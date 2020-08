Israël Castillo

La « renommée » d’Andrea Legarreta est de plus en plus affectée par ses détracteurs, en plus de la qualifier de « lourde » et « énorme » pour avoir rendu la vie impossible à ses collègues aujourd’hui, maintenant une autre « plainte » est ajoutée l’actrice Sherlyn Elle n’est pas restée silencieuse et a exprimé son mépris pour l’attitude d’Andrea Legarreta

Mes amis de LA CHACHA, merci de me suivre encore une fois! Je suis béni par toi et par mon père Dieu pour le bonheur que tu me donnes en lisant ma folie et mon poison que je crache dans cette chronique, je te recommande de rester et de faire attention car aujourd’hui je vais parler de ma bien-aimée Andrea Legarreta et de la petite fille qui vient d’être une mère Sherlyn, à qui ils ont divulgué un son très choquant où il s’avère qu’elle est très en colère contre le conducteur de Hoy.

Et c’est que pour personne ce n’est un secret qu’Andrea Legarreta est très bien « arrêtée » à Televisa mijas, elle est la chérie typique du patron dans un bureau et celle qui fait et défait à volonté, lui jetant de la haine et rendant la vie impossible à ses collègues. travail, car il existe déjà de nombreux cas de célébrités et de stars qui ne l’aiment pas et la qualifient de pire, comme Alfredo Adame, Galilea Montijo avec qui elle a eu des poursuites judiciaires et même plusieurs invités et personnes de production.

Eh bien maintenant, le magazine TvNotas, a divulgué un audio dans lequel vous pouvez entendre comment ma Sherlyn très en colère va à la jugulaire Andrea Legarreta parce qu’apparemment il l’a mal traitée, on ne sait pas si elle était en tant qu’invitée à Hoy, ou en réunion ou une fête ou si elle y croiserait sur Televisa ou où, en raison des fragments audio, ils sont très peu spécifiques, mais elle les a envoyés à une personne en qui elle avait confiance qui l’a sûrement trahie en les vendant au magazine.

Avec tout et même de mauvais mots, très surpris et même menaçant, ma Sherlyn a parlé et parlé fort! Rendez-vous à la page suivante pour écouter et découvrir les millets à potins …