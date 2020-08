Six personnes sont mortes dans des incendies de forêt qui balayent la Californie et souillent l’air avec une fumée épaisse dans une grande partie de l’ouest des États-Unis.

Le pire des centaines d’incendies qui brûlent à travers l’État se trouve dans les montagnes au sud et à l’est de San Francisco.

On pense que les incendies ont été déclenchés par la foudre au milieu d’une vague de chaleur historique.

Des centaines de bâtiments ont brûlé et des milliers d’autres sont menacés.

Plus de 10 000 pompiers luttent contre les incendies, qui brûlent sur des terrains escarpés, difficiles d’accès et alimentés par des vents violents.

Avec plus de 650000 cas de coronavirus, la Californie a également le plus grand nombre d’infections aux États-Unis, et certains évacués ont déclaré qu’ils avaient peur d’aller dans des refuges d’urgence.

Une femme a déclaré à . qu’elle avait été forcée de fuir vers un centre communautaire à Vacaville, mais qu’elle refusait d’entrer à l’intérieur de peur d’attraper un coronavirus.

« Non seulement nous avons affaire à Covid, mais aussi à la chaleur et maintenant aux incendies », a déclaré Cheryl Jarvis, qui a déclaré qu’elle dormait actuellement dans sa Toyota Prius.

Les agences américaines en cas de catastrophe ont mis à jour les directives de préparation aux catastrophes et d’évacuation à la lumière de Covid-19. Les personnes qui pourraient être obligées de fuir ont été invitées à porter au moins deux masques par personne, ainsi qu’un désinfectant pour les mains, du savon et des lingettes désinfectantes.

Voici quelques conseils clés pour vous protéger contre Covid-19 si vous devez évacuer vers un abri:

Lavez-vous souvent les mains

Gardez six pieds de distance de toute personne n’appartenant pas à votre foyer

Portez un masque facial si possible et, si possible, lavez-le régulièrement

Évitez de partager de la nourriture et des boissons

Désinfectez fréquemment votre zone dans l’abri (y compris les jouets et l’électronique)

Les abris d’urgence appliquent les règles de distanciation sociale et portent des masques, et ont même donné des tentes individuelles aux familles pour qu’elles s’isolent. Certains comtés cherchent à mettre en place des abris séparés pour les évacués malades ou pour toute personne ayant une température élevée.

Les responsables disent que les gens devraient envisager de s’abriter avec leur famille et leurs amis.

L’histoire continue

Carte des incendies de forêt en Californie depuis début août

Dans une autre tournure pandémique, les responsables conseillent également que les gens restent à l’intérieur en raison de la mauvaise qualité de l’air extérieur.

La Californie est également confrontée à une tension électrique, qui a provoqué une panne de courant pour des milliers de clients. Les autorités ont appelé les résidents à utiliser moins d’électricité ou à risquer de nouvelles coupures.

Au total, plus de 980 miles carrés (1680 km) ont brûlé à travers l’État – une zone deux fois plus grande que Los Angeles.

Une mère et sa fille dans un centre d’évacuation à Vacaville

Les images satellites montrent de la fumée recouvrant presque toute la Californie, ainsi que la majeure partie du Nevada et du sud de l’Idaho.

Le parc d’État de Big Basin Redwoods, le plus ancien parc d’État de Californie et abritant des séquoias vieux de 2000 ans, a subi d’importants dommages aux bâtiments historiques.

Les équipes de lutte contre les incendies sont dispersées dans tout l’État et ont été forcées de travailler plus longtemps que d’habitude.

Un corps de pompiers volontaires composé de prisonniers d’État, qui a aidé l’État à combattre les flammes depuis la Seconde Guerre mondiale, a été réduit cette année en raison de la pandémie.

Des incendies ont brûlé dans certaines parties des régions viticoles de Californie

Le président Trump a blâmé la Californie pour les incendies et a menacé de refuser le financement fédéral en répétant une suggestion qui a été accueillie avec stupéfaction lorsqu’il l’a soulevée pour la première fois en 2018.

S’adressant à des partisans de Pennsylvanie jeudi, il a déclaré qu’il avait dit aux responsables de l’État: « Vous devez nettoyer vos sols, vous devez nettoyer vos forêts – il y a de très nombreuses années de feuilles et d’arbres cassés et ils sont comme si inflammables. , vous les touchez et ça monte. «

« Je leur dis ça depuis trois ans maintenant, mais ils ne veulent pas écouter », a-t-il dit. « » L’environnement, l’environnement « , mais ils ont à nouveau des incendies massifs. »