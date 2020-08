Le 8 mai 1982, avec Pinky, Cacho Fontana a présenté «24 heures pour les Malouines», un programme visant à collecter des fonds pour aider les combattants. À un moment donné, il s’est méfié du sort de cet argent, mais elle a déclaré que plusieurs anciens combattants lui avaient montré la preuve qu’ils avaient reçu l’aide.

L’importance de Jorge Cacho Fontana Il peut être mesuré en jalons. L’homme d’Odol demande, la voix de la radio, le présentateur convoité par toutes les stations, le visage de la première télévision, le témoin de l’évolution de la communication audiovisuelle argentine, le propriétaire de quatorze prix Martín Fierro ou, aussi, le homme parlant sur le répondeur depuis l’autre bout du téléphone: «Vous avez contacté Interplaza, une clinique de rééducation et de pédiatrie. Si vous connaissez le numéro du détenu, composez-le, si vous voulez envoyer un fax, composez le 129 ou attendez et vous serez répondu. Merci beaucoup ».

Infobae Il a contacté Interplaza: il a été surpris par le message enregistré de Cacho Fontana et la vitalité d’un homme de 88 ans prêt à plonger dans les annales de sa mémoire. Fontana a été surpris, quelques jours plus tard, une propagation asymptomatique du coronavirus en raison de l’éruption d’une épidémie qui a frappé la clinique et plus tard la déclaration dans son corps de 38 degrés de fièvre et une image de pneumonie qui a forcé son transfert à la Hôpital Fernández, où il reste hospitalisé en attendant une amélioration du tableau clinique. Ces derniers jours, comme l’a révélé sa fille Antonella, elle a évolué favorablement et le fait déjà sans l’aide d’une sonde à oxygène.

Jorge Cacho Fontana est né le 23 avril 1932 sous le nom de Norberto Palese, fils d’Antonio et de Nieves. Il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans dans un appartement à Barracas

Mais avant son infection et son hospitalisation, dans une conversation téléphonique, Fontana a redécouvert ses années en tant que Norberto Palese, son nom d’origine. Dans une récente interview, il a supposé que Fontana était plus jeune que lui, qu’il se croyait toujours plus Palese, mais qu’il vivait sur les miels de Fontana. Fils unique de papa Antonio Palese et de maman Nieves Filgueiras, il est né le 23 avril 1932 et a grandi dans le département 2 de Vieytes 926, au cœur de Barracas. Véritable produit de la banlieue de la banlieue sud de Buenos Aires, la première chose qui émerge de sa mémoire est le plafond du ciel de sa maison: «Je me souviens du patio, je me souviens du bal, je me souviens quand je me suis déplacé autour de mes parents et je me souviens d’eux avec la peur de faire un faux pas et de me passer quelque chose. «

Il a défini sa maison comme « La place des Palese ». Leurs souvenirs les plus puissants y sont reproduits: la chambre pour eux trois, le long couloir où il faisait du skate, le soutien et l’affection de ses parents, la présence de sa grand-mère Rosa, les samedis milanais, le charme de sa mère et satisfaction manifestée par la reconnaissance de sa voix et des caresses lorsque la vision ne lui permettait plus de l’identifier. Nieves était couturière: elle fabriquait des vêtements avec sa machine à coudre attachée à une fenêtre d’appartement pour une entreprise de la région. Son père était un cheminot, un contremaître dans un hangar sur le chemin de fer de Belgrano: il gagnait 160 pesos.

«Les parents étaient les mêmes que nous, ils avaient les mêmes que nous», se dit-il. Ils vivaient comme nous, nous grandissions sur le même ton et en même temps, sans plus que l’autre n’aurait pu. Nous étions très égaux. Ce n’est pas comme aujourd’hui il peut y avoir des échelles différentes et cela peut être donné selon la mode de la famille. Le cours de la vie que nous avons eu est quelque chose dont je me souviens avec beaucoup d’amour.

