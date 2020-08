Il Séville sa magie et son idylle avec la Copa de la UEFA / Ligue Europa en remportant ce vendredi six titres continentaux en autant de finales de cette compétition après avoir battu 3-2 à Inter de Milan, lors d’un match joué à Cologne (Allemagne).

Avec un doublé des Néerlandais De Jong et un but chilien du Brésilien Diego Carlos au bout du dernier quart d’heure, l’équipe de Séville atteint à nouveau la gloire pour une finale très serrée et dans l’année la plus difficile, marquée par la pandémie de coronavirus.

La pause a été atteinte avec un nul à deux buts, après une première mi-temps électrique et avec des buts, avec un but initial du Belge Romelu lukaku que le Néerlandais a tracé Luuk de Jong, tous les deux de tête, avec un doublé avant d’égaler à nouveau l’Uruguayen Diego Godin.

Dans le premier compteur rapide de l’Inter, sa grande arme, Lukaku, est passée par la puissance du Brésilien Diego Carlos, qui l’a renversé à l’intérieur de la surface et a commis son troisième penalty consécutif dans cette phase finale – il l’a déjà fait contre les Wolves et United-, pénalité maximale que l’attaquant belge a converti d’un tir serré à 0-1 à 5 minutes.

Ce qui semblait être une vraie dalle pour ceux de Julen lopetegui ne s’est pas concrétisé, car l’équipe espagnole a récupéré très rapidement et, en déplaçant bien le ballon, a de nouveau fait correspondre un affrontement avec beaucoup de rythme à 12 minutes, avec une tête sans appel de De Jong après un centre mesuré à partir de la droite de Jésus Navas.

Dès lors, le dynamisme est resté la note dominante de ce premier temps. L’équipe andalouse a décidé d’avoir plus de balle en attendant de générer une bonne option de but, et c’est venu douze minutes avant la pause avec un but de De Jong à nouveau, qui a dirigé dans une parabole et au deuxième poteau un coup franc du argentin Jamais Banega.

Cependant, le 2-1 n’a pas réduit l’Inter, qui seulement deux minutes plus tard, à 35 ans, a de nouveau équilibré la finale en faisant 2-2 avec une belle tête sur une faute du Croate. Marcelo Brozovic.

Diego Carlos, sauveur

Déjà en seconde période, le match a ralenti, mais le défenseur central brésilien Diego Carlos Il a réussi le Chilien 3-2 à la 74e minute, aidé par Lukaku, et l’a encouragé pour sa dernière ligne droite, dans laquelle l’équipe milanaise a tenté contre un Séville très physiquement porté mais qui a enduré le résultat jusqu’au bout.

De cette façon, Séville a réussi à se réaffirmer en tant que roi de la Coupe UEFA / Ligue Europa, en obtenant sa sixième couronne.

L’équipe espagnole, qui succède à Chelsea, a remporté deux éditions sous le nom de Coupe UEFA, en 2006 et 2007, et compte quatre de la Ligue Europa, 2014, 2015, 2016 et cette dernière.

Ils suivent Séville avec trois blessures Juventus, Inter, Liverpool et Atlético de Madrid.

– Fiche technique:

3 – Séville: Prime; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos (Gudelj, m.86), Reguilón; Joan Jordán, Fernando, Banega; Suso (Franco Vázquez, m.77), De Jong (En-Nesyri, m.85), Ocampos (Munir, m.70).

deux – Inter de Milan: Handanovic; Godín (Candreva, m.90), De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio (Moïse, m 78), Barella, Brozovic, Gagliardini (Eriksen, m 78), Young; Lautaro (Alexis Sánchez, m.78), Lukaku.

Buts: 0-1, M.5: Lukaku, sur penalty. 2-0, M.12: De Jong. 2-1, M.33: De Jong. 2-2, M.35: Godín. 3-2, m 74: Diego Carlos.

Arbitre: Danny Makkelie (Pays-Bas). Il a averti Diego Carlos (m.4) et Banega (m.44) de Séville, et du côté interista son entraîneur, Antonio Conte (m.18), Barella (m.41), Basconi (m.55) et Gagliardini (m.73).

Incidents: Finale de la Ligue Europa 2019-20 jouée à huis clos au stade de Cologne (Allemagne).

practicodeporte@..com