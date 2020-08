Les responsables de l’hôpital et de la ville se préparent pour le rassemblement annuel de mor.

La ville endormie de Sturgis, dans le Dakota du Sud, attire chaque année près d’un million de personnes pour son rallye moto de 10 jours.

Il y a eu des appels pour annuler l’événement cette année alors que les États-Unis sont aux prises avec une pandémie de coronavirus qui fait toujours rage, mais les responsables savaient que les motards se présenteraient dans leur communauté et dans ceux qui l’entourent, quoi qu’il arrive.

L’hôpital local, les entités de sécurité publique et la ville se préparent à des foules massives et à la possibilité d’une augmentation des cas de coronavirus à suivre.

Pendant plus de 10 jours chaque année, la ville endormie de Sturgis, dans le Dakota du Sud, est inondée de 700 000 motards du monde entier pour son rallye moto annuel.

Les motards des États-Unis et de l’étranger montent à vélo et parcourent la chaîne de montagnes des Black Hills, visitant les parcs nationaux et les terrains de camping dans un rayon de 160 km de la ville.

Lorsqu’ils arrivent à Sturgis pour les principaux événements, les hommes et les femmes inondent les rues, louant des maisons ou des cours devant des résidents pour qu’ils puissent garer leurs vélos et remorques, ou planter leurs tentes.

Ils remplissent les bars locaux, les restaurants et, dans certains cas, la salle d’urgence. Leur présence rapporte plus d’un million de dollars de revenus à la ville où elle abrite son propre service à temps plein, ouvert toute l’année, dédié à la planification de l’événement.

Pour certaines personnes cette année, le rassemblement apporte moins d’excitation et plus de peur alors que la pandémie de coronavirus fait rage aux États-Unis, où plus de 4,8 millions de personnes ont été testées positives pour le virus et plus de 160000 personnes en sont mortes.

Les responsables, les résidents et les prestataires de soins de santé se préparent à ce qui pourrait devenir une situation dangereuse dans une communauté qui, jusqu’à présent, avait maintenu son taux d’infection à coronavirus à un faible niveau.

« Nous ne pouvions pas faire grand-chose pour les empêcher de venir. Ce n’est pas un événement fermé où nous pouvons simplement verrouiller les portes et empêcher les gens d’entrer », a déclaré le directeur municipal Daniel Ainslie à Insider. « Compte tenu de tout cela, on s’est rendu compte que peu importe ce que la ville déciderait, il y aurait un très grand nombre de personnes qui viendraient au rassemblement. »

Plus de la moitié des ménages de Sturgis ont répondu aux sondages de la ville en disant qu’ils ne voulaient pas que le rassemblement se poursuive, mais les responsables de la ville et de l’hôpital ont constaté que même s’ils annulaient l’événement, les fêtards se présenteraient toujours dans leur communauté, Ainslie expliqué.

Les entreprises dépendent de l’argent que les touristes apportent à la communauté, de sorte que certaines associations locales se sont opposées à l’annulation de l’événement. Sachant cela, les organisateurs ont consacré leurs efforts aux préparatifs d’un rallye modifié.

Plus tôt cette année, la ville a annulé toute publicité pour l’événement et a exhorté les appelants concernés d’États à taux d’infection élevés, ou ceux qui font partie d’un groupe à haut risque, à envisager de sauter le rassemblement cette année, a déclaré Ainslie.

Ils ont créé un programme où les employés de la ville et les bénévoles font les courses pour les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli, qui peuvent être plus susceptibles d’attraper le COVID-19.

La ville a construit des stations de lavage des mains, des stands de désinfection et fournit des masques gratuits aux visiteurs. Il y aura également un assainissement des trottoirs tous les soirs, selon Ainslie.

« En tant que ville, nous avons annulé presque tous les événements que nous avons organisés », a-t-il déclaré. « Chaque jour, nous avions divers événements, concours, défilés. Mais chaque fois que nous tenions quelque chose comme ça, il y avait des foules de milliers de personnes qui se rassemblaient. »

La ville ne peut pas faire grand-chose pour encourager les visiteurs à être en sécurité

Ainslie a déclaré que la ville faisait de son mieux pour encourager les gens à porter des masques, qui sont connus pour aider à prévenir la propagation du nouveau coronavirus, mais qu’elle n’a vraiment aucun pouvoir d’application. Afin de promulguer une ordonnance exigeant que les masques soient portés, le gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem, doit l’ordonner.

Pendant des mois, Noem, un républicain, s’est vivement opposé aux ordres de rester à la maison. En ce qui concerne les masques, Noem décourage leur utilisation, même dans les écoles qu’elle a poussées à rouvrir, malgré les inquiétudes à l’échelle nationale quant au potentiel de propagation du virus dans les écoles.

Lorsque les responsables de Sturgis ont parlé avec Noem du rallye de motos, elle leur a dit qu’elle n’avait pas l’intention d’émettre une commande de masque, a déclaré Ainslee.