Cacho Fontana a joué dans le Fontana Show pendant 16 saisons consécutives et a dirigé le célèbre cycle de questions et réponses « Odol demande »

Cette similitude et cette sérénité dont elle cherche à contraster avec les changements de paradigme des temps modernes, est également évidente dans son apparence. À ses côtés, au téléphone avec Infobae, revoit une photo de son père: «Je l’ai ici à côté de moi. C’est une photo qui m’accompagne toujours. Je ressemble beaucoup à mon père. Je pouvais porter ses papiers d’identité à l’époque où ils étaient utilisés, pour faire de la paperasse ils n’allaient pas le remarquer. Nous étions très similaires, la seule chose qui ne nous ressemblait pas avec mon père, c’est qu’il aimait vraiment les courses, le gazon, les ânes, comme les garçons leur disent ».

Il se souvient de son vice même avec une mémoire chronologique: «Il allait toujours à La Plata le dimanche. Il revenait avec le train pour Constitución. À Constitución, il a acheté une pizza et est venu avec la pizza dans le bus, car bien sûr, il n’y avait pas Le taxi n’était pas utilisé à l’époque et encore moins un cheminot. Le taxi était une décoration pour les gens d’autres couches sociales. «

Antonio était le fils de Donato Palese et avait quinze frères. Sa lignée familiale, a-t-il révélé, vient d’Albanie: sa branche paternelle a traversé la mer Adriatique pour atterrir dans la ville de Bari, où se trouve la ville de Palese à quelques kilomètres. En fait, l’aéroport de la région porte le nom de Bari Palese. Une visite dans le sud de l’Italie l’a trouvé à la poursuite de l’héritage de son père: ils lui ont même demandé s’il avait une relation avec le propriétaire de l’aéroport ou même s’il était un fils perdu de la ville. Il a compris que la modification de son nom de famille est un schéma génétique: son grand-père avait adopté Palese pour éviter les vicissitudes en Italie.

Avec un jeune Claudio María Domínguez dans « Odol Question ». De sa mère, par exemple, il se souvient de l’ordre des repas: le lundi ragoût, le mercredi poisson, le samedi milanais et le dimanche nouilles au ragoût

«Je descendais Vieytes jusqu’au coin et de là, un pâté de maisons jusqu’à l’Australie. Je courais vers la droite et il y avait l’école », se souvient-il. L’école était la 28e primaire commune Francisco Pascasio Moreno, qui existe toujours. Ce qui a changé, au cours de ces soixante-dix ans d’histoire, c’est le nom de la rue de référence: l’Australie s’appelle désormais Benito Quinquela Martín à la hauteur de l’établissement scolaire. «J’étais l’élève le mieux habillé. Ma mère avait l’habitude de repasser ma salopette blanche amidonnée et j’étais la meilleure robe à côté des enfants qui y allaient. Ce n’était pas parce qu’il avait plus que les autres, il avait la même chose, mais il avait une autre mère… », a-t-il souligné.

« C’était un dandy, un gardelito avec mon nœud papillon. J’étais en troisième année dans cette école et je suis déjà allé à Bernardo de Irigoyen, rue Montes de Oca, et là je suis allé en sixième. Dans cette école, j’ai rencontré un professeur inoubliable qui m’a beaucoup appris, non seulement à moi-même, mais à mes camarades de classe, rien de plus que cela j’avais en moi la volonté d’un annonceur et aussi la grâce d’écrire. Je ne sais pas comment ces choses sont nées en moi ».

Ce dont vous vous souvenez, c’est à quel point ce professeur a été inspirant pour vous. Lui et un certain Fernández, fils d’un professeur, alternaient près de 10 notes dans chaque composition qu’il commandait. Telle était sa fascination et son innocence qu’il se souvient quand sa mère a pu lui acheter le même petit pain au jambon que son professeur mangeait à la deuxième récréation assis à un bureau qui regardait les pupitres. Il la raconte avec une sensibilité particulière et la résume comme des morceaux heureux d’une enfance pleine, douce et belle. Sa scolarité n’a pas dépassé la sixième année. Il a passé une enfance réduite: il a rapidement commencé à travailler.

