Les équipages du STS-135 et de l’Expédition 28 brandissent un drapeau américain qui a volé lors de la première mission de la navette spatiale, est revenu sur Terre, puis a volé à nouveau pour la dernière mission de la navette spatiale. Le drapeau a été laissé sur la Station spatiale internationale pour le prochain lancement en équipage depuis le sol américain.

NASA

SpaceX a remporté dimanche un jeu à enjeux élevés de capture du drapeau après le retour de deux astronautes de la NASA sur Terre depuis la Station spatiale internationale.

Le président Barack Obama a lancé le concours il y a neuf ans, lorsque son administration a financé un programme de partenariat public-privé dans lequel la NASA travaillerait avec des entreprises pour envoyer des humains dans l’espace.

SpaceX a battu Boeing, l’autre société du concours, au premier lancement en équipage avec le vol du 30 mai des astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley.

Le drapeau américain flottait sur la première navette spatiale et était resté sur la Station spatiale internationale depuis que les véhicules ont cessé de se lancer en 2011.

Behnken et Hurley viennent juste de ramener le drapeau à la maison, et la NASA espère le lancer ensuite sur la lune.

Visitez la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.

Lorsque les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley sont revenus sur Terre à bord du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX dimanche, ils portaient un drapeau américain avec encore plus de symbolisme que d’habitude.

Le drapeau a été mis en orbite pour la première fois lors de la mission inaugurale de la navette spatiale STS-1. Il a ensuite été laissé sur l’ISS par l’équipage du dernier vol de la navette spatiale de la NASA en 2011, appelé STS-135, dont Hurley était membre. L’idée était que les prochains astronautes à lancer sur un vaisseau spatial américain depuis le sol américain ramèneraient le drapeau sur Terre.

Mais à ce moment-là, on ne savait pas encore quelle compagnie y arriverait en premier, ni quels astronautes seraient sélectionnés pour cette mission.

Le président Barack Obama visite l’installation de traitement des fusées commerciales SpaceX avec Elon Musk, à Cape Canaveral Air Force Station en Floride, le 15 avril 2010.

NASA / Bill Ingalls

« Je comprends que ce sera un peu comme un moment de capture du drapeau ici pour les vols spatiaux commerciaux. Alors bonne chance à celui qui attrape ce drapeau », a déclaré le président Barack Obama lors d’un appel téléphonique avec Hurley et ses collègues en 2011.

SpaceX a lancé Behnken et Hurley sur la Station spatiale internationale le 30 mai, marquant le premier vol en équipage de la société aérospatiale et la première fois que des humains ont mis en orbite un vaisseau spatial commercial.

Après que Behnken et Hurley se soient amarrés à l’ISS le 31 mai et aient franchi l’écoutille du laboratoire flottant de la taille d’un terrain de football, ils ont mis la compagnie de fusées d’Elon Musk sur le point de gagner le jeu de neuf ans de capture du drapeau.

L’histoire continue

Hurley a tenu le drapeau devant les caméras de diffusion en direct de la NASA à côté de Behnken et de l’astronaute Chris Cassidy peu de temps après.

«Chris l’avait juste sur l’écoutille où nous l’avons laissé il y a neuf ans», a déclaré Hurley en juin. « Il a une note: ‘N’oubliez pas de prendre avec Crew Dragon.’ »

Samedi, alors que Behnken et Hurley terminaient leur séjour de deux mois par une cérémonie d’adieu, le drapeau est remonté.

« Je veux mentionner ce drapeau très spécial », a déclaré Cassidy. « Il a une histoire profonde et profonde de l’espace – et de plus en plus profond – car ce drapeau reviendra sur Terre avec les gars de Crew Dragon, passera un peu de temps sur Terre et, très bientôt, fera un voyage sur la Lune. »

Behnken et Hurley se sont détachés de la station spatiale à 19 h 35. ET samedi, puis a commencé un voyage ardent et à grande vitesse à travers l’atmosphère terrestre. Ils ont éclaboussé dans le golfe du Mexique dimanche à 14 h 48, au large de Pensacola, en Floride.

À ce moment-là, SpaceX a remporté avec succès le concours commercial épique.

« Félicitations @SpaceX et @NASA pour avoir terminé le premier vol de Dragon avec équipage !! 🇺🇸 est revenu », a tweeté Musk après que Behnken et Hurley aient quitté leur capsule d’équipage grillée sur un bateau de récupération.

Le premier vol spatial développé et exploité commercialement au monde

La mission Demo-2 de SpaceX, lancée avec une fusée Falcon 9, décolle avec les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley à l’intérieur d’un vaisseau spatial Crew Dragon.

Tony Gray et Tim Powers / NASA

La mission Demo-2 était le produit du programme Commercial Crew de la NASA, un partenariat public-privé que le président Barack Obama a lancé en 2011. L’objectif était de restaurer la capacité des États-Unis à lancer leurs propres astronautes dans l’espace après la fin du programme de la navette spatiale.

SpaceX et Boeing ont réussi les examens et tests rigoureux requis par la NASA. L’agence spatiale a versé plus de 3,1 milliards de dollars de financement à SpaceX dans le cadre d’un partenariat de près de dix ans. Boeing a reçu environ 4,8 milliards de dollars de contrats.

Boeing a lancé son vaisseau spatial en premier, mais des problèmes logiciels ont entravé le vol d’essai sans équipage de la société vers la station spatiale. Les appels serrés ont déclenché une série d’examens nécessaires et une prochaine mission de refonte avant que l’entreprise ne puisse lancer des astronautes.

Cela a ouvert une fenêtre pour SpaceX pour accomplir son premier vol en équipage.

Maintenant que la démo-2 est terminée, la NASA et SpaceX espèrent transporter régulièrement des astronautes (et des particuliers comme Tom Cruise) vers et depuis la station du Crew Dragon.

« Nous nous efforçons vraiment de nous assurer que nous … accomplissons la mission ultime, qui n’est pas de gagner contre Boeing. Il fournit cette capacité à la Station spatiale internationale afin que nous puissions commencer à faire tourner des équipages depuis le sol américain », a déclaré Behnken auparavant. le lancement de mai.

Doug Hurley brandit le drapeau lors d’un appel de presse avec Bob Behnken (à gauche) et l’astronaute Chris Cassidy (à droite) à bord de la Station spatiale internationale, le 1er juin 2020.

Télévision de la NASA

Pour Hurley, le drapeau symbolise ce long voyage et la nouvelle ère naissante des vols spatiaux commerciaux.

« Vous pouvez parier que nous l’emporterons avec nous lorsque nous repartirons sur Terre », a déclaré Hurley sur l’ISS. « Le point important est, comme je l’ai déjà dit, de simplement restituer la capacité de lancement aux États-Unis depuis et vers la Station spatiale internationale. C’est ce que signifie vraiment ce drapeau. »

Susie Neilson a contribué au reportage de cette histoire.

Cette histoire a été mise à jour avec de nouvelles informations. Il a été initialement publié le 2 juin 2020.

Avez-vous une histoire ou des informations privilégiées à partager sur l’industrie des vols spatiaux? Envoyez à Dave Mosher un e-mail à dmosher+tips@businessinsider.com ou un message direct Twitter à @davemosher. Des options de communication plus sécurisées sont répertoriées ici.

Lire l’article original sur Business Insider