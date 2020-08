Manchester United vs Séville

Il Séville et le Manchester United, qui la saison prochaine disputera la Ligue des champions en terminant respectivement quatrième et troisième de la Liga et du Premier ministre, mesurent leur force et leurs illusions à Cologne (Allemagne) la première demi-finale de la Ligue Europa, une égalité dans laquelle il n’y a pas de marge d’erreur lors de la lecture d’un seul match.

L’équipe espagnole arrive à ce rendez-vous en très bon état. Il a fait dix-huit matchs sans perdre, ce qui lui a permis de très bien terminer le championnat national et de reprendre la compétition européenne d’un pas ferme, dans lequel était bien supérieur en huitièmes et quarts avec la Roma (2-0) et Wolverhampton, malgré la défaite de l’équipe anglaise par un seul but inscrit dans la dernière ligne droite par l’Argentin Lucas Ocampos (0-1).

Les sévillistes Ce sont les dominateurs de la Ligue Europa, ils l’ont gagnée cinq fois -dans ses deux formats- et maintenant ils veulent disputer la sixième finale, mais pour cela ils devront surmonter un football mondial historique, qui a déjà été mesuré lors de la campagne 2017-18 dans le huitième des ‘Champions’ et qu’ils ont dépassé après un match nul sans but à Sánchez Pizjuán et un 1-2 à Old Trafford.

Lopetegui a répété l’équipe de départ lors des deux matchs disputés à la reprise du tournoi et il semble qu’il n’ait aucun problème pour que utilisez à nouveau ce dimanche les mêmes qui vous ont donné de si bons résultats auparavant.

Manchester United, quant à lui, ccontinuera sa route vers son deuxième titre en Ligue Europa avec moins d’oxygène, après l’effort qu’il a dû faire pour faire tomber un rival théoriquement plus faible comme Copenhague en quarts de finale.

Seul un but du Portugais Bruno Fernandes depuis le point de penalty, dans la première partie des prolongations, a fait pencher la balance du côté des hommes de l’entraîneur norvégien Ole Gunnar Solskjaer, qui ont été vus avec moins de force que lors de la dernière étape de la saison où ils ont atteint la troisième place en Premier League.

Solskjaer devra jouer avec l’option d’apporter de la fraîcheur avec un changement ou avec le maintien de la structure qui l’a mené aux demi-finales. Tout semble indiquer que le bloc qui a éliminé Copenhague restera ferme et Séville devra craindre des noms comme les Français Paul Pogba, Marcus Rashford, Mason Greenwood ou Anthony Marcial.

Sans perte due à une suspension et avec la seule absence pour blessure du défenseur Phil Jones, Solskjaer tentera de casser la malédiction des demi-finales qui semble saisir United cette saison. Dans ce tour, il a été éliminé en juillet par Chelsea en Coupe d’Angleterre et en janvier par Manchester City en Coupe de la Ligue.

FORMATIONS INITIALES:

Séville: Bonus; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Joan Jordán; Ocampos, Éver Banega, Suso; et En-Nesyri.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba, Rashford; et Martial.

HEURE: 19h00 GMT (16h00 ARG-URU / 15h00 CHI / 14h00 COL-PER-MEX)

la télé: ESPN 2 / FOX Sports

STADE: Stade Rhein Energie (Allemagne).