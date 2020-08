Éditorial MundoHispánico

22h34 HAE (02h34 GMT) 12, 2020

Slim parrainera le vaccin contre le coronavirus pour le Mexique et l’Argentine d’AstraZeneca Le gouvernement du Mexique a confirmé l’accord conclu avec l’Argentine Le Mexicain le plus riche du monde allouera de l’argent via sa fondation

La Fondation Carlos Slim, le Mexicain le plus riche du monde, parrainera le vaccin contre le coronavirus pour le Mexique et l’Argentine, produit par AstraZeneca et Oxford.

Marcelo Ebrard, secrétaire aux relations extérieures du Mexique, a confirmé la nouvelle mercredi soir via son compte Twitter.

«Demain, nous annoncerons avec le Secrétaire à la Santé les accords conclus pour produire au Mexique et en Argentine, avec le soutien crucial de la Fondation Carlos Slim, entre 150 et 250 millions de doses du vaccin développé par Astra-Zeneca pour faire face au COVID- 19 ″, a écrit le chancelier Ebrard sur le réseau social.

Ebrard a expliqué que « les présidents du Mexique, Andrés Manuel López Obrador et de l’Argentine, Alberto Fernández, ont promu cet accord ».

Ensuite, la chancelière a remercié « AstraZeneca pour son dévouement et son intérêt dans la production de vaccins pour l’Amérique latine et les Caraïbes ».

Par ailleurs, il a souligné le soutien du Mexicain le plus riche du monde: «La participation de la Fondation Carlos Slim au financement de la production est particulièrement remarquable».

Quelques minutes plus tôt, le président argentin, Alberto Fernández, avait annoncé que son pays et la Slim Foundation produiraient le vaccin candidat contre le COVID-19 d’AstraZeneca et d’Oxford.

« Le laboratoire (AstraZeneca) a signé un accord avec la Fondation Slim pour produire entre 150 et 250 millions de vaccins destinés à toute l’Amérique latine à l’exception du Brésil », a rapporté Fernández lors d’une conférence de presse.

Il a ajouté que les doses du vaccin seraient disponibles pour la première moitié de 2021 et qu’elles seraient réparties équitablement entre les pays de la région.

« La production latino-américaine sera en charge de l’Argentine et du Mexique », a ajouté le président Fernández.

« Cet accord permet à l’Argentine et à l’Amérique latine d’accéder au vaccin 12 mois avant. »