«Étant dans le Dakota du Sud, notre autorité en tant que municipalité est très différente de celle des autres États», a déclaré Ainslie. « Nous ne pouvons adopter aucune ordonnance ou exigence de masquage. La seule façon de le faire est s’il y a un décret du gouverneur. Comme cela ne s’est pas produit, nous n’avons pas besoin de masquer, c’est juste quelque chose légalement, nous ne pouvons pas faire. »

« Cela revient à la responsabilité personnelle et à la liberté personnelle », a-t-il déclaré.

Les gens doivent comprendre, a déclaré Ainslie, que s’ils ignorent les consignes de sécurité, «il peut y avoir des conséquences».

Ce n’est pas seulement la ville de Sturgis qui sera affectée par le bruit des motos rugissantes et des coureurs qui pourraient porter le COVID-19.

Les visiteurs viennent de partout pour se rendre dans la région, certains d’entre eux passant par les communautés environnantes, y compris les terres amérindiennes ou les lieux de culte.

Le parc national de Bear Butte, par exemple, est un laccolithe géologique situé à quelques kilomètres de Sturgis, et est considéré comme un site sacré.

Avec la réserve de la rivière Cheyenne à moins de deux heures de route de la région, Lakota, Cheyenne et d’autres tribus fréquentent Bear Butte pour jeûner et organiser des cérémonies religieuses.

Les membres des tribus locales se sont opposés pendant des années au rassemblement et aux rassemblements bruyants qu’il a tendance à provoquer.

À partir de mai, dans un effort pour empêcher la propagation du coronavirus, la tribu des Sioux de Cheyenne River a commencé à faire fonctionner des points de contrôle aux frontières de la réservation pour empêcher les étrangers de traverser.

Les Amérindiens, en particulier ceux qui vivent dans des réserves, courent un risque plus élevé de contracter le coronavirus, a rapporté le New York Times.

Noem a envoyé des lettres à deux tribus sioux demandant que les points de contrôle soient supprimés, mais ils restent. Les visiteurs du rallye Sturgis ne seront pas autorisés à passer, a rapporté cette semaine le Rapid City Journal.

Insider a demandé une interview avec Noem, mais un porte-parole a plutôt renvoyé un journaliste aux commentaires que le gouverneur avait précédemment faits à Fox News.

Dans cette interview, Noem a déclaré que plusieurs grands rassemblements avaient déjà eu lieu dans l’État – y compris un événement de taureaux et une célébration du jour de l’indépendance – et qu’ils n’avaient pas provoqué d’épidémie, selon Noem.

«Nous sommes revenus à la normale depuis plus de trois mois ici, dans le Dakota du Sud, nous savons donc que nous pouvons organiser ces événements, donner des informations aux gens, laisser les gens protéger leur santé, tout en les laissant profiter de leur mode de vie et d’événements comme le Sturgis Motorcycle Rally », dit-elle. « Nous espérons que les gens viendront. Notre économie profite lorsque les gens nous visitent. »

L’événement de 10 jours amène près d’un million de personnes à Sturgis et dans les communautés environnantes.

Les responsables prévoyaient une diminution de la participation, mais les foules avant le rallye étaient plus nombreuses que jamais

Le rallye de cette année, qui a débuté vendredi et dure jusqu’au 16 août, marque le 80e anniversaire de l’événement et devrait être une explosion.

Tous les cinq ans, participation aux pics de rallye, a déclaré Ainslie.

« Notre 75e anniversaire a été le plus grand que nous ayons jamais eu. Il y avait près de trois quarts de million de personnes là-bas », a déclaré Ainslie à Insider. « Et étant donné la qualité de l’économie, il semblait que nous aurions facilement égalé ou dépassé cela cette année. »

Avec la pandémie, les commandes de rester à la maison associées, les interdictions de voyager et une récession, la ville a estimé qu’il y aurait au moins une réduction de 20% des foules, en hausse de 10% en raison de l’absence de clients internationaux cette année.

« Cela étant dit, nos chiffres avant le rallye ont été à peu près les plus élevés que nous ayons jamais vu, alors peut-être que tout ce que j’ai dit est complètement hors de propos », a déclaré Ainslie.

Ne sachant pas à quoi s’attendre, la ville a poursuivi ses préparatifs normaux de sécurité publique.

Cela comprend le renforcement de sa force de police de 12 personnes toute l’année en embauchant des agents extérieurs de neuf États, a déclaré Ainslie.

De plus, la ville paie les pompiers volontaires, qui vont de la gestion d’un appel tous les trois jours à la réponse à deux ou trois appels par jour pendant le rallye moto, a déclaré Ainslie.

Alors que la ville maintient une grande équipe EMS toute l’année, les hommes et les femmes ne téléphonent généralement qu’une ou deux fois par mois. Pendant le rassemblement, ils travaillent de 60 à 80 heures par semaine pendant deux semaines, a déclaré Ainslie.

L’événement annuel transforme également l’hôpital local, un petit établissement de 25 lits.

L’événement de cette année est radicalement modifié, mais des foules de motards se présentent déjà.

Mark Schulte, président de l’hôpital local Monument Health Sturgis, a déclaré à Insider que le système de santé n’avait jamais eu l’impression que le rassemblement pouvait être annulé et savait dès le début qu’il, et la ville elle-même, devait se préparer à la foule comme d’habitude. .

