collective à savoir s’il y avait une existence après la mort», raconte David Jaher, dont le livre The Witch of Lime Street raconte la période.

Parallèlement à cette fascination surnaturelle, ces années ont été remplies d’innovations technologiques vertigineuses. L’électricité et la radio rendaient possible ce qui était auparavant inimaginable: un éclairage instantané et des voix de loin apparaissant de nulle part. «La science et la technologie de l’époque semblaient toutes très magiques aux gens», dit Jaher. «Il y avait une ligne si mince entre ce qui est un miracle scientifique et ce qui est un miracle surnaturel.» Ainsi, la communication inter-Styx, ou spiritisme, ne semblait pas entièrement déraisonnable.

Dans un tournant improbable, Conan Doyle, un médecin de formation ainsi que l’auteur d’un détective réputé rationnel, était devenu l’un des plus grands partisans du spiritisme de chaque côté de l’Atlantique. Il était convaincu que, entre autres, il avait pu communiquer avec son fils décédé. Il a même visité les États-Unis au début des années 1920 pour donner des conférences sur le sujet.

Du côté de la démystification, il y avait Houdini. Le magicien et Conan Doyle avaient brièvement été amis, mais l’écrivain a ensuite essayé de faire en sorte que Houdini reçoive un message de sa mère décédée via un média. L’illusionniste a vu que l’acte était une ruse, cependant, et il a facilement repéré la supercherie par d’autres médiums, comme l’utilisation d’un fil pour déplacer un objet éloigné. Il était mécontent de Conan Doyle et a condamné le travail des médiums comme un «racket», dit Jaher, «fraudant les endeuillés».

Scientific American a régulièrement couvert le spiritisme comme un intérêt de la science. De nombreux scientifiques très respectés, y compris le physicien renommé Oliver Lodge – contributeur d’un magazine – étaient de vifs défenseurs de la légitimité de la pratique. Aux États-Unis, Conan Doyle a contacté l’éditeur de Scientific American, Orson Munn, et a suggéré qu’au lieu de couvrir le travail psychique comme un débat en cours, le magazine devrait prendre une position officielle à ce sujet. Munn était d’accord.

Munn et les rédacteurs en chef du magazine ont décidé que la meilleure façon de déterminer leur position serait d’organiser le concours susmentionné, qui était arbitré par un comité composé de deux scientifiques, de deux experts psychiques et du sceptique Houdini. Le concours promettait d’utiliser les derniers outils scientifiques pour déterminer une fois pour toutes s’il existait de véritables conduits vers le monde des esprits. Cet équipement comprenait «des bobines d’induction, des galvanomètres, des électroscopes, etc., certains dans le but de tester l’état électrique du milieu au moment où les phénomènes se produisent, d’autres pour prouver la présence ou l’absence d’objets matériels», explique le magazine dans le numéro de mars 1923.

Les tests psychiques, initialement effectués dans la bibliothèque du magazine, ont connu un début lent et difficile. Beaucoup des médiums les plus vénérés de Conan Doyle ont refusé de participer à un concours public. Les concurrents qui ont montré ont été rapidement écartés par les juges comme des escrocs. «Je n’ai jamais vu de travail aussi gênant de ma vie», a noté Houdini après l’une des premières sessions.

Et ainsi de suite, par à-coups et par fausses apparitions, pendant plus d’un an. Puis des nouvelles ont commencé à émerger au sujet d’un médium à Boston qui ne prenait pas d’argent pour ses séances et qui semblait n’avoir aucun motif particulier pour être un intermédiaire. La femme, Mina Crandon, était mariée à un chirurgien respecté et détestait tellement la publicité – contrairement aux autres médias que le magazine avait rencontrés – qu’elle reçut un pseudonyme: Margery. Un rédacteur en chef et certains des juges du concours se sont donc rendus à la résidence des Crandons sur Lime Street à Boston pour des visites préliminaires. Des cloches sonnaient dans le noir, une Victrola jouait sans explication et la voix du frère décédé du médium s’entretenait avec les observateurs.

Mais Margery n’a pas pu convaincre Houdini, qui l’a qualifiée de «toute fraude». Le comité scientifique américain a finalement abouti à la même conclusion après avoir observé près de 100 séances. En 1925, le magazine annonçait: «La fameuse affaire Margery est terminée en ce qui concerne la Scientific American Psychic Investigation.

Notamment, cependant, la publication n’a pas appelé le fumier sur tout le terrain et a maintenu son comité en marche. Pas plus tard qu’en 1941, il a porté le prix à 15 000 $. Mais il ne semblait pas convaincu que des preuves concluantes feraient surface de chaque côté. Dans un article de 1942, un écrivain du magazine a déclaré: «C’est peut-être trop espérer que cela soit définitivement réglé».