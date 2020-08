Un & # 241; u est jeté à l’eau dans le parc national de Mas & # 225; i Mara (Kenya) le 7 août. . / Patricia Mart & # 237; nez

Masai Mara (Kenya), 17 août (.) .- Oublie de la peur établie par COVID-19, du refus du voyage, de l’étreinte, des grandes congrégations; un million et demi de gnous traversent la rivière Mara dans le sud-ouest du Kenya comme chaque année à la recherche de meilleurs pâturages. Un spectacle unique sur la planète dans une année «sui generis» épuisée par les touristes.

Haletés, des milliers de ces animaux contemplent nerveusement le généreux jet d’eau douce qui sillonne les plaines dorées de la réserve nationale du Masai Mara, et il suffira à un seul d’entre eux de sauter dans le vide – la peur commence, se laisse vaincre par l’instinct millénaire de trouver de la nourriture – pour que les autres suivent une danse effrénée de sauts et de bouffées de poussière.

«Du sud du Serengeti -en Tanzanie- en direction du nord vers le Maasai Mara, les gnous viennent à la recherche de meilleurs pâturages, laissant derrière eux une terre sèche dans laquelle ils ont peu de sources d’eau», explique Sammy Ndambuki, un guide touristique de Il y a 15 ans et qui avoue n’avoir jamais vu une Grande Migration « aussi vide » que ce 2020.

«Les autres années il y avait plus de voitures que d’animaux!», Exprime de manière hyperbolique ce père de deux enfants, «pourtant, cette année nous avons des milliers et des milliers de gnous et très peu de monde», reconnaît avec quelque regret qui, pour la première fois, Il vit du tourisme intérieur depuis que le coronavirus a éclaté au Kenya le 12 mars.

Depuis, ce pays d’Afrique de l’Est a déjà perdu – selon les estimations du gouvernement – 752 millions de dollars (environ 667 millions d’euros) en raison de l’effondrement du secteur du tourisme; De la force de qui dépendait le bien-être de plus de deux millions de Kenyans, des milliers d’entre eux appartenant à l’ethnie masaï.

« KENIANISER » LE MARA

Le Maasai Mara post-pandémique est plus calme. Le doux rugissement de cinquante Land Rover décapotables s’éteint dans l’immensité de ses 1 510 kilomètres carrés, alors qu’ils attendent sur les deux rives de la rivière Mara la ruée imminente de milliers de gnous.

Et puis la danse commence. Ces mammifères barbus plongent bruyamment dans l’eau: la minorité glisse, perd le contact avec ses petits, roule de douleur ou périt entre les crocs de quelque crocodile du Nil; la majorité bruyante avance – dans une chorégraphie innée marquée par la génétique – émue par le désir animal d’atteindre la terre.

Au sommet, des dizaines de vautours observent cet événement avec joie, impatients de la prochaine fête qu’ils devront partager avec les grands félins. Quand le calme renaît quelques minutes plus tard, seules les mères qui ont perdu leurs petits – confuses, dépossédées, aliénées – courent sauvagement d’un côté à l’autre.

Une demi-douzaine de corps coupés restent bloqués dans le ruisseau, maintenant obscurcis par une odeur fétide de mort.

« C’est sale, passionnant, tragique, magnifique. Un pandémonium chaotique », décrit à . le Kenyan Jeff Gachihi, un avocat de 31 ans qui a décidé en août dernier de profiter de l’absence de touristes internationaux et de rentrer dans le Mara. «La dernière fois que j’étais ici, j’avais 17 ans», ajoute-t-il, conscient du paradoxe qu’il n’aurait pas pu le faire si la pandémie n’avait pas paralysé le monde.

Cependant, malgré l’augmentation des touristes locaux depuis début juillet, nombreux sont ceux qui doutent que ce marché «low cost» puisse fournir les safaris -de milliers d’euros et d’une durée d’environ 10 jours- loués entre juillet et octobre par Voyageurs américains, chinois et britanniques, entre autres.

« Regardons les choses en face. Tourisme local? Combien de personnes sont salariées? Nous parlons de touristes locaux quand les gens ne peuvent même pas acheter de pain », explique Salim Ahmed Omar, fondateur de l’agence de voyage kényane Safari Exposure basée à Nairobi.

Dans le Mara – regardant leur luxueux 4×4 – la majorité des touristes sont encore blancs, expatriés du secteur de la coopération ou d’organisations internationales comme l’ONU. Loin de là, dans la banlieue Nairobite de Kibera ou Mathare, la réalité est différente.

Les travailleurs domestiques licenciés, les travailleurs sans emploi, les hôtels et les petites entreprises fermés. Des gens ordinaires vendant une poignée de bananes, des saucisses fumées, des jeux de société dans la rue; tout ce qui peut leur permettre de mettre quelque chose dans leur bouche.

LA BIODIVERSITÉ MENACÉE

La perte d’un milliard de dollars de revenus du secteur du tourisme pose également un risque pour l’existence même du Mara, bordé par une quinzaine de zones de conservation privées dans lesquelles plus de 100 000 personnes bénéficient en tant que locataires, guides touristiques ou gardes. Une symbiose désormais menacée par le manque de visiteurs.

«Les Maasaï peuvent, en fait, être contraints de choisir entre maintenir ou non la Grande Migration, l’une des rares restantes sur la planète», prévient Doreen Robinson, responsable de la faune pour le programme des Nations Unies. pour l’environnement (PNUE).

Ndambuki le sait très bien. En tant que guide, il terminait ses safaris par une visite dans un village masaï où les touristes pouvaient participer au saut des «moran» (guerriers), acheter des bijoux fantaisie et des tissus maasaï rougeâtres («shukas»). Aujourd’hui, cette source essentielle de revenus a quasiment disparu.

«Les habitants vivent du tourisme et du bétail. Ils vendent des colliers, des bracelets aux touristes et ils gagnent aussi un peu d’argent s’ils visitent leurs villages, mais maintenant ils souffrent», se lamente Ndambuki, «ils n’ont plus d’argent à envoyer aux enfants. à l’école ou pour acheter autre chose que le lait et la viande qu’ils ont déjà. «

Dans ce contexte de désolation croissante, des voix comme Robinson préviennent qu’il est désormais plus important que jamais de parier sur le tourisme durable et de faire en sorte que ses bénéfices retombent sur les populations qui «prennent soin de la faune et portent le« fardeau »de vivre à proximité des prédateurs. et les éléphants qui peuvent leur nuire et endommager leurs récoltes. «

«Vous pouvez vivre ensemble, les Maasaï le font», affirme Ndambuki avec emphase, décrivant comment cette communauté broute sans problème aux côtés des gnous et des zèbres. Et il ajoute: « Les générations futures voudront aussi assister à la Grande Migration, et pour cela seulement, nous devons prendre soin des animaux, les respecter, leur laisser leur espace ».

«Sans eux, il n’y a pas de nous», médite qui, chaque année, observe comme si c’était la première fois cette explosion de la nature dans laquelle plus d’un million de gnous, accompagnés de centaines de milliers de gazelles et de zèbres, se souviennent du être humain – insignifiant, masqué – dont la danse ancestrale est toujours vivante.

Patricia Martinez