« Bien que Sturgis soit le nom, une grande partie de l’activité qui se déroule se déroule en dehors des limites de la ville … Aucune entité n’a la capacité d’annuler ce type d’événement », a-t-il déclaré. « Il y a tellement de pièces qui accompagnent l’événement, il est littéralement impossible de s’arrêter. »

En un mois moyen, l’hôpital accueillera environ 450 patients. Au cours de ce rallye de 10 jours, l’hôpital traitera autant de patients que lors de visites à l’urgence, a déclaré Schulte, qui a vécu les sept dernières saisons.

« La démographie du motard a évidemment vieilli au fil des ans. Avant que je vienne ici, il y a 10 à 20 ans, il y a eu beaucoup de combats, ce genre de traumatismes », a-t-il déclaré. « Maintenant, nous prenons en charge un grand nombre de conditions médicales que les personnes âgées de 50, 60, 70 ans pourraient rencontrer: épuisement, déshydratation, problèmes cardiaques. »

Le système de santé lui-même, qui couvre toute la région de Black Hills, connaîtra probablement une augmentation des traumatismes, en particulier ceux dus à des accidents de moto qui pourraient survenir à des kilomètres à l’extérieur de Sturgis.

En préparation, le système augmente le personnel, la capacité en lits et de nombreux prestataires travaillent des heures supplémentaires, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne le coronavirus, il n’y a eu qu’environ 80 cas dans le comté de Meade, où se trouve Sturgis, jusqu’à présent, selon Ainslie. Les chiffres ont connu une légère hausse au cours des trois dernières semaines, ce qui est « inquiétant », mais attendu, a-t-il déclaré.

Schulte a déclaré que l’hôpital avait mis en place des exigences relatives aux masques faciaux, augmenté la capacité de traiter les personnes gravement malades et mis en œuvre des restrictions sur les visiteurs. Chaque visiteur est dépisté pour les symptômes du coronavirus avant son arrivée à l’hôpital.

« Nous travaillons dans les limites en sachant comment le virus se propage, et chaque fois qu’il y a un rassemblement de gens comme celui-ci, ils courent le risque d’avoir une épidémie pour ainsi dire », a-t-il déclaré. « Je ne vais pas faire de prédiction pour savoir si nous allons voir un pic. Je peux vous dire que nous sommes prêts pour ce qui va arriver. »

Alors que les étrangers sont là pour faire la fête, les résidents locaux sont encouragés à rester chez eux

Environ 15 à 20% des résidents toute l’année louent leur maison ou leur cour à des motards chaque année, a déclaré Ainslie à Insider. Beaucoup quitteront entièrement la communauté pour rendre visite à leur famille ou à des amis dans d’autres régions du pays.

Les personnes qui travaillent dans des entreprises locales et les personnes âgées n’ont pas cette option.

« Nous avons une population de retraités très importante. Nous avons beaucoup d’anciens combattants qui ont servi notre pays honorablement et ils sont installés ici, car ils sont juste à côté de leurs soins de santé (VA) », a déclaré Ainslie. « Nous avons beaucoup de ces gens qui sont très préoccupés par cela, c’est tout à fait compréhensible, et c’est pourquoi nous les encourageons à ne pas venir participer à aucune des activités. »

Le nombre de personnes utilisant le service de livraison géré par la ville a augmenté, car certains résidents se sont accroupis dans leurs maisons.

Les foules ne se présentent pas du jour au lendemain. En fait, cette année, les touristes ont commencé à affluer en masse vers les Black Hills dès le mois de mai.

«Chaque fois qu’un État aurait un verrouillage, il semblerait que la moitié de cet État déménagerait dans les Black Hills pendant environ un mois», a déclaré Ainslie. «Nous essayons d’éloigner les personnes vulnérables des foules qui sont ici maintenant».

Bien sûr, de nombreux résidents, en particulier les travailleurs essentiels, ne peuvent éviter les foules. Pour suivre la propagation du coronavirus, la ville et Monument Health se sont associés pour organiser un événement de test de masse qui aura lieu après la fin du rallye moto.

« Nous prendrons un pourcentage de la population de Sturgis qui est asymptotique et qui fournira des tests gratuits », a déclaré Schulte. « Il est destiné à déterminer, après le rassemblement, dans quelle mesure le virus s’est propagé ou non. »

Quant à la façon dont les fournisseurs de Monument Health pensent que le rassemblement atterrit au milieu d’une pandémie, Schulte a déclaré qu’il y avait des craintes au début et a déclaré qu’il avait essayé de faire de son mieux pour atténuer ces préoccupations et s’assurer que son personnel reste en sécurité.

« Notre personnel s’est demandé ce qui allait arriver. Ils, comme la plupart des gens pendant cette pandémie, ont eu des craintes », a-t-il déclaré. « Il semble que, comme c’est le cas avec beaucoup de rassemblements, quelle que soit la pandémie, ils veulent en quelque sorte que cela arrive ici et en finir pour que nous puissions revenir à notre vie quotidienne. »