Cacho Fontana a interviewé Sandro au Madison Square Garden de New York: l’un des moments les plus mémorables de sa longue carrière professionnelle

Dans le patio, sur ce toit de paradis, dans ses après-midis à jouer au ballon, il place les débuts de son amour pour la radio. Pendant qu’il donnait des coups de pied, des programmes jouaient en arrière-plan. « Ce qui m’intéressait le plus, c’était la voix des annonceurs. Parce qu’ils m’ont donné la possibilité de reconnaître de quelle station il s’agissait»Fit-il remarquer. Les histoires de Fioravanti, son premier amour et l’entraînement de son impudence dans les scènes de quartier, son introduction au football avec La machine de la rivière, les congrès de famille autour de l’appareil qui reproduisait la voix de Luis Sandrini: les morceaux de sa mémoire construisent une enfance complète, sans fissures ni absences.

Mais Norberto Palese prescrit aux jeunes. Dans l’entreprise de transport où il travaillait, il a rencontré José, un collègue qui a fait la présentation d’un orchestre dans une salle de danse du centre-ville de Buenos Aires. «Je l’ai accompagné le dimanche. Une fois, il se rend à l’intérieur du pays et un dimanche il me dit: « J’ai un problème parce que je ne sais pas qui laisser derrière pour diriger cela. » J’ai dit: ‘Et laissez-moi faire.’ « Et que savez-vous? Il m’a demandé. » J’ai répondu: « Et que saviez-vous? » Il était dedans et effronté a pu parler dans le micro. J’ai fait la même chose. Et bien, il semble que j’ai bien fait …«

Le remplacement devait être temporaire. Ce n’était pas: c’était le début d’une carrière réussie en parlant à un micro. «J’ai présenté un sujet. Plus tard, j’en ai annoncé quelques autres jusqu’à ce que le patron du spectacle «La Argentina», de Paraná et Corrientes, qui est toujours vivant et très joli, me dise «reste, gamin». Sa tâche était de faire la même chose que José: ils frappent 50 pesos par mois. Ils l’ont envoyé imprimer des cartes personnelles que Norberto Palese n’a étrangement pas dites: celle de l’imprimerie, le responsable de la commande ou simplement le fait de profiter d’autres cartes d’identité conspirées pour son baptême sous le nom de Jorge Cacho Fontana.

« Je me souviens de ma vieille laveuse. Je me souviens de l’odeur du savon, de l’odeur du propre, parce qu’il fallait commencer à laver, ou il y avait des machines à laver, il n’y avait rien. C’était d’autres fois », se souvient le célèbre animateur et chauffeur argentin.

Il a été suivi d’un test sur Radio El Mundo, la présentation orchestre du célèbre chef d’orchestre Dimanche Federico au Tango Bar, par le prestigieux compositeur Osmar Maderna au Café National et Illustre Héctor Varela dans Chantecler, pièce clé de sa projection artistique. «Parce qu’Héctor Varela avec son grand orchestre m’a invité à travailler avec lui, à le présenter, et j’ai rejoint le Chantecler, qui était, à l’époque, une boîte de nuit avec des danses, des filles et, enfin, avec une clientèle très particulière. C’était jusqu’à quatre heures du matin, du lundi au vendredi.

Il avait 17 ans lorsqu’il a commencé à travailler chez Chantecler. C’était un mineur mais il ne devait pas paraître l’être. «J’ai dû laisser mes moustaches pour être au cabaret. Je vieillissais un peu. J’ai utilisé la moustache pendant un moment et plus jamais, mais je m’en souviens comme si c’était aujourd’hui », a-t-il décrit. Il était, à l’époque, un remplaçant à la radio. Il a dû attendre un appel pour le convoquer pour le remplacer. « Pour un remplaçant à la radio, l’arme la plus importante dont il dispose est le téléphone et je ne l’ai pas chez moi », a-t-il déclaré. Ces nuits-là, il a rencontré une femme qui vivait dans la boîte de nuit et est allée vivre avec elle.

«Mes parents ont remarqué que je n’étais pas revenu du bal et que je ne savais pas où j’étais allé. Le lendemain, je lui ai dit que je quittais la maison. Mes parents m’ont vu, peut-être, si excité, si heureux, si heureux, si confiant et projetant l’avenir qu’ils ne m’ont rien dit. Quitter la maison à 17 ans était très important et plus pour ces parents«

Bientôt, ils l’appelleraient Radio the World pour l’intégrer dans le distribution stable d’annonceurs. C’était en 1949: l’une des carrières les plus prospères de l’histoire de la radio et de la télévision argentine commença.

